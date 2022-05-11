В Сенате США зарегистрирована резолюция о признании России государством-спонсором терроризма
Американские сенаторы демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма и призывающую госсекретаря США признать Россию государством, спонсирующим терроризм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это признание (страны-спонсора терроризма. - Ред.) будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, которые имеют такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой Россию надо ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", - заявил Грэм.
По словам Блументаля, Россия спонсировала терроризм еще до полномасштабного вторжения, потому что у них были пособия, наемники, доверенные лица в Украине.
В резолюции сенаторы назвали ряд оснований такого определения. Одним из них является то, что в феврале 2022 более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины.
Резолюцию планируют добавить в пакет законодательства по дополнительной поддержке Украины.
Грэм отметил, что этой резолюцией американский Конгресс посылает сигнал украинскому народу, что США понимают их. И также сигнал россиянам - пока Путин будет их лидером, Россия будет оставаться изолированной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буденмо купувати нафту і газ в незалежних державах Татарстан, Народна республіка Сибір. Тюменська народна республіка, Західно-Сибірській НР, Тимано-ПечорськА НР, Волго-Уральська НР, Прикаспійську НР, Північно-Кавказько-МангишлацькА НР
Взять Киев за 3 дня❌
Взять Киев ❌
Захватить Украину ❌
Захватить Донбасс к 9 мая ❌
Захватить «Азовсталь» к 9 мая ❌
Получить ***** ✅
Эта встреча стала завершением ее начавшегося 5 мая европейского турне, в ходе которого она посетила также Румынию и Украину
‼️‼️‼️Целью турне Байден было выражение поддержки США беженцам с Украины и граничащим с этой страной государствам Центральной Европы, которые их принимают. В Словакии она побывала в Братиславе, городе Кошице и селе Вишне-Немецке на востоке республики. Из Вишне-Немецке, расположенного на границе с Украиной, первая леди США в воскресенье выехала в Ужгород, где встретилась с супругой украинского президента Владимира Зеленского Еленой Зеленской.
Предыдущий официальный визит первой леди США в Словакию состоялся в 1999 году.
БАЙДЕН ВЫРАЗИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ЧАПУТОВОЙ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЕ
братиславский телеканал ТА3.
"Украинский президент во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/ "
Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.
Выступление он завершил словами « СЛАВА УКРАИНЕ» ‼️‼️‼️
американці- хлопці з яйцями
Глядишь и удобрения перестанут покупать у пособников терроризма, деньги с которых уж точно не на пенсии идут.