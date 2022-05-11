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Новости Война
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Маловероятно, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии вторгнуться на территорию Украины, - Денисенко

білорусь

Вероятность того, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко может в ближайшее время приказать своей армии начать наземную операцию на территории Украины, низкая.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины - все же пока это маловероятно", - сказал Денисенко.

В свою очередь он напомнил, что сейчас на белорусском направлении их силы проводят обучение и уточнил, что вчера было достаточно много разных вбросов и информации о том, что на границу с Украиной едут "Смерчи" и другие артиллерийские установки.

"В принципе хотелось бы сказать о том, что в Беларуси есть один – единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", – пояснил Денисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь направила подразделения ССО на границу с Украиной для "реагирования на угрозы со стороны ВСУ"

Вместе с тем, советник главы МВД обратил внимание на то, что ситуация пока в определенной степени напряженная.

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) военные учения (3462) Денисенко Вадим (96)


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Топ комментарии
+12
Було би чесним, як би ці "речники, експерти" у випадку помилки вішались би на смереці, або мовчали.
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11.05.2022 10:53 Ответить
+8
якщо ЗЕ надішле херсонських зрадників туди, буде хана всьому. Так що я би не писав про "скільки днів хватило би"...
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11.05.2022 10:57 Ответить
+8
Ничего личного, но тут не к месту ваши "высокоинтеллектуальные" смереки. Денисенко накануне войны был один из немногих адекватных официальных спикеров. Он не вторил Зе-кагалату а говорил правду, что скоро серьезная война. Мне это врезалось в память, бо контрастировало с волной успокоительной жвачки от власти.
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11.05.2022 11:05 Ответить
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интересно на сколько бы дней этой потешной армии хватило бы в боях?)
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11.05.2022 10:52 Ответить
якщо ЗЕ надішле херсонських зрадників туди, буде хана всьому. Так що я би не писав про "скільки днів хватило би"...
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11.05.2022 10:57 Ответить
это ты про СБУ? да еще те. Некоторые успевают сьездить на границу с родными повидаться. Кто то воюет, а кто то отсиживается, а третьи в оккупации сидят пока други по тревоги свалили еще ночью с семьями, это я опять же про СБУ. Для меня эта служба умерла.
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11.05.2022 11:24 Ответить
Декого пистолями нагороджуют за тероборону Мукачева!!!!!))))))
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11.05.2022 11:37 Ответить
Але вона про тебе памятає
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11.05.2022 16:10 Ответить
Було би чесним, як би ці "речники, експерти" у випадку помилки вішались би на смереці, або мовчали.
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11.05.2022 10:53 Ответить
Ничего личного, но тут не к месту ваши "высокоинтеллектуальные" смереки. Денисенко накануне войны был один из немногих адекватных официальных спикеров. Он не вторил Зе-кагалату а говорил правду, что скоро серьезная война. Мне это врезалось в память, бо контрастировало с волной успокоительной жвачки от власти.
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11.05.2022 11:05 Ответить
А чому він у мусорні, а не у ЗСУ? Такий розумник. Готують заміну Люсі Обристовичу?
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11.05.2022 11:19 Ответить
Да він вже наказував раз 5 це зробить. Армія просто це саботує середніх та нищих ланок.
І це давно відомо.
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11.05.2022 10:53 Ответить
Та вони відмазують бульбаша шоб начать мірную торговлю.
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11.05.2022 11:20 Ответить
Та да будьбофюрер уже думает как отпетлять от ху.ла. Но ты уже тварюка продажная попал. Считай дни и часы выкрутится как всегда не получится.
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11.05.2022 10:55 Ответить
Радник Денисенко:Я ******!
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11.05.2022 10:56 Ответить
Бурятів на фарш, бульбашів на жраники !!!!
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11.05.2022 11:04 Ответить
*драники !!!))))
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11.05.2022 11:07 Ответить
Через белорашку на РабZею прошли тысячи тонн грузов в обе стороны...включая трупы и раненых крыс путлерского отребья...
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11.05.2022 11:04 Ответить
І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю

Діяли б на випередження і не було б цієї загрози. Скільки можна виступати у ролі жертви???
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11.05.2022 11:07 Ответить
Так вони вже заходили на Ірпінь, Гостомель, Бучу під *************** прапором
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11.05.2022 11:08 Ответить
Из исторических аналогий. Все зависит не от всей армии, или легиона. Все решит одна первая когорта. Пойдет в бой, будет битва, повернет свои мечи против "полководца" и хана таракану...
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11.05.2022 11:10 Ответить
Щось мені ото нагадуе, чи то шашлики, чи то якесь "нагнітання". Хтось підскаже?
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11.05.2022 11:13 Ответить
Радник МВС розказуе про армійськи справи. Но то такое. З 2019 вже нема чого дивуватися. Альфонс Серьожа радник у УЗ, пуштун з ФСБ займаеться обороною України, бібізянка з кацапнею про мою Україну домовляеться, скількі мені залишити, а скількі мож продати. То такое.
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11.05.2022 11:17 Ответить
А вас не дивує що секретарка єрмака розказує про хід бойових дій?
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11.05.2022 11:26 Ответить
лишь бы не было войны и не барыга говорили они. Имеем все вместе весь набор
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11.05.2022 11:28 Ответить
Пора армию советников послать в бой.
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11.05.2022 11:18 Ответить
На чолі з напівполковником Люсею!!!)))
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11.05.2022 11:27 Ответить
ДОречі ,якщо слухати Арестовича уважно. То 90% що він говорить , справджується і майже в сроки .
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11.05.2022 11:34 Ответить
Продовжуй слухати,а я локшину не споживаю!!!))))
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11.05.2022 11:42 Ответить
Особливо справдилося те шо до 1 березня все мирно вирішиться і можна розбирати тривожні чемоданчики, це він казав за 2 дні до вторгнення! Після цього я цю мерзоту не можу ні чути ні бачити!
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11.05.2022 12:26 Ответить
Ще знайшовся один абдристович, який запевняв, що кацапи залишать Херсон ще у квітні! Віримо, дуже віримо брехливій і шахрайській команді!
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11.05.2022 11:23 Ответить
2 бригади білорусів воюють за Україну...офіцерів теж багато...так що вусатий в Дупі...
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11.05.2022 11:29 Ответить
Ще донедавна експерДи кричали малоймовірно що путін нападе.
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11.05.2022 11:31 Ответить
Що Пентогон нагнітає,а в Украіни власна розвідка і яка нічого не бачить!!!)))
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11.05.2022 11:49 Ответить
Такої вказівки Лука не дасть. Він знає, що армія не хоче нападати на Україну.
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11.05.2022 11:57 Ответить
От не нада мене заспокоювати, ВСУ повинні бути готові. Раптом мінський кнур зіпсує штанці й віддасть наказ про наступ
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11.05.2022 12:06 Ответить
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11.05.2022 12:36 Ответить
Чіпси вже були в Україні , неофіційно заходили разом з орками
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11.05.2022 13:54 Ответить
 
 