Призываю бороться за гарнизон Мариуполя. Призываю весь мир помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных, - командир морпехов Волына

Защитники Мариуполя продолжают борьбу и призывают все мировое сообщество помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных.

Об этом командир украинской тридцать шестой бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина") написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и отчаянно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду ощущать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Потому что в ней - любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Эта любовь не имеет предела!"

Волына отмечает, что морская пехота – это его семья. Это - защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это побратимы, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи!

"Потому что у нас есть одна на всех – общая любовь к матери-Украине!!"

"Мы боремся... Если мировая цивилизация еще имеет общие духовные ценности и идеалы, если люди способны почувствовать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполя! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных! Морская пехота – ВЕРНЫЕ ВСЕГДА!!!", - резюмирует он.