Войска РФ нанесли ракетные удары по Славянску. Пострадали два микрорайона, - мэр Лях

Войска РФ нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Утро 11 мая в Славянске оказалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем. Берегите себя! Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - знапеисал он.

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