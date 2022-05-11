В Харькове сейчас относительно тихо. Враг обстрелял село в Богодуховском районе, 1 человек ранен, - Синегубов
Благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг наносит основные удары по населенным пунктам области.
В часности, сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе. 1 человек получил ранение.
"Так что терять бдительность еще никак нельзя. Нужно оставаться максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости. Так же еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг все абсолютно заминировал, в том числе школы, детские садики и частные дома", - подчеркивает глава региона.
Отмечается, что специальные службы проводят разминирование. Также идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения. Частично по районам города Харькова электроснабжение уже возобновлено.
"При этом фиксируются все военные преступления оккупантов, которые доказывают бесчеловечную сущность врага. Мы никогда этого не простим! Продолжаем работать, верим в наши Вооруженные силы! Слава Украине!" - резюмирует Синегубов.
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Ви якось вже дуже примитивно намагаєтесь забруднити Порошенко та приписати вашему хенералісімусу якісь не їснуючи заслуги.
Невже ви думаєте, що ніхто нічого не пам"ятає?
Як казав Жванецький, тщатЕльнее надо работать, ребята, тщатЕльнее.
Йой, у слова середного роду "воно" родовий відмінок - "йому", і ніяк інакше...