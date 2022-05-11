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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг пытается закрепиться на захваченных территориях, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, применяет комплексы РЭБ для подавления радиосвязи, - Генштаб

рэб

Наибольшая активность российских войск на 6:00 11 мая наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Российская армия применяет комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления каналов радиосвязи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины.

Для подавления каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии.

В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

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армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497)


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где там наши дроны-камикадзе? не за отдельными орками надо гоняться с этими дронами, а за средствами рэб, за командными пунктами, за арт системами и пр, хотя, конечно, не мне давать советы, но, это с моей, непрофессиональной т.з. , хорошие цели...
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11.05.2022 08:53 Ответить
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Хто розміновував Південь! Хто буде брати ці "інженерно обладнанні позиції"? Єрмак чи Генштаб? Як за лічені години кайсаби захопили величезні території на півдні України? На всі ці питання Обдрестович відповів коротко "********" Ніяка зброя НАТО нам не допоможе, допоки єрмаки, зеленські будуть привити в цій країні.
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11.05.2022 09:42 Ответить
Где?

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11.05.2022 09:59 Ответить
я так понимаю генштаб подробно докладывает все действия агрессора - зачем нам эта констатация фактов ? вы сообщите что вы делаете что бы это предотвратить или вернуть обратно?
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11.05.2022 10:32 Ответить
Дають їм закріпитися на Півдні. Прибрали Марченко, бо він вже був готовий Херсон звільнити...
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11.05.2022 11:54 Ответить
 
 