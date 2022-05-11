Пока в РФ у власти нынешний режим, соседние страны будут в опасности, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Граничащие с Россией страны будут чувствовать себя в определенной степени в опасности, пока у власти в Москве будет оставаться нынешний режим.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью AP заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет у власти, соседние страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно изменить Путина и его ближайшее окружение, но другой "Путин" может стать на его место", – считает министр.
По словам Ландсбергиса, пока в РФ будет оставаться этот режим, готовый вести войны за пределами российской территории, соседние страны находятся в опасности.
"Тем, кто сомневался после 2008 года в Грузии, и в 2014 году, когда началась первая война в Украине, уже доказано, что Россия является страной-агрессором. Это очень ясно", - добавил глава МИД Литвы.
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Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне"! А привести в чувство этот народ можно только режимом "натощак" или битьем морды лица. А лучше и то и другое вместе.
Там не тільки режим: то натура в москалів така - лізти на чуже, бити, палити, нищити, захоплювати.
Як уже всі не щезнуть, то в резервації їх поселити і стерегти. За миску юшки хай суспільно-корисну працю роблять.
Початок скандалу поклала публікація газети Expresso від 29 квітня, https://www.reuters.com/world/europe/portuguese-police-raid-local-body-where-russians-handled-ukrainian-refugees-2022-05-10/?fbclid=IwAR2FxD31prAuLcb1OTzzuvjITOlXvrxWjHBmFZwCpNvps1FK_xNGAyB6GD4 повідомляє Reuters.
путин в каждом россиянине
путин в каждом любителе русского мира