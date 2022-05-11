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Новости Война
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В Харькове сейчас относительно тихо. Враг обстрелял село в Богодуховском районе, 1 человек ранен, - Синегубов

харків

Благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов в Харькове сейчас относительно тихо.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг наносит основные удары по населенным пунктам области.

В часности, сегодня утром оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе. 1 человек получил ранение.

"Так что терять бдительность еще никак нельзя. Нужно оставаться максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости. Так же еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг все абсолютно заминировал, в том числе школы, детские садики и частные дома", - подчеркивает глава региона.

Отмечается, что специальные службы проводят разминирование. Также идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения. Частично по районам города Харькова электроснабжение уже возобновлено.

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"При этом фиксируются все военные преступления оккупантов, которые доказывают бесчеловечную сущность врага. Мы никогда этого не простим! Продолжаем работать, верим в наши Вооруженные силы! Слава Украине!" - резюмирует Синегубов.

Автор: 

армия РФ (19725) обстрел (27961) Харьков (7597) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+6
В Харкові стало тихо завдяки ВСУ, які відігнали рашистів далі від міста.
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11.05.2022 12:28 Ответить
+3
Та ви шо! А при кому були звільнені дві третини Донецької та Луганської облатей, хіба не при попереднику?
Ви якось вже дуже примитивно намагаєтесь забруднити Порошенко та приписати вашему хенералісімусу якісь не їснуючи заслуги.
Невже ви думаєте, що ніхто нічого не пам"ятає?
Як казав Жванецький, тщатЕльнее надо работать, ребята, тщатЕльнее.
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11.05.2022 13:07 Ответить
+2
от би ЗСУ розхерачили вузли оці Вовчанськ та Великий Бурлук на харківщині..відрізати постачання расистській нечисті.було б легше на Ізюмському напрямку хлопцям...
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11.05.2022 12:32 Ответить
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Я так розумію, зешмакля хоче сказати, що при Порошенку мін оборони Таран заборонив стріляти по русні на Донбасі і прирівняв це до адмін. покарання? Чи Порошенко призначив сбушних зрадників Наумова та Криворучка, давши їм генеральські звання, і потім відібрав коли вони здали південь країни?
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11.05.2022 12:50 Ответить
Та ви шо! А при кому були звільнені дві третини Донецької та Луганської облатей, хіба не при попереднику?
Ви якось вже дуже примитивно намагаєтесь забруднити Порошенко та приписати вашему хенералісімусу якісь не їснуючи заслуги.
Невже ви думаєте, що ніхто нічого не пам"ятає?
Як казав Жванецький, тщатЕльнее надо работать, ребята, тщатЕльнее.
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11.05.2022 13:07 Ответить
Дебіле, подивись карту ДО обрання Порошенка і після - чи розуму зеленому дегенерату не вистачає на це??? А ще, тупий ушльопок, поясни, яким чином МАРШЕМ і без спротиву був загарбаний південь України? Прокукарєкай Обдристовичу, ДЕБІЛ!!!
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11.05.2022 13:10 Ответить
Не Залізняк ти, не ганьби славетне прізвище - тобі, тварюка, більше личить "Мудло" чи "Уйло". Таких зрадників, на даль, в історії було безліч...
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11.05.2022 13:13 Ответить
подоляк йому прізвище.
Йой, у слова середного роду "воно" родовий відмінок - "йому", і ніяк інакше...
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11.05.2022 18:37 Ответить
В Харкові стало тихо завдяки ВСУ, які відігнали рашистів далі від міста.
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11.05.2022 12:28 Ответить
от би ЗСУ розхерачили вузли оці Вовчанськ та Великий Бурлук на харківщині..відрізати постачання расистській нечисті.було б легше на Ізюмському напрямку хлопцям...
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11.05.2022 12:32 Ответить
Потихоньку земли Украины очищаются от кацапской сволоты. Дальше будет больше. Ленд лиз только начался, обучение украинцев владению современным западным оружием только на первом этапе. Каждый новый день это возрастающая сила Украины и параллельно слабеющая московия.
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11.05.2022 12:52 Ответить
Потрібно, щоб було "не тихо" у прикордонних Какцапляндських регіонах - так не тихо, щоб ссялись, ******, і драпали звідти. Що, не дістають з Харківщини, Чернігівщини чи Сумщини ракети чи навіть арта ??? Гаубиці США для краси передали??? Чи знов, як казав ************** "дагаваріться пасєрєдінє"???
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11.05.2022 13:06 Ответить
Війна має перейти кордон України - партнери згодні. Бункерного ЗЄ стримують памперси чи бізнес в Кацаплянді (бо те лайно ніде більше не потрібне)???
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11.05.2022 13:08 Ответить
 
 