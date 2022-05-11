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В течение двух дней возле Ични на Черниговщине будут продолжаться учения по стрельбе, жителей призывают сохранять спокойствие

навчання

В Ичне Черниговской области жители могут слышать звуки выстрелов 11 и 12 мая. Жителей предупреждают об учебных стрельбах и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Ичнянского городского совета.

"Вниманию жителей Ични! 11 и 12 мая в пригородной зоне будут проводиться учения по стрельбе. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

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Автор: 

военные учения (3462) Черниговщина (1485) Ичня (117)


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11.05.2022 10:57 Ответить
Людей же треба попередити. Ми он за 25 км в Прилуках чуємо ті постріли. Уявляю як воно гупає у Ічні
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11.05.2022 12:33 Ответить
Не треба, хай краще ті що злякались в бомбосховищі посидять, а не прилетить пару крилатих ракет на полігон і вбїе пару десятків хлопців...
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11.05.2022 15:24 Ответить
та ***** хай краще міфсцеві полякаються, ***** ж ви кажете де, щоб пару ракет крилатих прилетіло??? Ну піздець, тобно життя чоловіків які ще й захищають країну коштують менше чим легкий переляк жінок? Ну чесно, вже ж навіть прилітало на полігони, якого *** казати заздалегідь?!
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11.05.2022 15:23 Ответить
 
 