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Новости Война
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Госпогранслужба о сегодняшнем обстреле Черниговщины: С территории РФ произведено 16 выстрелов из 82-мм миномета. Без пострадавших

обстріл

Госпогранслужба подтверждает обстрел Черниговщины с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня утром Черниговщину снова обстреляли минометами с территории России. 16 выстрелов из миномета  калибра 82 мм, выпущенных со стороны российского села Новые Юрковичи, разорвались неподалеку от одного из пограничных сел Городнянского района Черниговщины", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, в результате обстрела пострадавших нет.

Ранее о сегодняшнем обстреле Черниговщины с территории РФ сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в 6 утра Черниговщину обстреляли из миномета с территории РФ, - Чаус

армия РФ (19725) Госпогранслужба (6592) обстрел (27961) россия (96246) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+11
Не бесите. Либо отвечайте либо не жалуйтесь
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11.05.2022 11:12 Ответить
+8
96 надо в ответ.
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11.05.2022 11:08 Ответить
+7
Сейчас обстрелы кацапами наших населенных пунктов и сооружений, не приведшие к человеческим жертвам, выдаются за нашу победу. Если есть раненые, то победа тоже, но небольшая. Если есть погибшие, то гневные вскрики о подлых кацапах и мирных наших тружениках. Где ответка, пля? Полноценными гаубичными снарядами и прочими западными канахветами.
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11.05.2022 11:22 Ответить
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96 надо в ответ.
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11.05.2022 11:08 Ответить
Не бесите. Либо отвечайте либо не жалуйтесь
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11.05.2022 11:12 Ответить
Создают напряжение, шоб у Зе кагалата опять были отмазки почему нельзя начать освобождения Південя України?
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11.05.2022 11:13 Ответить
Дежавю,утворюється Ордло_2,питання в яких межах??? До Херсона чи до Придністров*я???)))))
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11.05.2022 11:20 Ответить
Треба срочно вислати туди байрактара, щоб замовкли з тою трубою навічно.
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11.05.2022 11:20 Ответить
ответки не даем. может нечем? а как же гаубицы американские? модет вернуть за ненадобностью
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11.05.2022 11:20 Ответить
Бережем патроны.
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11.05.2022 11:24 Ответить
Сейчас обстрелы кацапами наших населенных пунктов и сооружений, не приведшие к человеческим жертвам, выдаются за нашу победу. Если есть раненые, то победа тоже, но небольшая. Если есть погибшие, то гневные вскрики о подлых кацапах и мирных наших тружениках. Где ответка, пля? Полноценными гаубичными снарядами и прочими западными канахветами.
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11.05.2022 11:22 Ответить
Не отвечаем потому, что:
1. Нечем и некем отвечать.
2. Из-за п.1 отчаянно пытаемся избежать новых фронтов на Сумском и Черниговском направлениях.
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11.05.2022 11:31 Ответить
Неужели наше исключительное миролюбие на Сумщине и Черниговщине может предотвратить открытие этих фронтов кацапами при необходимости. Побоятся что зацелуем?
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11.05.2022 11:41 Ответить
Підтягніть контрбатарейний радар і гармату і гахніть у відповідь
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11.05.2022 11:40 Ответить
чим іпанули у відповідь?
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11.05.2022 12:21 Ответить
таке постійно буде на кордоні з усім мордором,
хоч би неофіційно відправили їх на концерт кобзона
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11.05.2022 12:26 Ответить
 
 