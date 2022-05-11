Госпогранслужба о сегодняшнем обстреле Черниговщины: С территории РФ произведено 16 выстрелов из 82-мм миномета. Без пострадавших
Госпогранслужба подтверждает обстрел Черниговщины с территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня утром Черниговщину снова обстреляли минометами с территории России. 16 выстрелов из миномета калибра 82 мм, выпущенных со стороны российского села Новые Юрковичи, разорвались неподалеку от одного из пограничных сел Городнянского района Черниговщины", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, в результате обстрела пострадавших нет.
Ранее о сегодняшнем обстреле Черниговщины с территории РФ сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в 6 утра Черниговщину обстреляли из миномета с территории РФ, - Чаус
Топ комментарии
+11 Chandler Bing
показать весь комментарий11.05.2022 11:12 Ответить Ссылка
+8 Старый зольдат
показать весь комментарий11.05.2022 11:08 Ответить Ссылка
+7 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий11.05.2022 11:22 Ответить Ссылка
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1. Нечем и некем отвечать.
2. Из-за п.1 отчаянно пытаемся избежать новых фронтов на Сумском и Черниговском направлениях.
хоч би неофіційно відправили їх на концерт кобзона