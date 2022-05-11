Враг пытается закрепиться на захваченных территориях, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, применяет комплексы РЭБ для подавления радиосвязи, - Генштаб

Наибольшая активность российских войск на 6:00 11 мая наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Российская армия применяет комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления каналов радиосвязи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии.

В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

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