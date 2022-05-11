За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь" было совершено 38 самолетовылетов, в том числе стратегических бомбардировщиков, - "Азов"

За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram полка "Азов".

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолетовылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", - говорится в сообщении защитников Мариуполя.

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