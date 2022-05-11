Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 350 человек, 199 самолетов, 160 вертолетов, 1 187 танков и 2 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 мая потери личного состава противника составляют около 26350 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,
танков - 1187 (+17) ед,
боевых бронированных машин - 2856 (+48) ед,
артиллерийских систем - 528 (+9) ед,
РСЗО - 185 (+0) ед,
средств ПВО - 87(+0) ед,
самолетов - 199 (+0) ед,
вертолетов - 160 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
крылатых ракет – 94 (+0),
кораблей /катеров - 12 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
специальной техники – 41 (+0).
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Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – отметили в Генштабе ВСУ.
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А то давно не міняється число збитих: застигло.
https://www.facebook.com/100045094952122/videos/1150009455757788
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Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
34245 + 7500 лугандонов на 30.04
Рашисты - они такие рашисты! Им бы только испортить праздник украинцам!
https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk1
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
https://www.youtube.com/channel/UCha0VU05XlXRCProCY196Yw Lyudmyla Timoshchenko
З росіїї сміялися, а про своїх забули подбати,,,,,як не військовий а мент, може керувати, ховатися за мпинами солдат та називати,,,,,, Куди дивиться наш головноуоманд
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
https://www.youtube.com/channel/UC6FhERc0K2Q6tBAsx9hqwMA Алла Алла
А по телеку только нам и говорят, что это российская армия голая и босая. Позор! Больно смотреть! Где их долбаные командиры?
https://www.youtube.com/channel/UC4v7zbuDiDS8BnQ54V9T2jA Роман Курманенко
Это полный ******! ***** на Банковой, когда нажретесь? 8 лет крадети народные деньги из армии, а хлопцы босые... Правильно Ярош говорит, что надо пол офиса президента вместе Ермаком на фронт отправить. Ужас!!! Хлопці будьте живі, та не хай Господь береже вас! Слава Україні!