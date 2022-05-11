В Харькове сейчас относительно тихо. Враг обстрелял село в Богодуховском районе, 1 человек ранен, - Синегубов

Благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг наносит основные удары по населенным пунктам области.

В часности, сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе. 1 человек получил ранение.

"Так что терять бдительность еще никак нельзя. Нужно оставаться максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости. Так же еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг все абсолютно заминировал, в том числе школы, детские садики и частные дома", - подчеркивает глава региона.

Отмечается, что специальные службы проводят разминирование. Также идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения. Частично по районам города Харькова электроснабжение уже возобновлено.

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"При этом фиксируются все военные преступления оккупантов, которые доказывают бесчеловечную сущность врага. Мы никогда этого не простим! Продолжаем работать, верим в наши Вооруженные силы! Слава Украине!" - резюмирует Синегубов.