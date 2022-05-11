В Сенате США зарегистрирована резолюция о признании России государством-спонсором терроризма

Американские сенаторы демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма и призывающую госсекретаря США признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это признание (страны-спонсора терроризма. - Ред.) будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, которые имеют такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой Россию надо ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", - заявил Грэм.

По словам Блументаля, Россия спонсировала терроризм еще до полномасштабного вторжения, потому что у них были пособия, наемники, доверенные лица в Украине.

В резолюции сенаторы назвали ряд оснований такого определения. Одним из них является то, что в феврале 2022 более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины.

Резолюцию планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.

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Грэм отметил, что этой резолюцией американский Конгресс посылает сигнал украинскому народу, что США понимают их. И также сигнал россиянам - пока Путин будет их лидером, Россия будет оставаться изолированной.