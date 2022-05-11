Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 350 человек, 199 самолетов, 160 вертолетов, 1 187 танков и 2 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 мая потери личного состава противника составляют около 26350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,

танков - 1187 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 2856 (+48) ед,

артиллерийских систем - 528 (+9) ед,

РСЗО - 185 (+0) ед,

средств ПВО - 87(+0) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 160 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей /катеров - 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,

специальной техники – 41 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свалка высотой в человеческий рост. Их там тысячи" - оккупант о свалке убитых российских военных вблизи Донецка. АУДИО

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – отметили в Генштабе ВСУ.