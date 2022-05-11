До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек. Нужна полная эвакуация, - Бойченко

По информации Мариупольского городского совета, сейчас в городе находится 150-170 тысяч жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии", - пишет Бойченко.

Он отмечает, что основная часть населения - это пожилые и больные люди.

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"Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы. Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации. Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной. опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", – отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.