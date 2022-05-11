Госпогранслужба о сегодняшнем обстреле Черниговщины: С территории РФ произведено 16 выстрелов из 82-мм миномета. Без пострадавших

Госпогранслужба подтверждает обстрел Черниговщины с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня утром Черниговщину снова обстреляли минометами с территории России. 16 выстрелов из миномета калибра 82 мм, выпущенных со стороны российского села Новые Юрковичи, разорвались неподалеку от одного из пограничных сел Городнянского района Черниговщины", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, в результате обстрела пострадавших нет.

Ранее о сегодняшнем обстреле Черниговщины с территории РФ сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в 6 утра Черниговщину обстреляли из миномета с территории РФ, - Чаус