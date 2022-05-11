РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12124 посетителя онлайн
Новости Война
21 992 42

Начинают осознавать военное поражение РФ: оккупанты массово требуют в командования засекретить их участие во вторжении в Украину, - ГУР

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Российские оккупанты пытаются скрыть участие в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Как говорится, военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении.

"Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России. Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что военной разведкой Украины, в частности, установлены лица военных преступников – военнослужащих 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующегося на аэродроме "Хурба" Хабаровского края. Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси - "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в России - "Борисоглебск" и "Мариновка".

Читайте также: Украинские воины уничтожили до 10 российских генералов, - глава Управления оборонной разведки США Беррьер

"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать требуя в командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, подтверждающие, что на момент начала российско-украинской войны те уже не проходили службу в части", - отмечают в ГУР.

ГУР публикует список командного и летного состава 277-го бомбардировочного авиационного полка и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Автор: 

армия РФ (19725) Минобороны (9429) разведка (4196)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
Я би не вірив цієї інформації ГУР, до поразки рф ще дуже і дуже далеко. Ось коли почнуть звільнювати міста на Херсонщині, Запоріжжі або Луганщині, тоді про це вже можно дуже акуратно говорити.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:45 Ответить
+18
Тут не в поразці справа. Просто рашку ось-ось визнають країною-терористом. А кацапи дуже ********** відпочивати за кордоном.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:59 Ответить
+10
Тут питання не в даті програшу у війні! Тут питання в тому, що "літуни" стали "очкувать" і "дристать"! Їм відомо, як з їх співслужбовцями, що були збиті над українською територією, обходяться! Якщо армійці, СБУ чи тероборона не встигали вчасно, то прості люди з ними часто "розбираються" по-своєму В Чернігові одного просто забили лопатами Він був збитий після бомбування передмістя - Подусівки Повбивав мирних людей та побив людям будинки і позбавив усього, що вони нажили за своє життя
А тепер вони бояться ще й "мести хахлов" уже в себе дома Тим більше що їм відомо, що "Миротворець" не дрімає і їх прізвища та особисті дані УЖЕ включені у списки тих, хто є ворогом українського народу! А жить-то - хочеться!
показать весь комментарий
11.05.2022 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дон Дон зацінив би: https://t.me/bozhejakekonchene/4744
показать весь комментарий
11.05.2022 11:40 Ответить
А що ГУР скаже про визволення захисників Маріуполя? Про те, що кажуть кацапи у своїх підрозділах до їх байок довіри звичайно, у мене особисто, немає, бо пам'ятаю прошльоб вторгнення кацапні силами до 200 тисяч 24 лютого цього року з тисячами танків і бронемашин.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:43 Ответить
дядя, чи як там тебе -сопляк, я там де потрібно і обійдуся без твоїх порад. Краще давав би поради Володі, коли він і його малоросійський проект "95 квартал" косив від повісток до військомату.
показать весь комментарий
11.05.2022 13:33 Ответить
я собі уявляю, якби не пан Буданов, корифан Володі, то ми проспали б напад 24 лютого цього року ворожої армії, яка скрито наблизилися до нашого кордону і так замаскувалася, що не булог видно жодного танку і могли про..бати південь (цитата абдристовича, ще одного героя і дружбана Вови) України і насамперед Маріуполь і Херсон.
показать весь комментарий
11.05.2022 13:37 Ответить
А з якого часу ГУР повинна звітувати диванним воєнам?
показать весь комментарий
11.05.2022 13:13 Ответить
ГУР мало б звітувати бункерним "військовим", але ваони проUбали все, як казав один із бункерних радників, то ж їм краще мовчати ко кінця війни.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:54 Ответить
Я би не вірив цієї інформації ГУР, до поразки рф ще дуже і дуже далеко. Ось коли почнуть звільнювати міста на Херсонщині, Запоріжжі або Луганщині, тоді про це вже можно дуже акуратно говорити.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:45 Ответить
ГУР з будановим, який з гогілашвілі живе? Ну може цю новину буданов і насмоктав.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:12 Ответить
Тут питання не в даті програшу у війні! Тут питання в тому, що "літуни" стали "очкувать" і "дристать"! Їм відомо, як з їх співслужбовцями, що були збиті над українською територією, обходяться! Якщо армійці, СБУ чи тероборона не встигали вчасно, то прості люди з ними часто "розбираються" по-своєму В Чернігові одного просто забили лопатами Він був збитий після бомбування передмістя - Подусівки Повбивав мирних людей та побив людям будинки і позбавив усього, що вони нажили за своє життя
А тепер вони бояться ще й "мести хахлов" уже в себе дома Тим більше що їм відомо, що "Миротворець" не дрімає і їх прізвища та особисті дані УЖЕ включені у списки тих, хто є ворогом українського народу! А жить-то - хочеться!
показать весь комментарий
11.05.2022 12:14 Ответить
так очень просто: при подписании контракта пусть пишут заявление в полицию о пропаже самого себя, а те кто идет по призыву - заявление в полицию о похищении. Опять же - экономия руссорайху - никаких компенсаций выплачивать не надо.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:49 Ответить
зБодунанов знає, самі москалі йому розказують. Віримо кожному москальському слову...
показать весь комментарий
11.05.2022 11:50 Ответить
Вже пізно. Хакери докопаються хто де срав.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:58 Ответить
а не получится все сделать секретно.. потому как авиация документы там сразу 5 разных ведомостей актов техническая служба о подготовке самолета и какой пилот и что нагрузили вооружение патроны бомбы какие ракеты какие топливо запас сколько тонн и какой пилот или пилоты получили самолёт.. летное задание кто пилот номер машины курс задача вооружение исполнение возвращение и не возвращение (причина) на базу... морские силы- опять же приказ пакетный список экипажа довольствие питание боеприпасы запас топлива воды координаты заданий цель задания сколько суток возврат или невозврат на базу потери личного состава причины основания... сухопутные войска там коротко выдали оружие марка типа патрон номер серийный...гранаты какие сколько штук и так далее.. пистолет и так далее.. ф.и.о номер части получил роспись.. довольствие боеприпасы топливо на технику утраты эвакуация причина груз 200 груз 300 пропал без вести.. ракетные удары там вообще просто куча ведомостей согласовать коридор полета предупредить всех военных и гражданских пилотов службу организации движения диспетчерские.. об эшелонах высоты и в какое время и координат..какая ракета использована номер серия партия боеприпас тип..... я молчу про пленных которые много чего рассказали уже про перехваты разведки и не только куча видео и аудио материалов скрины соцсетей фотографий и писем переписки оригиналы штабных документов со списками забытых впопыхах при беге с фронта..
показать весь комментарий
11.05.2022 11:59 Ответить
сомневаюсь, что у них вся эта документация автоматизирована для избежания вмешательства или скрытия, достаточно чтобы, допустим, нач. части сделал вид "зависания сервера" или "случайного" повреждения нужной базы данных, и все, в протокол уходит запись типа "по тех. причинам информация утеряна", так что бюрократия она не везде одинаковая, на западе это вынужденная мера, чтобы исключить коррупцию, жертвуя легкостью доступа к данным и их обработке/изменению, а в банановых республиках она служит для создания видимости сложности обработки данных и для вынуждения клиента искать "выход из ситуации", но с безопасностью данных это никак не связано
показать весь комментарий
11.05.2022 13:14 Ответить
Тут не в поразці справа. Просто рашку ось-ось визнають країною-терористом. А кацапи дуже ********** відпочивати за кордоном.
показать весь комментарий
11.05.2022 11:59 Ответить
правильно
показать весь комментарий
11.05.2022 12:02 Ответить
Военным и ментам у них запрещено выезжать за границу уже лет так пять минимум
показать весь комментарий
11.05.2022 12:09 Ответить
Після виходу на пенсію їм заборона знімається
показать весь комментарий
11.05.2022 12:15 Ответить
А их семьи тоже не пускать в ЕС и на курорты
показать весь комментарий
11.05.2022 13:57 Ответить
а мо їм зверху видніше... яка срака наближається.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:15 Ответить
та це одинаки закидали МО, всі списки Україною давно були куплені у МО. Вся основна маса гордиться, після Сирії вони відкрито публікувалися і "шанували" один одного.
показать весь комментарий
11.05.2022 13:02 Ответить
На кладбище засекретят, твари без роду и племени.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:09 Ответить
Ні, просто їм не хочеться щоб їх до масових страт мирного населення прив'язували, бо невдобно получаїцця. Вони хочуть і далі безкарно вбивати. Он у Томску бігли записуватись в армію прям з парада. Це тільки у абдрістовича війна максимум 2 тижні ну, або, 15 років.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:11 Ответить
Арестович за 2 -3 дні херсонщину звільнював...а придністров'я на відео з фейгіним то взагалі -по щелчку пальців
показать весь комментарий
11.05.2022 12:25 Ответить
Требуйте, чтобы командование разобрало вас на органы. Вашим семьям пригодится или для пересадок, или - пожрать.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:17 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 12:17 Ответить
Рукописи і асфальт не горять.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:19 Ответить
Скоты рашистские что-то заподозрили.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:20 Ответить
Акций возмездия от Укрмоссада..
показать весь комментарий
11.05.2022 12:29 Ответить
падли не хочуть припинити все це, а тільки приховати
ще один доказ які москалі насправді
показать весь комментарий
11.05.2022 12:23 Ответить
Ага. Ваши командиры сдадут вас как стеклотару когда их воьмут
показать весь комментарий
11.05.2022 12:24 Ответить
пізно всрались! анонімуси давним-давно злили повністю всю базу даних з абсолютно кожним, хто воює проти України! ПІБ, звання, частина кожного зі всіх десятків тисяч недовояк. база є в мережі, качайте на здоров'я
показать весь комментарий
11.05.2022 12:29 Ответить
Уже поздно.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:40 Ответить
Бесполезно все равно штабные орки потом продадут всю информацию штатовцам.
показать весь комментарий
11.05.2022 12:42 Ответить
НУ ДА,КАК ТЕПЕРЬ ДО ТУРЦИИ ПОЛЕТИШЬ.НАШИ ,НАДЕЮСЬ БЕРУТ ОТПЕЧАТКИ У ПЛЕНЫХ?
показать весь комментарий
11.05.2022 12:51 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVLVbQcKkHWq1RXO5SPREkUXgcDV7wPzU63K7KyfrnYVIItjRhmRf9MbljzZOH2nNlYpfV_CXVCKp8wMRFuo6Hw3qB_eCItZ1x845Zz_m4pzuBfibcNbfXhhIRP_yMvW1k&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · Вибачайте, знову про пожежі на рашці. Але це вже з цікавішого. Горять ліси на схилах гори Малий Ямантау. Це на Уралі в Башкирії. От лише є одна цікава обставина. За 20 км. звідси знаходиться інша гора Ямантау. А під нею й розташований той самий бункер путлера на випадок ядерної війни. За деякими (не перевірено) даними, заїзд до бункера з протилежного боку від Бєлорєцка. Там є аеродром і заїзд у підземні штольні та метро до самого бункера. А от між Ямантау та Малим Ямантау в Межигір'ї розташовані служби життєзабезпечення бункера. Ні, я розумію: фільтри та все інше. Але ж на рашці все на авось. Високовольтка там, здається, безальтернативна.

=== Ну, й щоб зайвий раз не згадувати: Сибір розгоряється все сильніше. В Іркутській області вже 10 лісових пожеж, вогонь шириться із страшною швидкістю, гасити нікому. А пожежний сезон в тайзі ще навіть не розпочався.







0:30 / 0:41







470470

60 Shares



Like



Share

показать весь комментарий
11.05.2022 13:15 Ответить
Якщо *********** справді хочуть гарантовано позбутися відповідальності за військові злочини, то їм треба користуючись моментом , поки ******* при владі а українською прокуратурою та судами рулить українофоб портнов.
показать весь комментарий
11.05.2022 13:23 Ответить
Забыли про список ‼️‼️‼️

Публікуємо список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку та нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

№Займана
посадаВійськове
званняПрізвище, ім'я,
по-батькові1.командир полкуполковникГРЕБЕНЬКОВ
Денис Борисович2.заступник командира полкупідполковникТАРАСЕВИЧ
Александр Александрович3.начальник штабу - заступник командира полкупідполковникТРУШ
Виктор Викторович4.заступнику командира полку з льотної підготовкипідполковникПОГУДИН
Илья Игоревич5.заступнику командира полку з ВПРпідполковникБАРАШЕВ
Дмитрий Петрович6.командир авіаційної ескадрильїпідполковникПОДШУМНОМ
Сергей Васильевич7.командир авіаційної ескадрильїпідполковникРАСПОПОВ
Владимир Николаевич8.заступник командира авіаційної ескадрильїпідполковникЕРЕМИН
Константин Витальевич9.заступник командира авіаційної ескадрильїмайорВИНОГРАДОВ
Аркадий Геннадьевич10.начальник штабу - заступник командира авіаційної ескадрильїмайорМЕЛЬНИКОВ
Виктор Леонидович11.начальник штабу - заступник командира авіаційної ескадрильїмайорОСМОЛОВСКИЙ
Андрей Васильевич12.начальник зв'язку - штурман авіаційної ескадрильїкапітанРУДЕНКО
Андрей Евгеньевич13.начальник зв'язку - штурман авіаційної ескадрильїкапітанЧЕРНЫШЕВ
Павел Васильевич14.штурман авіаційної ескадрильїмайорВАХРУШЕВ
Николай Васильевич15.штурман авіаційної ескадрильїмайорЛЕГОТИН
Сергей Васильевич16.помічник штурмана авіаційної ескадрильїкапітанБОГДАНОВ
Денис Александрович17.помічник штурмана авіаційної ескадрильїкапітанПЛАТОНОВ
Игорь Петрович18.командир авіаційної ланкимайорКЕЛЕНДЖЕРИДЗЕ
Валерий Александрович19.командир авіаційної ланкикапітанГОНЧАРОВ
Максим Олегович20.командир авіаційної ланкистарший лейтенантБОЛОТКОВ
Александр Сергеевич21.командир авіаційної ланкистарший лейтенантМОЛЧАНОВ
Сергей Сергеевич22.командир авіаційної ланкистарший лейтенантФЕТИСОВ
Владимир Николаевич23.штурман авіаційної ланкимайорБАНЩИКОВ
Денис Андреевич24.штурман авіаційної ланкикапітанГАЛИНУРОВ
Салават Фанавиевич25.штурман авіаційної ланкикапітанДИТЯТКИН
Владимир Игоревич26.штурман авіаційної ланкикапітанКОЛЕСНИКОВ
Артем Сергеевич27.штурман авіаційної ланкикапітанСЫРОВАЦКИХ
Вадим Юрьевич28.старший льотчикстарший лейтенантБОНДАРЕНКО
Сергей Олегович29.старший льотчикстарший лейтенантГУТНИК
Максим Игоревич30.старший льотчикстарший лейтенантМАКАШЕНЕЦ
Олег Андреевич31.старший льотчикстарший лейтенантПРЕДЕИН
Дмитрий Владимирович32.старший льотчикстарший лейтенантТАШКОВ
Дмитрий Сергеевич33.старший льотчикстарший лейтенантОГОРОДНИКОВ
Дмитрий Олегович34.старший льотчикстарший лейтенантУФИМЦЕВ
Денис Евгеньевич35.старший льотчиклейтенантАВХАДИЕВ
Артём Ильнурович36.старший льотчиклейтенантАКБЕРОВ
Олег Зявдатович37.старший льотчиклейтенантАНФИНОГЕНОВ
Дмитрий Степанович38.старший льотчиклейтенантБЕКЕТОВ
Артем Григорьевич39.старший льотчиклейтенантБОЖЕНКО
Сергей Борисович40.старший льотчиклейтенантГОРОБЕЦ
Александр Сергеевич41.старший льотчиклейтенантКУЛЬПИН
Максим Вадимович42.старший льотчиклейтенантКУЩЕНКО
Александр Александрович43.старший льотчиклейтенантЛОБОДА
Вадим Викторович44.старший льотчиклейтенантНАГОВИЦИН
Кирилл Геннадьевичу45.старший льотчиклейтенантПОДВИГИН
Александр Владимирович46.старший льотчиклейтенантСЕЛИН
Александр Евгеньевич47.старший льотчиклейтенантСИРЕНКО
Дмитрий Евгеньевич48.старший льотчиклейтенантСОЛОБАЕВ
Максим Денисович49.старший льотчиклейтенантЮЗОВ
Пётр Павлович50.старший льотчиклейтенантЯДЫКОВ
Илья Анатольевич51.штурман літакакапітанСАЙФУТДИНОВ
Эльдар Сабирьянович52.штурман літакастарший лейтенантБЕВЗА
Руслан Максимович53.штурман літакастарший лейтенантВОВК
СтаниславуГеннадьевич54.штурман літакастарший лейтенантВАХИТОВ
Ильнур Мавлютович55.штурман літакастарший лейтенантЕФИМОВ
Виталий Валерьевич56.штурман літакастарший лейтенантКУПЦОВ
Андрей Васильевич57.штурман літакастарший лейтенантМАЛЬЦЕВ
Сергей Алексеевич58.штурман літакастарший лейтенантПЛОТНИКОВ
Павел Сергеевич59.штурман літакалейтенантАКОПЯН
Давид Олегович60.штурман літакалейтенантБУРЛАКОВ
Иван Сергеевич61.штурман літакалейтенантБАРЫКИН
Егор Константинович62.штурман літакалейтенантЕВТУШЕНКО
Никита Андреевич63.штурман літакалейтенантЗАБОЛОТСКИХ
Владислав Витальевич64.штурман літакалейтенантЗАКИРОВ
Артур Айратович65.штурман літакалейтенантКОВАЛЕВ
Даниил Александрович66.штурман літакалейтенантКОЗЛОВ
Александр Сергеевич67.штурман літакалейтенантКУЗНЕЦОВ
Михаил Игоревич68.штурман літакалейтенантМАХОРТОВ
Степан Александрович69.штурман літакалейтенантМОЛОТКОВ
Роман Павлович70.штурман літакалейтенантМУСТАФИН
Руслан Ерикович71.штурман літакалейтенантОСИПОВ
Никита Дмитриевич72.штурман літакалейтенантПАРФЕНОВ
Никита Вячеславович73.штурман літакалейтенантРЕПИН
Вадим Владимирович74.штурман літакалейтенантФЕДОРЕНКО
Александр Анатольевич75.штурман літакалейтенантХРЕНОВ
Артём Алексеевич76.штурман літакалейтенантЧИГВИНЦЕВ
Максим Владимирович77.заступник командира авіаційної ескадрильїмайорСЕЛЕЗНЁВ Евгений Олегович78.начальник штабу - заступник авіаційної ескадрильїмайорМУХАМЕДВАЛИЕВ
Шафхат Талгатович79.заступник командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби - начальник інженерно-авіаційної службимайорМАКАРОВ
Станислав Максимович80.штурман ескадрильїмайорСЫРОВ
Эдуард Александрович81.командир авіаційної ланкимайорКАКУНИН
Антон Владиславович82.командир авіаційної ланкистарший лейтенантГОРКУНОВ
Денис Павлович83.штурман авіаційної ланкистарший лейтенантБРОННИКОВ
Алексей Юрьевич84.старший льотчикмайорБУРКЕЕВ
Андрей Машарафович85.старший льотчикмайорАЛЕКСАНДРОВ
Юрий Валерьевич86.старший льотчиккапітанДЕЙНИКА
Владимир Владимирович87.старший льотчиккапітанНАСЫБУЛЛИН
Айзат Салихзянович88.старший льотчикстарший лейтенантМУХАМЕДЬЯРОВ
Эдуард Ришатович89.старший льотчикстарший лейтенантНАЗАРОВ
Антон Леонидович90.старший льотчикстарший лейтенантНЕМЧЕНКО
Сергей Анатольевич91.старший льотчикстарший лейтенантОРЛОВ
Антон Владимирович92.старший льотчикстарший лейтенантЧАЙКА
Дмитрий Александрович93.старший льотчиклейтенантЦЁПИЧ
Вадим Олегович94.штурман літакакапітанВОЛОДЬКИН
Олег Викторович95.штурман літакастарший лейтенантМУЗЫЧЕНКО
Александр Игоревич96.штурман літакастарший лейтенантСИДОРЕНКО
Никита Константинович97.штурман літакастарший лейтенантМУРАВЬЕВ
Святослав Игоревич
показать весь комментарий
11.05.2022 13:54 Ответить
Этих и их семьи на курорты Египта и Турции - НЕ ПУСКАТЬ ‼️
показать весь комментарий
11.05.2022 13:55 Ответить
За 30 років в кацапстанії зуміли виростити багато фашистів. Ця стаття не дуже правдива. Бо кацорашисти , ну ті за Уралом, вони ж тільки сплять і бачать як потрапити в УКРАЇНУ і помочити хохлів. Таке враження складається, що в головах кацорашистів замість мізків є тільки фашистський хрест. 😌
показать весь комментарий
11.05.2022 16:33 Ответить
Україна повинна всіх поіменно подати в міждународний розшук не тільки їх а і сім'ї.Щоб кожна тварюка яка тільки захоче виїхати за кордон була арештована.
показать весь комментарий
11.05.2022 17:06 Ответить
 
 