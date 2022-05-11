РФ продолжает обстреливать Донетчину из танков, авиации и артиллерии. Известно о 6 погибших. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Поступила информация о 6 погибших и 10 раненых мирных жителях. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.
Об этом сообщают на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Северск, Бахмут, Константиновка. Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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*наявні у зс Італії
https://ru.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109L https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_Btr_del_52_art_al_fuoco.jpg?uselang=ru 155-мм\ - 124
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0 --------------------------
https://ru.wikipedia.org/wiki/PzH_2000 PzH 2000 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italian_PZH_2000.JPG?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 62
також https://ru.wikipedia.org/wiki/PzH_2000 PzH 2000 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italian_PZH_2000.JPG?uselang=ru у Німеччини 185 , Греції (24) та Нидерландів (57).
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У грудні 2004 року було підписано контракт на постачання французьким сухопутним військам 72 СГ «Цезар» у період до 2011 року.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Сухопутные войска - 500 единиц 2С19/2С19М1 и 320 2С19М2 по состоянию на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A119#cite_note-46 [44] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Береговые войска ВМФ - 36 единиц 2С19 по состоянию на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A119#cite_note-47 [45]
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станом на 10 березня
артилерійських систем знищено 519 (+6), (сюди включено також артилерійські системи менших калібрів ,думаю,у пропорції 3 до 1( ххх\155)...