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Новости Война
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Португальская полиция расследует дело о передаче РФ информации об украинских беженцах

португалія

Португальская полиция провела обыск в центре поддержки беженцев в Португалии, в связи с информацией о том, что работающие в центре российские супруги Игорь и Юлия Хашины передали личные данные десятков новоприбывших украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Reuters.

Как информируют СМИ, в заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой была российская пара. Они изъяли документы при расследовании возможных преступлений, связанных с неправомерным использованием данных и несанкционированным доступом к ним.

"По имеющимся данным, россияне снимали ксерокопии личных документов беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине. При этом местные СМИ заявили, что служба безопасности Португалии внимательно следит за деятельностью супругов, имеющих двойное гражданство, с момента аннексии Крыма в 2014. "Оппозиционные партии уже призывали к отставке Андре Мартиньша, мэра города Сетубал, где находится центр. По их словам, мэр знал о связях между Хашиными, ассоциацией, к которой они принадлежат, и Россией. В ответ в офисе Мартиньша заявили, что никогда не были проинформированы "каким-то официальным лицом о подозрительных действиях или поведении", совершаемых ассоциацией, сотрудничающей с муниципалитетом с 2005 года", - говорится в сообщении.

Также читайте: Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров, - местные СМИ

Выступая в парламенте, министр по делам парламента Ана Катарина Мендес заявила, что дело должно быть расследовано до конца.

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беженцы (1656) Португалия (200) россия (96246) уголовное дело (2436)


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Топ комментарии
+46
Это еще раз подверждает то что ни кацапию ни кацапят нельзя подпускать ни к каим международным организациям.
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11.05.2022 08:35 Ответить
+44
Московія - рак цивілізації
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11.05.2022 08:31 Ответить
+27
причем метостазы уже везде...
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11.05.2022 08:39 Ответить
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Московія - рак цивілізації
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11.05.2022 08:31 Ответить
причем метостазы уже везде...
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11.05.2022 08:39 Ответить
Это еще раз подверждает то что ни кацапию ни кацапят нельзя подпускать ни к каим международным организациям.
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11.05.2022 08:35 Ответить
Кацапські смердючі свині серуть та смердять по усьому світу...
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11.05.2022 08:39 Ответить
навіть за кордоном росіяни залишаються конченими тварями і мерзотами. Тільки повна ізоляція тварин!
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11.05.2022 08:40 Ответить
Кацап і в Португалії кацап. Кацапом і здохне.
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11.05.2022 08:41 Ответить
Кошмар.
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11.05.2022 08:43 Ответить
От мені цікаво чому в Португалії, де одна з найбільших наших діаспор в Європі, для допомоги нашим біженцям треба залучати рашистську мразоту?
Де де а в Португалії наших разів у 10 більше ніж свинособак!
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11.05.2022 08:43 Ответить
Так не діаспора залучала, а мерія.
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11.05.2022 08:55 Ответить
Серйозно? А мерія що не в курсі скільки у них українців живе уже десятиліттями? Чи ці довбодятли не розуміють різниці між нами і кацапами?!
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11.05.2022 09:09 Ответить
до 2014 їм було взагалі пофік...
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11.05.2022 10:32 Ответить
Ці вилупки мали подвійне громадянство, отже, українські паспорти у них є.
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11.05.2022 09:15 Ответить
Подвійне громадянство в них - португальське і россіянське
Яки ще українськи паспорти?
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11.05.2022 10:35 Ответить
Не знаю , як в Португалії , а в Німеччині їх як саранчі . А волонтери крім німців майже всі кацапи . Там , де я був , так . Нібито адекватні , емігрували раніше , але саме вони .
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11.05.2022 09:29 Ответить
для тих хто , ще в ілюзіях , що є хороші кацапи
таких не існує не існувало і існувати не може
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11.05.2022 08:57 Ответить
Каждый кацап потенциальный агент ФСБ. Всем странам необходимо депортировать их всех в московию.
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11.05.2022 09:10 Ответить
"... має подвійне громадянство, з моменту анексії Криму у 2014 році"

Українське та російське?
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11.05.2022 09:16 Ответить
Мабуть роzzійсько-португальське
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11.05.2022 10:02 Ответить
100% мер знав і мав вигоду, тому що, діяльність такого великого центру не могло існувати без перевірки відповідних органів...
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11.05.2022 09:20 Ответить
а кому вони передали ті особисті дані наших біженців?
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11.05.2022 09:20 Ответить
Як кому? ФСБ
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11.05.2022 10:39 Ответить
Всіх росіян, в расії закрити, за високим забором, і не випускати. Не давать громодянство в інших країнах на протязі 100 років мінімум. Істоти, паразити. Всіх додому депортувати.
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11.05.2022 09:37 Ответить
Неправильний підхід..

РАША МАЄ БУТИ РОЗДРОБЛЕНА...

І громадян окремих частин,що будуть себе довший час добре поводити, можна на певний період випускати "у світ"

"батогом і пряником" ))
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11.05.2022 10:34 Ответить
Про те, що за українськими біженцями полюють кацапи було вже не одне попередження
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11.05.2022 10:29 Ответить
 
 