Приехал воевать на Сумщину в составе "ДНР". В Полтавской области взяли под стражу жителя Донецкой области
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры задержан житель Донецкой области, ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время он находится под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, в конце февраля 2022 года мужчина поступил в "народную милицию ДНР", где был командиром взвода. Ему выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие.
"Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, участвовал в наблюдении за воздушным пространством, а также совместно с военнослужащими РФ проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество", - говорится в сообщении.
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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.
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ополченец..." опущенец" буде.
Щодо зрадника-колаборанта....війна в країні і стріляють