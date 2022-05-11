70% домов в Северодонецке повреждены из-за обстрелов, 30% - непригодны для проживания, - глава городской ВА Стрюк
В Северодонецке Луганской области обстрелами российских агрессоров повреждены 70% домов, из них 30% не пригодны для проживания.
Об этом сообщил начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"За последние дни количество обстрелов увеличилось. У нас страдают и новые кварталы, вчера горел десятиэтажный дом. 70% домов повреждено, где-то до 30% уже непригодны для проживания", - сказал Стрюк.
Он подчеркнул, что российские захватчики постоянно пытаются прорвать оборону, но украинские военные мужественно защищают город.
"Делается все необходимое, чтобы враг стоял на месте, попытки продвинуться у них постоянно", - констатировал глава МВА.
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