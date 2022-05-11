Россия продолжает усилия по укреплению своих позиций на острове Змеиный, - разведка Британии

Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море, Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Бои продолжаются на острове Змеиный, и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там... Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный посредством стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли cнабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым из-за потери ракетного крейсера "Москва".

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