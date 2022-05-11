В течение двух дней возле Ични на Черниговщине будут продолжаться учения по стрельбе, жителей призывают сохранять спокойствие
В Ичне Черниговской области жители могут слышать звуки выстрелов 11 и 12 мая. Жителей предупреждают об учебных стрельбах и призывают сохранять спокойствие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Ичнянского городского совета.
"Вниманию жителей Ични! 11 и 12 мая в пригородной зоне будут проводиться учения по стрельбе. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.
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Ревенко Володимир
показать весь комментарий11.05.2022 10:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Закора
показать весь комментарий11.05.2022 12:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dorian Gray #518055
показать весь комментарий11.05.2022 15:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dorian Gray #518055
показать весь комментарий11.05.2022 15:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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