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Новости Война
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Приехал воевать на Сумщину в составе "ДНР". В Полтавской области взяли под стражу жителя Донецкой области

зрадник

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры задержан житель Донецкой области, ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года мужчина поступил в "народную милицию ДНР", где был командиром взвода. Ему выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие.

"Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, участвовал в наблюдении за воздушным пространством, а также совместно с военнослужащими РФ проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан харьковчанин, который за 15 тыс. евро организовывал пересечение границы военнообязанными на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.

задержание (6690) Сумская область (3345) Донецкая область (10015) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+9
За законами воєнного часу розстріл на місці.
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11.05.2022 12:34 Ответить
+8
а чего морду стыдливо размыли..., пусть все посмотрят на хероя
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11.05.2022 12:53 Ответить
+6
Повісити без суда і слідства падлюку 😠
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11.05.2022 12:31 Ответить
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Повісити без суда і слідства падлюку 😠
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11.05.2022 12:31 Ответить
За законами воєнного часу розстріл на місці.
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11.05.2022 12:34 Ответить
Ссылочку можно на закон?
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11.05.2022 13:26 Ответить
Закон - тайга, прокурор медведь... А чё? давайте, как у руZZких (ирония)
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11.05.2022 13:43 Ответить
Приезжайте на оккупированные территории, вам тут на подвале выдадут ссылочку...
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11.05.2022 13:47 Ответить
На палю гниду!
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11.05.2022 12:37 Ответить
ОТДАЙТЕ ЕГО ЛЮДЯМ
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11.05.2022 12:42 Ответить
в тюрмі, якщо срок получить - люди з ним попрацюють.
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11.05.2022 12:56 Ответить
паспорт в нього чий? касапський чи український?
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11.05.2022 12:51 Ответить
а чего морду стыдливо размыли..., пусть все посмотрят на хероя
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11.05.2022 12:53 Ответить
"Украл, выпил в тюрьму - романтика"
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11.05.2022 12:55 Ответить
А варто було просто вбити "за спробу втечі". Я як прочитав, що на утримання тої біомаси виділяють 42 млн на місяць - я чогось не розумію... Що створити вбивцям і окупантам комфортні умови??? Іппанутись... Сім'ям загиблих Героїв видали б - а наволоч хай хоч одне одного жере, їм не звикати!!!
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11.05.2022 12:57 Ответить
Також бісить цей дебілізм - якщо розміщуєте, не приховуйте, якщо не можете - не розміщуйте. Якийсь іппанутий "Чорний квадрат" Малєвіча-Уєвіча ((( Класне фото з квадратиків! Який сенс в цьому дебілізмі - ХЗ (
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11.05.2022 12:59 Ответить
Я дивуюсь селянам, які не можуть забаранити того, кого згодом гуманний суд відпустить. Прикопать у посадках.
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11.05.2022 13:00 Ответить
Фотка класна ))) Ви ще "Чорний квадрат" Малєвіча-Уєвіча вставте ))) Навіщо воно, хтось може пояснити? Кому цікаві ці квадратики на моніторі? Не можете вставити - так просто не знущайтесь з людей, подавайте інфу без дебільних клітинок!!!
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11.05.2022 13:02 Ответить
зачем замыливают рожу ему? нужно чтобы всех гадов знали люди.
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11.05.2022 13:21 Ответить
а когда будут судить тех москальских офицеров-летчиков, бомбивших наши города, которых сбила наша ПВО? или офицеров-артиллеристов-ракетчиков, которые обстреливали наши города Градами и Смерчами? Опять начали с полу-бухих обдроченцев-лугандонцев, с каких-то замызганных рядовых "ванек"... или свинособачье офицерье уже сменяли по-тихому ?
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11.05.2022 13:31 Ответить
Черговий ополченец

..." опущенец" буде.
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11.05.2022 13:41 Ответить
ЛУГАНДОНІВ У ПОЛОН НЕ БРАТИ.
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11.05.2022 13:54 Ответить
Блін!Як лугандонець,так чергував на блок-постаг,спостерігав і грабував.А чогож тоді гинуть наші хлопці,якщо ці покидьки тільки чергують?Коли закінчиться це намахалово з лугандонцями?ВОНИ ЗЛОЧИНЦІ,ЗРАДНИКИ та ВБИВЦІ.
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11.05.2022 13:59 Ответить
Агов-редактори, вкотре вам наголошую-та немає ніякої "днр-лнр" хоч в лапках хоч без них😠Є ОРДЛО. Поважайте Україну і українців,не підігравайте кацапам і колаборанти.
Щодо зрадника-колаборанта....війна в країні і стріляють
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11.05.2022 14:15 Ответить
Під яку варту? Розстріляти тварину! Навіщо його кормити?
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11.05.2022 15:22 Ответить
 
 