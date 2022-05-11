Сегодня в 6 утра Черниговщину обстреляли из миномета с территории РФ, - Чаус
11 мая в 6 утра совершен очередной минометный обстрел территории Черниговщины с территории Российской Федерации.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Буквально час назад, в 6 утра, совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мрази. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним о том, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге, прячьтесь в укрытие", - отмечает он.
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+13 Александр Чуднивец #474549
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+6 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий11.05.2022 10:01 Ответить Ссылка
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Тут таке пригадалося-
"Надо просто перестать стрелять и все наладится, - говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании."
Пам'ятаєте?