Пока в РФ у власти нынешний режим, соседние страны будут в опасности, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Граничащие с Россией страны будут чувствовать себя в определенной степени в опасности, пока у власти в Москве будет оставаться нынешний режим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью AP заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет у власти, соседние страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно изменить Путина и его ближайшее окружение, но другой "Путин" может стать на его место", – считает министр.

По словам Ландсбергиса, пока в РФ будет оставаться этот режим, готовый вести войны за пределами российской территории, соседние страны находятся в опасности.

"Тем, кто сомневался после 2008 года в Грузии, и в 2014 году, когда началась первая война в Украине, уже доказано, что Россия является страной-агрессором. Это очень ясно", - добавил глава МИД Литвы.

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