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Новости Война
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Сегодня в 6 утра Черниговщину обстреляли из миномета с территории РФ, - Чаус

прикордонники

11 мая в 6 утра совершен очередной минометный обстрел территории Черниговщины с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально час назад, в 6 утра, совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мрази. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним о том, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге, прячьтесь в укрытие", - отмечает он.

Читайте также: Российские войска обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Автор: 

армия РФ (19725) обстрел (27961) Черниговщина (1485) Чаус Вячеслав (51)


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Топ комментарии
+13
Потрібно кацапських свиней обстрілювати у відповідь на території свинарника інакше це не припиниться...
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11.05.2022 09:55 Ответить
+13
А пульнути гостинця у відповідь нє? Найвеличнішому лячно. Ністрілять.
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11.05.2022 09:58 Ответить
+6
Не зря уже были попытки отобрать оружие у ТРО освобожденных областей. Что бы в контрнаступление не пошли. Или как минимум не ответили на обстрел с кацапстана.
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11.05.2022 10:01 Ответить
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Потрібно кацапських свиней обстрілювати у відповідь на території свинарника інакше це не припиниться...
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11.05.2022 09:55 Ответить
А пульнути гостинця у відповідь нє? Найвеличнішому лячно. Ністрілять.
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11.05.2022 09:58 Ответить
Не зря уже были попытки отобрать оружие у ТРО освобожденных областей. Что бы в контрнаступление не пошли. Или как минимум не ответили на обстрел с кацапстана.
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11.05.2022 10:01 Ответить
Я уже ниже в другой теме писал по поводу доколе. Так вот, уважаемые жители Черниговщины, да прячьтесь, будьте бдительны и так далее. Но уэпи те по своим кацапским соседям из всего что только есть в вашем наличии. Бо хутин нападэ уже не работает, а ждать приказа от боневтика бесполезно. Не подставляйте щеки. Пускай боятся тоже эти козломордые пе здолы.
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11.05.2022 09:58 Ответить
Головне не стріляти і жодноі агресіі в бік агреслра триває!!!
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11.05.2022 10:03 Ответить
Ну то накрийте їх з такого ж самого міномета.....зажмурьте їх...що б не "чуствовали себя Богами"
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11.05.2022 10:06 Ответить
Во время Второй Мировой что Союз, что Британия пытались наносить удары по Германии даже не столько с военной целью, а психологической. Не считаясь с возможными потерями отправляли бомбардировщики на Берлин. В нашем случае не надо на Москву, все равно нечем. Хоть, курва, какую нибудь кацапетовку разнесите ткуям, которая на расстоянии артилерийских систем. Ну нельзя же вечно "мужественно терпеть".
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11.05.2022 10:25 Ответить
Дійсно було таке,британці наводили жах на німців.зараз про це мало розповідають..
Тут таке пригадалося-
"Надо просто перестать стрелять и все наладится, - говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании."
Пам'ятаєте?
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11.05.2022 11:24 Ответить
Ну, що можна порадити,- оскільки,Всі!!!!!, військові дії, та операції , планує наш верховний головнокомандувач (інф. від арестовича), треба,Його попросити, надати комплекси протибатарейної боротьби на небеспечних ділянках кордону! Якщо не надасть- продовжувати асфальтувати, не зважаючи на обстріли.,
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11.05.2022 10:35 Ответить
Будьте обережними. Це геніальна порада. Наче мова йде про збір грибів у лісі, чи дотримання тб. Посидіти в прикордонному селі під мінометами це п*издець, а
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11.05.2022 10:57 Ответить
Люди зашугані, бо постійно чекаєш прильоту.
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11.05.2022 10:58 Ответить
Ні,ні.ні,у відповідь ,бо їбане первентивним ядерним ударом.!!! Та пішов ти ***** Зеленський,а яка ***** різниця від чого гинуть люди,від ракетного удару,чи від ядерного.Та й не їбане він уже нічим,йому прямо заявили США і Велокобританія,що відповідь буде миттєва,без ніяких консультацій.І в першу чергу по ньому і його чадам,і по Ген штабу.А генерали мають своїх чад і закормленні по самі вуха,за 20 років корупції,і в рай з ним не хочуть. Зе(бо не втік)тобі Борис Джонсон прямим тестом офіційно сказав,що Україна має повне право у відповідь ******* покацапії.Та і по білоруським аеродромам теж,і зразу після пуску з її тереторії ракети.Уже є чим,уже є кому. Для цього треба просто зробити Офіційну Заяву,що у разі обстрілів,Української тереторії,Україна оставляє за собою адекватну відповідь
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11.05.2022 11:27 Ответить
 
 