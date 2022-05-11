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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 350 человек, 199 самолетов, 160 вертолетов, 1 187 танков и 2 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 мая потери личного состава противника составляют около 26350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,

танков - 1187 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 2856 (+48) ед,

артиллерийских систем - 528 (+9) ед,

РСЗО - 185 (+0) ед,

средств ПВО - 87(+0) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 160 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей /катеров - 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,

специальной техники – 41 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 350 человек, 199 самолетов, 160 вертолетов, 1 187 танков и 2 856 бронированных машин 01

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – отметили в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497) уничтожение (7288) техника (1753) потери (4440)


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Топ комментарии
+15
Я вже теж разом з усіма чекаю 200-го москальського літачка.
А то давно не міняється число збитих: застигло.
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11.05.2022 09:14 Ответить
+14
надо объявить конкурс на 200 самолет... а ну, русня поганая, кто-там хочет стать юбилейным 200, его ждет момент славы и признания...
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11.05.2022 09:17 Ответить
+10
Коли літак головного орка не злетів,то ті хто в Україні і подавно. Усе що в них залишилось 20 заявлених на параді. Україна зробила нелетную погоду
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11.05.2022 09:26 Ответить
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Я вже теж разом з усіма чекаю 200-го москальського літачка.
А то давно не міняється число збитих: застигло.
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11.05.2022 09:14 Ответить
Сцикотно літати,літак важчий за повітря!!!!
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11.05.2022 09:36 Ответить
"Літуни" жить хочуть! Тому вони не залітають у повітряний простір України Тим більше, що вже охороняють повітряний простір України надзвукові британські "шершні" Навіть винищувачі доганяють, а про дозвукові Су-25 і мови немає! Тому вони стріляють з російської території і тікають!У Путіна надія на "героїв Алеппо", що з кількох кілометрів сипали бомби і пускали ракети на голови людей, які, в кращому випадку, були озброєні "калашами", а, здебільшого - взагалі без зброї Але ті "путінські соколи", що вже побували в "пеклі" українського неба, швидко їх "просвітять" - "Україна - не Сірія", а "хахли" - не арабські селяни"!
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11.05.2022 10:04 Ответить
Думав, що касаби бережуть літаки для параду(9-го), але проглядується отсу[o]ствіє прісутствія
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11.05.2022 12:16 Ответить
надо объявить конкурс на 200 самолет... а ну, русня поганая, кто-там хочет стать юбилейным 200, его ждет момент славы и признания...
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11.05.2022 09:17 Ответить
Bojatca litat, nekavo zbivat...
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11.05.2022 09:22 Ответить
putin ***** daze na fashistkom parade maskovie bojalsa samoloti vipuskat, mogut partizani stingersam zbit
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11.05.2022 09:32 Ответить
Коли літак головного орка не злетів,то ті хто в Україні і подавно. Усе що в них залишилось 20 заявлених на параді. Україна зробила нелетную погоду
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11.05.2022 09:26 Ответить
А літаки гулять вийдуть?
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11.05.2022 09:27 Ответить
Приз за "двохсотого" двохсотого треба оголошувати. І пілоту також - білет в ВІП зону на концерт Кобзона.
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11.05.2022 09:31 Ответить
Круті піхотні замеси йдуть...
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11.05.2022 09:32 Ответить
І нема москаля.
https://www.facebook.com/100045094952122/videos/1150009455757788
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11.05.2022 09:36 Ответить
якщо руzzкіє продовжуватимуть дохнуть не знижуючи темпу, через 2 тижні відмітку в 30 тисяч буде досягнуто.
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11.05.2022 09:38 Ответить
Их уже около 40000 тысяч замоченной мардвы:

https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.

34245 + 7500 лугандонов на 30.04
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11.05.2022 10:12 Ответить
Утилізація московських ординців триває!!!
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11.05.2022 09:39 Ответить
Та хрен сними с теми ваталетами, они все на парад поехали, там и забухали. Я плохо представляю поле разхеряченых танков -бмп, уже 4т. Это просто гора металлолома. На вскидку это 80 000т металла. Не считая всяких камазов-уралов. Это вес чего-то здорового, как авианосец большой(очень). Потери катастрофические. Идея точно в том чтобы закидать мясом и черметом. Чтоб у нас закончились снаряды-ракеты. Так и рашка не совок, танков самолётов сжечь тут за пол года все что производили последние лет 60 прям идея на 100 баллов! А потом что? Вперёд с балалайками?
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11.05.2022 09:46 Ответить
У направлении мехесрань мудяни и вякамц с ватрушками.
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11.05.2022 10:13 Ответить
Вони зараз витягують з баз зберігання стару техніку Але я служив ще при Союзі і кілька разів їздив отримувать з таких баз техніку для експлуатації Вже тоді працездатними були лише дві третини Але після розвалу Союзу красти там стали в рази більше Особливо дрібні але цінні деталі Так що я уявляю як з сотень одиниць техніки вони шалено і гарячково пробують зібрать пару десятків - придатних для бою! Так що їх ті десятки тисяч танків БМП БТР та іншого що зберігається на базах їх уже не врятують!
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11.05.2022 10:16 Ответить
200-й літак - дуже символічна цифра.
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11.05.2022 10:28 Ответить
Шось 200 ніяк ((
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11.05.2022 12:36 Ответить
Нехай на Су-57 прилітають))
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11.05.2022 12:38 Ответить
Там наче 1 готовий був, для випробувань
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11.05.2022 18:20 Ответить
Чого боятись? Радарам не видно всеодно
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11.05.2022 21:52 Ответить
С самолетом номер 200 уже не смешно...
Рашисты - они такие рашисты! Им бы только испортить праздник украинцам!
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11.05.2022 12:45 Ответить
Из мира животных. Российские танки - подвид лосося. В конце жизненного цикла приходит умирать в полях Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk1
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11.05.2022 13:19 Ответить
Where are 200y
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11.05.2022 21:49 Ответить
Гроші розікрали, а воюйте чим хочте, хлопці. Розповідь з фронту!
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA



https://www.youtube.com/channel/UCha0VU05XlXRCProCY196Yw Lyudmyla Timoshchenko

З росіїї сміялися, а про своїх забули подбати,,,,,як не військовий а мент, може керувати, ховатися за мпинами солдат та називати,,,,,, Куди дивиться наш головноуоманд
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA

https://www.youtube.com/channel/UC6FhERc0K2Q6tBAsx9hqwMA Алла Алла

А по телеку только нам и говорят, что это российская армия голая и босая. Позор! Больно смотреть! Где их долбаные командиры?

https://www.youtube.com/channel/UC4v7zbuDiDS8BnQ54V9T2jA Роман Курманенко

Это полный ******! ***** на Банковой, когда нажретесь? 8 лет крадети народные деньги из армии, а хлопцы босые... Правильно Ярош говорит, что надо пол офиса президента вместе Ермаком на фронт отправить. Ужас!!! Хлопці будьте живі, та не хай Господь береже вас! Слава Україні!
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12.05.2022 03:04 Ответить
 
 