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Новости Война
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Призываю бороться за гарнизон Мариуполя. Призываю весь мир помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных, - командир морпехов Волына

сергій,волина,волинський

Защитники Мариуполя продолжают борьбу и призывают все мировое сообщество помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных.

Об этом командир украинской тридцать шестой бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина") написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и отчаянно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду ощущать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Потому что в ней - любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Эта любовь не имеет предела!"

Волына отмечает, что морская пехота – это его семья. Это - защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это побратимы, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи!

"Потому что у нас есть одна на всех – общая любовь к матери-Украине!!"

"Мы боремся... Если мировая цивилизация еще имеет общие духовные ценности и идеалы, если люди способны почувствовать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполя! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных! Морская пехота – ВЕРНЫЕ ВСЕГДА!!!", - резюмирует он.

Мариуполь (5726) Азов (802) Азовсталь (379) 36 отдельная бригада морской пехоты (207)


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Топ комментарии
+37
Господи, Матінко Богородице, допоможіть
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11.05.2022 10:19 Ответить
+36
На зебільну владу, яка поїхала перевіряти, як українські біженці за кордоном страдають.
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11.05.2022 10:39 Ответить
+23
Зє!льона шмаркля здала "Азов" за гарантії персональної безпеки. Ми вам віддаємо "націков" на расстєрзаніє, а ви не б'єте по ОП (офіс проїбатора)
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11.05.2022 10:22 Ответить
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Господи, Матінко Богородице, допоможіть
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11.05.2022 10:19 Ответить
вся надія на вторгнення інопланетян
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11.05.2022 10:20 Ответить
На зебільну владу, яка поїхала перевіряти, як українські біженці за кордоном страдають.
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11.05.2022 10:39 Ответить
Як я потрапив в експертну групу при головнокомандувачу і чому мене дратує те, що відбувається?

Два роки поспіль я критикував призначення Тарана та Хомчака. Все було заблоковано. Я кричав на всіх ефірах та особистих розмовах, що це диверсія, що це руйнування армії. Були заблоковані Стугни, Корсари, Нептун, Вільха, Богдана, розвиток ППО та багато інших проектів.

Про це на власній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=3231175823870152&set=a.1509396096048142 пише координатор групи "СТОП ТЕРОР", громадський діяч Семен Кабакаєв, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Потім президент призначив Залужного. Я не був знайомий з Валерієм Федоровичем і навіть написав скептичний пост про його призначення, за що отримав добру долю критики. Минуло пару місяців і я побачив на сторінці ГШ повідомлення, яке було не дуже вдалим для країни. Я написав коментар і тегнув особисту сторінку Залужного. Він відреагував і сказав, що готовий вислухати всі пропозиції.

Перша зустріч з Головнокомандувачем тривала близько двох годин, він підтвердив всі мої прогнози з приводу війни й з яких напрямків буде наступ, запропонувавши після цієї розмови створити експертні ради, в яких люди будуть робити роботу, а не язиками триндіти.

За 3 місяці були розблоковані всі програми, все запустилось в роботу. Ми всі видихнули та почали працювати, бо побачили, що з'явилась людина, якій не байдуже, у якої за це все неподобство болить.

Я досі виконую всі доручення Головнокомандувача і радий служити під його керівництвом. Я вважаю, що якби не він, ми б вже давно програли.

Чому я це пишу? все дуже просто. Я ненавиджу, коли намагаються накинути лайно на військових та командувачів. Особливо, якщо хтось у комусь відчуває конкуренцію. Я весь цей час мовчав, бо думав, що хтось прийде в себе і це більше не повториться, але марно.

Ворог відійшов тільки пару тижнів тому від Києва і ви вирішили грати в політику. Ви у своєму розумі? Ви усвідомлюєте наслідки? Тут немає ворогів, всі повинні рухатись єдиним фронтом. Якось навіть дико, що я це пишу, мені здається, це повинно бути за замовчанням.

Всі прекрасно розуміють в чий бік всі ці меседжі.

Припиніть шукати крайніх та спробувати перекласти провину, бо наслідки будуть дуже погані. Не треба робити спільні фото, а потім всім казати, що все буде добре, а після цього відвертатись та плювати в спину тим, хто вас захищає.

https://www.facebook.com/kabakaevsemen/posts/3231175387203529 Молодший лейтенант Кабакаєв С.В.
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11.05.2022 11:41 Ответить
Для уточнення. Мова, про Головнокомандувача, Валерія Федоровича Залужного.
Бубочка- верховний головнокомандувач.
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11.05.2022 12:15 Ответить
Якого лішого тоді познімали всі мінні загородження на кримському перешейку експерти ?*
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11.05.2022 12:19 Ответить
Це зробив хомчак, за наказом верховного.
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11.05.2022 12:27 Ответить
Не було ніякої операції "extraction". Гітлер зупинив танки перед Дюнкерком , тому що була надія домовитися з Брітанією. А була операція по спасінню британських військ , де були задіяні всі : і ВПС, і флот , і рибалки. І почитайте про втрати при евакуації. Їсторію треба знати , а не брати зі стелі такі вислови.
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11.05.2022 14:15 Ответить
ага, допоможе... проти путлєра допоможе тільки бункеро-бійна ракета ядерна мбр
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11.05.2022 10:20 Ответить
Ви вже домовилися з американцями про її застосування?
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11.05.2022 10:40 Ответить
Ніхто крім ЗСУ не допоможе.
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11.05.2022 10:21 Ответить
Нiхто крiм Господа та ЗСУ, не допоможе Героям! 🙏🙏🙏
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11.05.2022 12:12 Ответить
нужно рассылать сообщения всем главам морских государств. Они все есть на фейсбуке и в твиттере. Главное не молчать! И напоминать всем о наших героях.

Mr. President of Romania, Klaus Iohannis, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Georgia, Salome Zourabichvili, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Bulgaria, Rumen Radev, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

https://www.facebook.com/hashtag/savemariupol?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #SaveMariupol https://www.facebook.com/hashtag/azovstal?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Azovstal https://www.facebook.com/hashtag/help?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.

Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ?__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
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11.05.2022 12:30 Ответить
так от, за "Богородіце, пуціна прогоні!" їх тепер некрофіли кремлівські й знищують, показово вбиваючи в могили

а тут про кацапського аятолу докладно

Где центр ада? Михаил Эпштейн - о репетиции конца света - https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
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11.05.2022 10:32 Ответить
Спасибо за ссылку
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11.05.2022 11:03 Ответить
вряд ли буряты знают о существовании дугина. а так да мразь редкосная
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12.05.2022 04:21 Ответить
Я розумію, що Ви співчуваєте, але ж не можна сподіватись на допомогу того, що не існує.
Богородиці немає і не могло бути, бо в Бога не могла народити жінка.
А ось влада України може допомогти, якщо дасть можливість добровільцям це робити.
Але влада робить злочинні дії.
Ось захисники Маріуполя з обмеженими можливостями скільки знищили ворожої сили, можна знайти інформацію, а от ЗСУ на відрізку навпроти - скільки знищили ?
Чи може влада робить все, щоб не перемогти, а здати Маріуполь і інші міста?
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11.05.2022 17:58 Ответить
Спаси, сохрани і заступи вас Вища Сила.
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11.05.2022 10:20 Ответить
Біль,туга,злість, що не роблять нічого. Хлопці, хоч невеликими групами пробивайтесь до своїх,але поранені....їх очі....без ніг,руки....отак цілий день і ніч. Не знаю Хто може спати спокійно, коли бачиш Азов перед очима.
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11.05.2022 10:22 Ответить
Проголосували за зрадника, тепер не спиться? Буває, совість вона така, спати не дасть.
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11.05.2022 10:25 Ответить
а кто вас кауапов заставлят за плешивого ботокса голосовать? теперь будете сто лет на лекарства работать и член усохший сосать
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11.05.2022 10:45 Ответить
Ви мій прапор бачили? Я особа реальна і не потрібно мене тролити,там фейс зе є для цього
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11.05.2022 10:48 Ответить
хлопці вийшли б самі, але там на порядок більше важких трьохсотих. А це тільки "срускіє сваіх нє брасают"
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11.05.2022 10:26 Ответить
😰😠
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11.05.2022 12:13 Ответить
нужно рассылать сообщения всем главам морских государств. Они все есть на фейсбуке и в твиттере. Главное не молчать! И напоминать всем о наших героях.

Mr. President of Romania, Klaus Iohannis, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Georgia, Salome Zourabichvili, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Bulgaria, Rumen Radev, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.

https://www.facebook.com/hashtag/savemariupol?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #SaveMariupol https://www.facebook.com/hashtag/azovstal?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Azovstal https://www.facebook.com/hashtag/help?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.

Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ?__cft__[0]=AZX_k-tQh5I-K8CWZDrMXGeQ-sIlFU1uudkJmdrQ2jKHk8MnFvR9Ek7sRaH5-bGgihY_X7Pn0D-vH1XMGRsHiPlU43D0AMKhRC0NE9ZbqQsPSbs_1cqfpYrVqaX5fIywGxQU7fFLI9c9Rr6vAv0U6gZ6zkkOv9GZJ6x76EeGhMfbdQ7SLwmWFCUJU488YNw8a3w&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
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11.05.2022 12:53 Ответить
пропоную вам організувати рятувальний підрозділ з наявним озброєнням і вирушити на деблокаду. Бо пиждіти з дивану то завжди вдобно
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11.05.2022 13:08 Ответить
Зє!льона шмаркля здала "Азов" за гарантії персональної безпеки. Ми вам віддаємо "націков" на расстєрзаніє, а ви не б'єте по ОП (офіс проїбатора)
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11.05.2022 10:22 Ответить
Не знаю навіть ,хто гірше - смердюча кацапня чи місцева тупа зрадота ,що сере тут і вдень , і вночі придуманими чи підказаними Прігожиним зрадними фекаліями .
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11.05.2022 10:27 Ответить
достатньо критично проаналізувати інфу: ніхто геть не рипнувся рятувати гарнізон Маріуполя. То не було зброї, зараз вже напхали і мортір, і гаубіц і танків.. ніякого не те що движа, але навіть і пориву з боку Верховного. Ракети б'ють по всій Україні, а Зє! демонстративно сидить в кабінєті, "главна цель" ***** і всієї спєцопєрації - унічтожіть вері імпотєнт персону, а на банкову навіть мухи не залітають.
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11.05.2022 10:35 Ответить
і, спорим, Марко, я вгадаю з трьох раз за кого ти ГолоСував на президентських
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11.05.2022 10:37 Ответить
Не витрачайте часу на три. Ви вгадаєте з першого разу.
Це та сволота, яка 5 років уставала від війни, і проголосовавла, як веліло ***** "за кого угодно".
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11.05.2022 10:45 Ответить
А тепер на патріотів каже що вони розгойдують човен
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11.05.2022 11:10 Ответить
А спорим , що не вгадаєш . Тут таких вгадунів-зрадосерунів півцензора .
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11.05.2022 18:30 Ответить
а я знаю, сраколиз бидлячий ти ********* побіжиш першим за бубачку на другий строк голосувати бо інакше вам підорам подоляцьким можуть почати ******* ламати
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11.05.2022 23:58 Ответить
гірше московських вошей можуть бути тільки українські гниди, зелені гниди і їх підлабузники (лукаші всякі)((((
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11.05.2022 18:43 Ответить
з дивану звісно видніше,
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11.05.2022 13:10 Ответить
Зелений пройоп доводиться виправляти тисячами життів.
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11.05.2022 10:24 Ответить
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11.05.2022 10:27 Ответить
не пробачим - тому-що люди загинули! якi повиннi буди збирати речi для евакуацii а ти -носатый скомророх залишив iх на шашлики пiд бомби
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11.05.2022 10:48 Ответить
Я добре пам'ятаю, як один "нє варуючій мальчік із Кривага Рага" кричав на Гетьмана, що якби він був Президентом, то загинув би, але Крим не здавав би. Вперед - попереду Маріуполь, але чомусь гинуть найкращі Сини і Дочки, а всі сміття маючи всі ресурси, всі блага, але ховається по бункерах!
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11.05.2022 11:10 Ответить
я це також пам'ятаю. Досі не можу пробачити цьому мальчіку його пройоби. Він має відповісти, персонально
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11.05.2022 21:20 Ответить
Це жертвоприношення путіним - Сатані.
І той, хто дав наказ розмінувати Чонгар - посібник цього жертвоприношення.
І той, хто дане підривати мости - теж агрент і сатаніст.
А от ті прості спєци, які ПРОСТО розміновували поля - про що вони думали? Мовчки виконували злочинний наказ?
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11.05.2022 10:24 Ответить
Поки не буде покарання для зрадників, Маріуполів ще багато буде. Молиться Богу, щоб наступним Зе зрадник не обрав ваше місто. Якщо думаєте, що перебільшую, прочитайте про Херсон та 40 місцевих хлопців-героїв з тероборони, які його обороняли та загинули, оскільки зечмо віддало наказ здати місто.
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11.05.2022 10:30 Ответить
Пишуть що їх було біля 200
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11.05.2022 11:11 Ответить
https://www.facebook.com/TainkaYA?__cft__%5b0%5d=AZUacBZ0VgdyBXBJIPC34YiZ_E9htZN8dzQmu1wJdNT9ZijTecGYMWMCKBnJm6mOR2KZNmtwLNIjnHoV9N5QyySnFu4N48xyxqKy0JPRMjaLSkt3Lqrkrxz-PLBj3n3EEcLqQR4oxXXtQuir9rtp4u1e2_M_5IZLps9wDH7AUcWhSg&__tn__=-UC%2CP-R Тетяна Дубровська

1 год.

Друзі, є важливе прохання про допомогу

подивіться деякі фото поранених захисників https://t.me/polkazov/4472?fbclid=IwAR1Al5fvOVVjagrQaaz5P2pcsiyJQgUtIJ6KZdswC5J994fpMVqDYlf-4mI https://t.me/polkazov/4472 та жахливі умови, в яких перебувають наші бійці.

Для підтримки бойового духу бійців та поранених на Азовсталі готується масове відеозвернення від українців з різних міст світу.

Можна попросити вас тегнути під постом людей, ініціативні групи та організаторів мітингів з різних країн, які готові долучитись до такого заходу в найближчі 1-2 дні?

Або напишіть про це Nino Damenia - вона відповідає за координацію груп та потім додатково з вами зв`яжеться з конкретним ТЗ.
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11.05.2022 10:25 Ответить
Маємо на цю годину групи з деякіх міст - Відень, Женева, Лондон, Берлін, Франкфурт, Париж.

Але цього мало.

UPD + завдяки вашій підтримці:
Аліканте, Амстердам, Антверпен, Атланта, Барселона, Бразиліа, Брюсель, Бользано, Брно, Буенос-Айрес, Будапешт, Бухарест, Варшава, Вільнюс, Гамбург, Гелсінки, Дрезден, Дублін, Загреб, Еттлінген, Ізмір, Кассель, Карлсруе, Копенгаген, Клуж-Напока, Кульмбах, Ларнака, Лейпциг, Лідс, Лодзь, Лос Анжелес, Марсель, Мілан, Мюнхен, Ніцца, Нью-Йорк, Ольштин, Остін, Панама, Равена, Росне, Софія, Ставангер, Сан-Франциско, Стразбург, Стамбул, Тбілісі, Торревьєра, Фрайбург, Чернигів, Штутгарт

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11.05.2022 10:27 Ответить
В той час, коли Семенченко пропонував свою участь у визволенні Азову - його тримають у СІЗО на догоду путіну.
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11.05.2022 10:27 Ответить
Чим може допомогти Семенченко в даній ситуації ? З таким самим успіхом він може пообіцяти , що завтра власноручно виб''є кацапню з Херсона , Мелітополя ,а заодно і Севастополя .
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11.05.2022 10:30 Ответить
і тебе
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11.05.2022 10:44 Ответить
Семенченко уже в 14 году наорганизовывал выход под Илловайском. Сам вовремя смылся - тяжко раненный в дупу, а подчинённых с безопасного удаления, вывел прямо под расстрел (Сусанин ху... ренов!)
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12.05.2022 00:34 Ответить
Всі ви-ми, знали як це закінчиться, з того самог дня коли оточили Маріуполь
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11.05.2022 10:30 Ответить
орки ТВАРИ, они не выпустят наших ВОИНОВ живыми даже если и дадут согласие на беспрепятсвенный выход.
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11.05.2022 10:31 Ответить
******* б тебе молотком по тупій кацапській макітрі
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11.05.2022 10:41 Ответить
Треба робити як Зеля в 2014?
Верещати "ПОМОГИТЕ!!!!! помогите или будьте прокляты." ?

https://pbs.twimg.com/media/FSQUKpUXIAcSY0P?format=jpg&name=small
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11.05.2022 11:08 Ответить
Історія Маріуполя закрита таємницею. Ми знаємо, що зайшов Азов 1 березня і місто уже було в важкому стані, Азов мав задачу воювати в осаді. Читаючи Цензор, можна зробити висновки, що кількість захисників міста було досить багато. Але на сьогодні без допомоги реально страшно і важко. Не має політичної волі, решта є. Так що писати можна все,записувати також. Це не змінить думку зе,що Азов для нього це Аваков
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11.05.2022 10:55 Ответить
В Біблії розповідається як цар Давид, якого схвалював сам Бог, заради того, щоб сховати один свій гріх, наказав одного свого відданого воїна поставити попереду у битві і відступити від нього, щоб він загинув.
Це зробила людина, яка в Біблії в цілому є позитивним прикладом і яка боялася Бога, і щиро розкаювалась у скоєному.
Не можуть подібне зробити ті, у кого немає ніяких відносин з Богом?
Тобто бажати, щоб усі захисники загинули, щоб зрадники не були розкриті?
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11.05.2022 18:22 Ответить
https://www.facebook.com/bykvu/?__cft__%5b0%5d=AZVNH41UI2iAayd6IiJpMT2MQoHHWFa2g0Mcf1HmsEmZPqejxGrxGLMgiYZCkUc84w9nlnWwleUxO1vZo8xcq_qmVoTeXQJhfsORh6tajeOEKcvFz4eUN6mQ-J1vjaEuG0XqXAthGh7Sl0FLsZuZ-pnn948rm3Wqu5hyArpjPGl-abPqVHly8vL6i_YG_A75KE4&__tn__=-UC%2CP-R Букви

"Я писала Президенту Зеленському, Олені Зеленській, Шмигалю. Олексію Арестовичу писала ще від початку. Він навіть мої перші повідомлення за березень не читав. Ніхто з них не відреагував", - розповідає Наталія, дружина одного з захисників Маріуполя, який востаннє виходив на зв'язок 7 травня.

Він попросив допомогти його матері та додав, що ООН та Червоний хрест цікавляться лише цивільними, а про екстракцію - "то все казочки".

"Ми просто не люди, а сміття, люди другого чи третього сорту для них".

За його словами, бійці помирають на "Азовсталі" від елементарних поранень, бо немає необхідних медикаментів, їм ампутують кінцівки у темряві.
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11.05.2022 11:04 Ответить
З Майдану, куди Наталія вийшла на акцію задля порятунку героїв, її "попросили":

"Поліція наполегливо просила піти. Казали, що ми порушуємо закон, виходячи на Майдан у воєнний час. У мене з поліцією була розмова на 2 години.
За руки мене не хапали, документи перевірили, обступали, просили піти. Бо я, мовляв, своїм стоянням можу дати ворогові підґрунтя для маніпуляцій".

Чоловік Наталії передає, що у полон захисники здаватися не мають наміру. "Не буде такого подарунка ворогові". Зараз, за її словами, він схуд на 20 кілограмів, пожовтів, у нього змінилися очі. Та все ж він, як і раніше, сильний духом та тілом.

Наталія продовжує вірити в те, що її герой та його побратими повернуться додому живими...
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11.05.2022 11:05 Ответить
Пане Президенте Зеленський, загинуть захисники Маріуполя, що сьогодні являються реальними героями, а не ті бункерні щурі, яких нам навязують журнашлюшки єдиного телеканалу, то ми обовязково запитаємо, що Ви особисто і Ваша монобільшість зробили, щоб їх спасти. Не звертання і звинувачення західних лідерів, що не дають зброю і не роюлять "коридори", а Вас. Де спецопераці по звільненню, де знищення тих, хто знищує ворогів в Маріуполі, бо колись при Порошенко такі спецоперації проводилися в Донецьку, знищувалисят і вивозилися вороги в Київ, а сьогодні ГРУ перетворилися в помічників для зняття відосіків? Чому і хто розмінував Чонгар і без єдиного вистрілу пропустив ворога на південь? З травня постійно буду римувати ці запитання, пока не отримаю відповідь і пока ВИ, особисто Ви в голві спецзагону не звідьните захисників Маріуполя, бо колись Ви, особисто обяцяли звільнити Крим, якби були Президентом. Сьогодні Ви Президент і там найкращі Сини і Дочки, вперед!!!
Ось перші рими, їх буде дуже багато і з кожним разом все більше справедливі і вимогливі:
ХТО ЗЛИВ ПІВДЕНЬ?
Хто сьогодні скаже чітко,
Хто поставив оту "мітку,
Щоб Чонгар розмінували,
Здачу півдня планували?"

Хто відвів війська подалі,
Сам ховається в підвалі?
Де затримання злочинця
У верхах свого "чужинця"?

Бо бувало ще недавно
Всіх затримували славно,
Й на відосіки знімали,
Що Вам треба, люди знали!

Чи зробив це невідомий,
Чи Сам, чи Його знайомий?
Це ж не тортік продавати,
А державу так здавати!

Як спасти людей сьогодні,
Що в страху сидять голодні?
Хто спасе міста від "Градів",
Та від ворога парадів?

Хто по тєліку гундосить?
Може вже брехати досить?
Хто на це мав таку владу,
Щоб так здати південь гаду?

Досить Вам про це мовчати,
Бо народ це має знати...
Дибки вже стає волосся...
Без Його не обійшлося???
09.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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11.05.2022 11:07 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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11.05.2022 12:25 Ответить
Ситуація страшна , все виглядає так , що для того щоб спасти того хто провалився під лід , треба самому туди пірнати , але це вірна загибель для обох , а якщо чекати технічних засобів , то це загибель тільки того хто провалився ... тут або остатися живим , з докором сумління(дуже важко) , або теж втопитись...
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11.05.2022 11:17 Ответить
Не погоджуюсь. Має бути проведена спецоперація по визволенню найкращих. Була можливість провести таку спецоперацію, коли все тільки починалося, але Президент і його тисяча радників від колишньої "партії рагіонів" вважали, що це не на часі, можливо вони специ визволяти " з-під льоду", хто його знає. Хай проводять любі заходи, а не займаються відговорками, що поляже багато при цій спецоперації. Для того їх вибрали під їх кучеряву брехню, які вони мол гарні і найвєлічайші специ.
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11.05.2022 11:31 Ответить
раssiя це імперія Зла, країна терорист!.
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11.05.2022 11:37 Ответить
я думаю что можно рассылать сообщения всем главам морских государств. Они все есть на фейсбуке и в твиттере.

Mr. President of Romania, Klaus Iohannis, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Georgia, Salome Zourabichvili, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Bulgaria, Rumen Radev, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.

Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
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11.05.2022 12:15 Ответить
Mr. President of Turkey, Recep ****** Erdoğan, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

Mr. President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, Ukraine needs your help implementing the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal.
#SaveMariupol #Azovstal #Help to implement the extraction procedure for the Ukrainian military on Azovstal

для каждого из 5ти президентов свое сообщение на англ. можете копировать и рассылать. Не молчать.

Еще можно на странице https://www.facebook.com/IMOHQ (это морская всемирная организация) оставлять сообщения, под любым ихним постом добавлять свой коммент.
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11.05.2022 12:16 Ответить
Пороха світ би послухав, а Зе актора ні, що з нього взяти - підкинули грошенят Україні, зброї, санкції для росії і цього вистачить. Хто він такий щоб його слухати ? Немає ні авторитету, ні спеціальних знань, тим паче покриває підозрілу особу дЄрмака який повязаний з кремлем.
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11.05.2022 12:22 Ответить
Думаю всім у цій ситуації не треба мовчати, навіть Пороху, докласти всіх зусиль для визволення захисників Маріуполя з цієї пастки.
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11.05.2022 12:27 Ответить
Как им можно помочь ?! Если только начать наступление в районе Волновахи . Или им самим начать прорываться малыми группами .
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11.05.2022 12:37 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014199525695&__cft__[0]=AZWvT3yjqOL_GeTz_aZrtN1aabQHweeuhYl-AHHHOCTSYCKL7wsDsSCMNIKMhyvboaadhzyQoZ1-l5tIl6XKhyr_hS7KlQvGiCp9ltm91D5ah8VesVSvyw-9j3pWB2t7Zb_Uf7SijapiGHxXuFWG0jRvfmK-zwefbP0zOb4mIBWKcA&__tn__=-UC%2CP-y-R Микола Бабенко

Під бридке завивання повітряної тривоги та усвідомлення того, що може прилетіти, сьогодні раптово відчув як переповнює мене почуття глибокої і щирої вдячності Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за своєчасне припинення всіх українських ракетних програм та ігнорування протягом трьох років потреб ЗСУ, за систематичний зрив і невиконання оборонного замовлення!

Він тепер у нас герой БОНЕВТІК! БОПРОСРАВ!

Дякую, дуже дякую!

За три роки жодного бронежилета чи кевларового шолома не закупили!

Три місяці воно, **** вперто ігнорувало попередження США і союзників про неминучість повномасштабної війни і нападу росії, а тепер бігає з протягнутою рукою і звинувачує всіх на світі у всіх на світі гріхах!

І воювать з росією НАТО не хоче, бо небо не закрили, і ракет Patriot не дають, і в ЕС та НАТО не приймають! І Байден чому ми не в НАТО!

Нашу армію можуть з великою радістю прийняти в НАТО хоч завтра, але хто ж з таким верховним головнокомандувачем та його кремлівськими єрмаками нас там чекає?

Розумію, що не на часі, розумію, що треба єднатися, але воно ж зелене чмо не дає! Арестович з подоляком та арахамією не дадуть збрехати!

Вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу перемогу!

Зеленському не вірю!
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11.05.2022 13:02 Ответить
Зараз Елдак допише чергову статью для Таймс і займеться Азовом, мабудь
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11.05.2022 13:03 Ответить
Всима силами за Вас рідні, молимось, просимо ,надіємось, Боже Милостивий поможи..є.
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11.05.2022 13:04 Ответить
І де Красний Хрест??!Коли він потрібен,де? Скільки грошей в його вкидають, і що?
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11.05.2022 13:07 Ответить
https://www.facebook.com/adarogovtseva/videos/382399860567719 Ада Роговцева 13 hrs · АЗОВ - СТАЛЬ АЗОВ - СТАЛЬ АЗОВ - СТАЛЬ
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11.05.2022 13:07 Ответить
Інавгураційна промова Зє:
"Дорогий народе, протягом свого життя я намагався зробити все, щоб українці посміхались....
Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали».

А вийшла суцільна брехня ...
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11.05.2022 13:11 Ответить
Зэлик, предлагай на обмен существование гундяйской секты и ее представителей.
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11.05.2022 13:20 Ответить
Боже мой. Неужели зе просто сидит и ждет когда наступит кровавая развязка этой трагедии. А она все ближе и ближе. Или он ждет кроваваго финала и обьявит траур проливая крокодилово слезы что мол он сделал все что мог. Нет нет это не допустимо...
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11.05.2022 14:03 Ответить
сержант Ярослав Журавель
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11.05.2022 21:43 Ответить
ты где зе чмо
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11.05.2022 15:17 Ответить
Тільки ЗСУ можуть врятувати військовий гарнізон Маріуполя ! Все інше- це просто затягування часу. що йде на шкоду ! Але ж хто віддасть наказ ?!!
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11.05.2022 15:55 Ответить
Ніхто нам не допоможе, крім нас самих.
Побратими із "Азова", Правий Сектор, ССО, шукайте полонених орків серед багатих російських сімей і високопоставлених посадовців, мільйонерів, де би вони не були хоч на Північному полюсі.
Шукайте членів сімей російських чиновників, котрі живуть в Європі та США і тягніть їх за шиворот на обмін. Дочки Лаврових, сини Медведєвих, діти Пескових усі вони на Заході.
Шукайте і тягніть на обмін, зараз не до толерантності, у нашу хату серед ночі увірвався ворог, котрий нищить усе підряд у тому числі убиває наших українських дітей.
Використовуйте принцип: Із людиною по-людськи, із скотиною по-скотськи.
Пуйло не обміняє ніколи азовців, навіть на половину російської армії, він свою армію ні в грош не ставить. Це божевільна істота, підтримувана таким же біосміттям.
Робіть як робив СРСР. Коли в Лівані, араби захопили трьох радянських дипломатів і взяли в заручники, КГБ взяло в заручники родичів одного із шейхів, і заручників відпустили.
На території нашої же країни загарбники тримають заручників, а ми носимося по світу із толерантностями. Беріть приклад із чеченців, вони показали що з дикунами московськими треба робити.
Пуйло і парашстан поважають тільки силу.
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11.05.2022 17:29 Ответить
самий порохоботський сайт, підкажіть, де почитати коменти адекватних людей?
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11.05.2022 18:20 Ответить
Тобі напевно сюди, там всі ваші. https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA https://www.facebook. Наталія Мосейчук.
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11.05.2022 20:47 Ответить
себе в дзеркалі виділа "уставшеє от вайни" бидло?
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12.05.2022 00:04 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345468/ У полку "Азов" упевнені, що армія має змогу прорватися на "Азовсталь"
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11.05.2022 21:38 Ответить
Зараз у " вільному польоті " знаходиться Василь Бурба - екс. начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України \ 2016-2020 рр.\. він зараз у рейдах. зрозуміло де. Саме цей професіол здатний розробити такі спецоперації \ диверсії. називайте їх. як хочете. Тоді путіну доведеться послабити блокаду Маріуполя. Для нього не буде важко сформувати БДГ саме з добровольців - побратимів Азова. Правого Сектора. ССО. УДА. Так що надайте Бурбі карт-бланш. хай це буде його зірковий шлях повернення у військове керівництво ЗСУ. саме таких професіоналів і такої стратегії проведення спецоперацій потребують наші ЗСУ для сприяння партизанського руху на окупованих територіях. І питання деблокади як Маріуполя. так і інших містечок теж буде вирішено. Координати його у таких публічних людей - Юрій Бутусов. Дмитро Гордон. Тетяна Чорновол та . звісно. колег по зброї.
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11.05.2022 21:55 Ответить
Украинцы все на смерть будут стоять до последнего и даже уничтожив всех ничего не получит никто ибо будут взорваны все АЭС!!! Это священная война!!!
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12.05.2022 05:13 Ответить
 
 