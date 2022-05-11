РФ продолжает обстреливать Донетчину из танков, авиации и артиллерии. Известно о 6 погибших. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Поступила информация о 6 погибших и 10 раненых мирных жителях. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщают на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Северск, Бахмут, Константиновка. Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.







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