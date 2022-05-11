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Новости Война
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В Сенате США зарегистрирована резолюция о признании России государством-спонсором терроризма

сша,сенат

Американские сенаторы демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма и призывающую госсекретаря США признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это признание (страны-спонсора терроризма. - Ред.) будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, которые имеют такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой Россию надо ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", - заявил Грэм.

По словам Блументаля, Россия спонсировала терроризм еще до полномасштабного вторжения, потому что у них были пособия, наемники, доверенные лица в Украине.

В резолюции сенаторы назвали ряд оснований такого определения. Одним из них является то, что в феврале 2022 более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины.

Резолюцию планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.

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Грэм отметил, что этой резолюцией американский Конгресс посылает сигнал украинскому народу, что США понимают их. И также сигнал россиянам - пока Путин будет их лидером, Россия будет оставаться изолированной.

Автор: 

признание (114) резолюция (336) россия (96246) США (27182) терроризм (18692) Сенат США (513) Линдси Грэм (84)


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Топ комментарии
+24
Штати законодавці моди. Визнають вони рашу терористом - визнає весь світ. Угорщина утримається
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11.05.2022 09:02 Ответить
+16
Амерам-черговий респект...
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11.05.2022 09:05 Ответить
+16
Азов-Сталь
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11.05.2022 09:09 Ответить
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Штати законодавці моди. Визнають вони рашу терористом - визнає весь світ. Угорщина утримається
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11.05.2022 09:02 Ответить
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11.05.2022 09:50 Ответить
Амерам-черговий респект...
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11.05.2022 09:05 Ответить
...мордор-це країна терорист...
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11.05.2022 09:09 Ответить
Вже пора замовляти панахиду по мордору
Буденмо купувати нафту і газ в незалежних державах Татарстан, Народна республіка Сибір. Тюменська народна республіка, Західно-Сибірській НР, Тимано-ПечорськА НР, Волго-Уральська НР, Прикаспійську НР, Північно-Кавказько-МангишлацькА НР
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11.05.2022 09:06 Ответить
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11.05.2022 09:54 Ответить
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11.05.2022 09:07 Ответить
Азов-Сталь
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11.05.2022 09:09 Ответить
Промежуточные итоги подведем:
Взять Киев за 3 дня❌
Взять Киев ❌
Захватить Украину ❌
Захватить Донбасс к 9 мая ❌
Захватить «Азовсталь» к 9 мая ❌
Получить ***** ✅
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11.05.2022 09:12 Ответить
Кацапам "сигнали надсилати" марна справа - кацапи розуміють мову сталі, свинцю і вогню...
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11.05.2022 09:15 Ответить
шо значить спонсор вони самі себе спонсують чи як розуміти це твердження кацапстан це держава терорист і вона немає права на існування
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11.05.2022 09:18 Ответить
не только себя они спонсируют, все террористы так или иначе получают от рашистов бабло, оружие и разную поддержку..., талибы, например, днр/лнр, другой пример..., да, в принципе, любых терров можно взять и увидеть, что рашка их рьяно поддерживает любыми доступными средствами...
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11.05.2022 09:23 Ответить
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11.05.2022 09:20 Ответить
Рашка не только спонсор терроризма, рашка и есть террорист, насильник, мародёр и убийца мирных людей. Это такой народ, не даром их называют кацапы - живодёр, мясник. Память кровавых предков этих нелюдей прочно сидит в генах кацапов. Загнать их на историческую родину, болота московии и сделать малым народом китайской провинции.
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11.05.2022 09:23 Ответить
І після цього кацапню знову погонять в бій в наш бік, але цього разу під керівництвом китайських комуністів та з підтримкою китайського ВПК. Тільки розділ мокшандії на частини може забезпечити відносний спокій на континенті.
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11.05.2022 09:57 Ответить
Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден встретилась в понедельник в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину

‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
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11.05.2022 09:30 Ответить
Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил
братиславский телеканал ТА3.

"Украинский президент во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ "

Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.
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11.05.2022 09:35 Ответить
9 мая в Братиславе прошёл антивоенный митинг НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛ ПРЕМЬЕР ГЕГЕР
Выступление он завершил словами « СЛАВА УКРАИНЕ» ‼️‼️‼️
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11.05.2022 09:37 Ответить
Забагато кацапського тексту - тут не Рязань.
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11.05.2022 11:58 Ответить
Займись переводом
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11.05.2022 12:22 Ответить
Українці ще мордву притрушену не питали, що нам робити у власній хаті.
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11.05.2022 12:58 Ответить
Ви і без мордви чудово справляєтеся, обираючи собі на голову прокацапських жидят та абхазів
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11.05.2022 13:54 Ответить
...то разкажи які в тебе є конкурентні переваги, крім українства та власної (але це не точно) хати?
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11.05.2022 15:41 Ответить
а чому не державою-террористом?
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11.05.2022 09:50 Ответить
Мабудь хочуть зв'язати усі злочини , що в інших країнах останні рокі відбувались з рашкою і почати розслідування
американці- хлопці з яйцями
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11.05.2022 09:57 Ответить
Насколько я помню, если США кого-то признают страной спонсором терроризма, то третьи страны не могут торговать с этой страной, как раньше?
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11.05.2022 10:01 Ответить
Могут, но если осмелятся, торговые отношения с США можно похоронить и готовиться к санкциям.
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11.05.2022 10:55 Ответить
ПБ1 хотел сказать и я с ним полностью согласен, что в общем и целом им похер чем кто-то занимается, но если конкретно им это не нравится, то в случае обнаружения нефти в Антарктиде, нынешний диктаторский режим Пингвина-2 протянет не долго !!!
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11.05.2022 15:14 Ответить
москальня не лише спонсорує тероризм у світі, вона його очолює.
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11.05.2022 10:14 Ответить
Особенно примечательно, что резолюцию о признании россии спонсором терроризма подают представители от партий, находящихся в оппозиции друг другу. Это означает полный консенсус политических сил США в представленном решении российского вопроса.
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11.05.2022 11:17 Ответить
Спонсор тероризму - це важчий злочин, ніж просто терорист. Різниця, як між організатором банди і простим виконавцем, або як між олігархом-корупціонером і одним з його депутатів-маріонеток.
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11.05.2022 12:05 Ответить
Пока ще тільки зареєстрували(але добре, що процес пішов), якщо визнають на офіційному рівні...от тоді побачим.
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11.05.2022 12:36 Ответить
боже,храни США!
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11.05.2022 14:54 Ответить
Надеюсь его примут единогласно.
Глядишь и удобрения перестанут покупать у пособников терроризма, деньги с которых уж точно не на пенсии идут.
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11.05.2022 15:09 Ответить
Почему так долго???
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11.05.2022 15:49 Ответить
чем отличается спонсор-террориста или страна-террорист?. По факту они 2ое....
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11.05.2022 22:49 Ответить
 
 