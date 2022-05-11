Португальская полиция расследует дело о передаче РФ информации об украинских беженцах

Португальская полиция провела обыск в центре поддержки беженцев в Португалии, в связи с информацией о том, что работающие в центре российские супруги Игорь и Юлия Хашины передали личные данные десятков новоприбывших украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Reuters.

Как информируют СМИ, в заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой была российская пара. Они изъяли документы при расследовании возможных преступлений, связанных с неправомерным использованием данных и несанкционированным доступом к ним.

"По имеющимся данным, россияне снимали ксерокопии личных документов беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине. При этом местные СМИ заявили, что служба безопасности Португалии внимательно следит за деятельностью супругов, имеющих двойное гражданство, с момента аннексии Крыма в 2014. "Оппозиционные партии уже призывали к отставке Андре Мартиньша, мэра города Сетубал, где находится центр. По их словам, мэр знал о связях между Хашиными, ассоциацией, к которой они принадлежат, и Россией. В ответ в офисе Мартиньша заявили, что никогда не были проинформированы "каким-то официальным лицом о подозрительных действиях или поведении", совершаемых ассоциацией, сотрудничающей с муниципалитетом с 2005 года", - говорится в сообщении.

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Выступая в парламенте, министр по делам парламента Ана Катарина Мендес заявила, что дело должно быть расследовано до конца.