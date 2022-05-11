Новая Зеландия ввела санкции против восьми физических и юридических лиц, причастных к путинской кампании по дезинформации и кибератакам на Украину

Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против России за ее агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства.

По словам главы МИД Новой Зеландии Нанаии Махуты, эти санкции направлены против восьми физических и юридических лиц, причастных к "путинской кампании дезинформации", а также к "кибератакам на Украину".

По ее словам, нынешние санкции отражают полное непринятие попыток Москвы "ввести в заблуждение международное сообщество".

"Они основываются на более ранних санкциях Новой Зеландии, направленных против пропагандистов, и расширяют наш санкционный список, включив в него печально известную "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других", - заявила глава МИД Новой Зеландии.

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Согласно обновленным данным, опубликованным на сайте МИД страны, под санкции подпали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, портала NewsFront ("Ньюсфронт") Михаил Синелин.

В список также вошли 85-й Главный центр специальной службы (ГЦСС) Главного управления Генштаба России, Главный центр специальных технологий Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС РФ и российское Агентство интернет-исследований.