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Новости Война
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Войска РФ нанесли ракетные удары по Славянску. Пострадали два микрорайона, - мэр Лях

славянск

Войска РФ нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Утро 11 мая в Славянске оказалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем. Берегите себя! Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - знапеисал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Славянск, прилет в центральную часть города, - мэр Лях

армия РФ (19725) обстрел (27961) ракеты (3620) Донецкая область (10015) Славянск (2605)


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Сусіда призивають,хоче туди....3 рази АТО. Бережіть себе і Україну
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11.05.2022 09:31 Ответить
Это уже напрягает. Каждый день одно и то же - подлый враг нанес удары на мирные города и села. Каждый божий день. Когда мы перейдем от позиции терпил к позиции силы? Не требую удара по недостижимым технически целям, но в ответ ударам по приграничной Сумской области можно ведь массировано обстрелять Курскую, например. Что нас держит, какой Закон или Акт. Разве в этой области нет мостов, заправок или предприятий, как законных целей военных действий ?
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11.05.2022 09:36 Ответить
 
 