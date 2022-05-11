Россия продолжает усилия по укреплению своих позиций на острове Змеиный, - разведка Британии
Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море, Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения.
Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Бои продолжаются на острове Змеиный, и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там... Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный посредством стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли cнабжения с помощью беспилотников Bayraktar.
Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым из-за потери ракетного крейсера "Москва".
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А в реальности на него приносит массу ужей из дельты Дуная.
Гелікоптери, на відміну від літаків, мають невелику дальність польоту. Візьмемо практичну дальність 500-800 км. Мова йде про серію МІ, а також КА. Це в обидва боки.
Треба розуміти, що ця дистанція ще залежить від маси, адже впливає на практичну дальність.
Гвинтокрили виконують ударну, транспортно-бойову, транспортну, та інші ролі. З Сімферополя не налітаєшся. Туди-назад більш ніж 500 км. Це критично, бо гвинтокрили летять, зависають, атакують, висаджують десант.
Аеродром у Чорнобаївці - об'єкт критично важливої військової інфраструктури для військових РФ. Їм був потрібен аеродром з твердою поверхнею, просто «сісти в степу» не можна. Пил забиває двигуни, а коли мокро, вони під своєю масою просядуть у в'язке місиво херсонських степів. Ось вони після чергового фіаско вимушені знову завозити військову техніку на територію летовища, а наші військові пристріляли цю локацію і тому тепер з кожним разом легше по них цілити. Тому вже десять разів летовище аеропорту "Херсон" було прицільно обстріляно українською артилерією, що призвело по знищення великої кількості військової техніки та живої сили загарбників.