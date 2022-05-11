Войска РФ нанесли ракетные удары по Славянску. Пострадали два микрорайона, - мэр Лях
Войска РФ нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"Утро 11 мая в Славянске оказалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем. Берегите себя! Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - знапеисал он.
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Валентина Саюн
показать весь комментарий11.05.2022 09:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий11.05.2022 09:36 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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