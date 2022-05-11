Начинают осознавать военное поражение РФ: оккупанты массово требуют в командования засекретить их участие во вторжении в Украину, - ГУР

Российские оккупанты пытаются скрыть участие в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как говорится, военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении.

"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что военной разведкой Украины, в частности, установлены лица военных преступников – военнослужащих 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующегося на аэродроме "Хурба" Хабаровского края. Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси - "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в России - "Борисоглебск" и "Мариновка".

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"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать требуя в командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, подтверждающие, что на момент начала российско-украинской войны те уже не проходили службу в части", - отмечают в ГУР.

ГУР публикует список командного и летного состава 277-го бомбардировочного авиационного полка и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.