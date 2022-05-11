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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пока в РФ у власти нынешний режим, соседние страны будут в опасности, - глава МИД Литвы Ландсбергис

путин,путін

Граничащие с Россией страны будут чувствовать себя в определенной степени в опасности, пока у власти в Москве будет оставаться нынешний режим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью AP заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет у власти, соседние страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно изменить Путина и его ближайшее окружение, но другой "Путин" может стать на его место", – считает министр.

По словам Ландсбергиса, пока в РФ будет оставаться этот режим, готовый вести войны за пределами российской территории, соседние страны находятся в опасности.

"Тем, кто сомневался после 2008 года в Грузии, и в 2014 году, когда началась первая война в Украине, уже доказано, что Россия является страной-агрессором. Это очень ясно", - добавил глава МИД Литвы.

Читайте: Путина в Украине ждут только бесчестие и поражение, - Воллес

путин владимир (31569) россия (96246) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+12
Nimnoshka ni tak , paka sushchestvujet takoje abrozovanije kak rasija , mira nebudet nikamu . I paka ruskih shchitajut nacii , a ni zaraznoi epidemii , mira nedabitsa !
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11.05.2022 09:03 Ответить
+12
Не у ньому проблема. Проблема в існуванні такого утворення як рф.
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11.05.2022 09:05 Ответить
+10
Не вірно. Не поки цей режим, а поки та раша існує. Бо напруга буде завжди поки Московія не здується до історичної крапки на карті світу.
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11.05.2022 09:06 Ответить
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Литві потрібно доносити до кацапів, що купляти нафту і газ Європа буде тільки в незалежній державі Татарстан, Народна республіка Сибір. Тюменська народна республіка, Західно-Сибірській НР, Тимано-ПечорськА НР, Волго-Уральська НР, Прикаспійську НР, Північно-Кавказько-МангишлацькА НР
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11.05.2022 08:59 Ответить
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11.05.2022 09:00 Ответить
Nimnoshka ni tak , paka sushchestvujet takoje abrozovanije kak rasija , mira nebudet nikamu . I paka ruskih shchitajut nacii , a ni zaraznoi epidemii , mira nedabitsa !
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11.05.2022 09:03 Ответить
Tak ona toze samoe gavorit, tolko na diplomaticheskom jazike, ved nemozet ona kak normalniji diplomat skazat chto *****-raciju roZZiju nado razorvat na kusochki...
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11.05.2022 10:10 Ответить
Не у ньому проблема. Проблема в існуванні такого утворення як рф.
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11.05.2022 09:05 Ответить
Не вірно. Не поки цей режим, а поки та раша існує. Бо напруга буде завжди поки Московія не здується до історичної крапки на карті світу.
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11.05.2022 09:06 Ответить
Навіть литовцям ще не дійшло, що не небезпека, а війни неминучі допоки існує не режим, а Росія в її ********* виді. За сотні років в Росії змінилося безліч режимів, але незмінним було одне - війни і загарбання інших країн. Народи світу хай подякують США, які надали Росії атомну зброю, а тепер сцяц я, а гинуть сотні мільйонів людей в інших країнах. Так США ще сця ть надати Україні збройну допомогу в повному обсязі, що буде коштувати десятки тисяч безвинних жертв українців
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11.05.2022 09:08 Ответить
Це неправда. Зараз 28а війна з рашею. Це гниле мокшанське болото. РФ не повинно бути взагалі. Хіба погано щоб були 23 окремих демократичних безлапотних республік на території раші?
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11.05.2022 09:09 Ответить
"...Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы..." "Бывшие люди" Горький М. 1897 г.
Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне"! А привести в чувство этот народ можно только режимом "натощак" или битьем морды лица. А лучше и то и другое вместе.
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11.05.2022 09:14 Ответить
Шановні литовці.

Там не тільки режим: то натура в москалів така - лізти на чуже, бити, палити, нищити, захоплювати.

Як уже всі не щезнуть, то в резервації їх поселити і стерегти. За миску юшки хай суспільно-корисну працю роблять.
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11.05.2022 09:17 Ответить
Режим Цари Императоры Председатели Совнаркома ЦК ВКПБ КПСС Президенты Росси всегда выражали мысли и желания народа к которому относились и относятся как к быдлу.. парадокс народ ненавидя власть-- но ей поклоняется-- а власть презирает народ-- но с него берет подпитку
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11.05.2022 09:50 Ответить
Соседние страны будут в опасности независимо от того какая власть в росии. Только гражданская война на расии и парад суверенитетов сделает существование соседних с мордором стран чуть менее опасным.
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11.05.2022 09:18 Ответить
Незалежно від режиму буде загроза завжди до поки існує остання імперія на землі
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11.05.2022 09:29 Ответить
Португальська поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців за звинуваченням у передачі Росії особистих даних українських біженців.

Початок скандалу поклала публікація газети Expresso від 29 квітня, https://www.reuters.com/world/europe/portuguese-police-raid-local-body-where-russians-handled-ukrainian-refugees-2022-05-10/?fbclid=IwAR2FxD31prAuLcb1OTzzuvjITOlXvrxWjHBmFZwCpNvps1FK_xNGAyB6GD4 повідомляє Reuters.
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11.05.2022 09:49 Ответить
Хто б не сидів в мавзолєє ...Україна завжди буде в небезпеці...Аксіома...
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11.05.2022 10:21 Ответить
Небезпека війни у сусідніх країнах з російською ********** буде до тих пір, поки вона не віддасть всі окуповані нею території, з котрих і іде небезпека повзучої війни .********* має повернути всі території,на час підписання Хельсінського акту, і виплатити репарації за окупацію цих територій.
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11.05.2022 10:41 Ответить
путин в каждом русском

путин в каждом россиянине

путин в каждом любителе русского мира
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11.05.2022 11:09 Ответить
Таки да!
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11.05.2022 12:36 Ответить
россіян немає - це придумав єльцин - є москалі!
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11.05.2022 19:15 Ответить
Только разделение РФ на отдельные страны вместе с международным осуждением преступлений советского и путинского режимов снизит опасность рецидивов.
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11.05.2022 11:42 Ответить
Причем, что бы эти страны постоянно враждовали между собой!
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11.05.2022 12:39 Ответить
Та це утворення на протязі всього свого існування несло загрозу сусідам. Що при монархах, що при комуняках, що зараз. Мордор має зникнути з мапи світу на завжди, - це і є запорука безпеки.
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11.05.2022 12:55 Ответить
Мир настане не тоді, коли закінчиться війна, а тоді, коли зникне москва.
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11.05.2022 12:57 Ответить
 
 