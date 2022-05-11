Маловероятно, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии вторгнуться на территорию Украины, - Денисенко

Вероятность того, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко может в ближайшее время приказать своей армии начать наземную операцию на территории Украины, низкая.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины - все же пока это маловероятно", - сказал Денисенко.

В свою очередь он напомнил, что сейчас на белорусском направлении их силы проводят обучение и уточнил, что вчера было достаточно много разных вбросов и информации о том, что на границу с Украиной едут "Смерчи" и другие артиллерийские установки.

"В принципе хотелось бы сказать о том, что в Беларуси есть один – единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", – пояснил Денисенко.

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Вместе с тем, советник главы МВД обратил внимание на то, что ситуация пока в определенной степени напряженная.