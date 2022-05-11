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До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек. Нужна полная эвакуация, - Бойченко

маріуполь

По информации Мариупольского городского совета, сейчас в городе находится 150-170 тысяч жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии", - пишет Бойченко.

Он отмечает, что основная часть населения - это пожилые и больные люди.

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"Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы. Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации. Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной. опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", – отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Мариуполь (5726) эвакуация (2104) гуманитарная катастрофа (146) Бойченко Вадим (68)


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До кінця року Маріуполь вернеться додому, але не думаю,щоб з цим мером-втікачем
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11.05.2022 09:29 Ответить
Їдь та евакуюй. Не треба було в перший день війни накивати п'ятами з міста, а то сам здриснув 24 лютого, в людей на убой кинув, коли міг би в перший день розпочати евакуацію. Тепер їдь так проводи евакуацію.
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11.05.2022 09:31 Ответить
частный сектор останется, скорее всего, а там рашка все восстановит - воду, газ, электричество, зря она что ли Марик бомбила..., это ж святая практика, сначала все раскатать в хлам, а потом - а теперь мы вас спасать будем... и люди будут благодарны, а потом они подменят себя на ЗСУ(Азов)(уже подменяют) - это они вас бомбили, а мы спасли - и все..., колесо закрутилось... это мордор, построенный на лжи, крови и костях... и должен быть уничтожен
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11.05.2022 09:57 Ответить
Кацапня все заминирует, нароет окопов, создаст линию обороны, ПВО и т.д. При освобождении придется ровнять все что осталось с землей. При первых же обстрелах поднимется визг и лай оставшихся мариупольцев. Из занятых наших квартир, одетые в нашу одежду с паспортами рф они будут орать: - Украина нас бомбит!!! ***** начнет грозить ядерным ударом. Наше руководство возможно сменит риторику, типа будем освобождать дипломатическим путем. Короче, для большинства из нас Мариуполь остался в прошлом, имущество обнулили, а жизнь фактически перечеркунута. Слава Богу, хоть ноги унесли!
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11.05.2022 11:07 Ответить
Когда уже начнут накидывать подарки окупантам !!!! Высокоточными РС !
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11.05.2022 10:44 Ответить
 
 