Приехал воевать на Сумщину в составе "ДНР". В Полтавской области взяли под стражу жителя Донецкой области

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры задержан житель Донецкой области, ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года мужчина поступил в "народную милицию ДНР", где был командиром взвода. Ему выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие.

"Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, участвовал в наблюдении за воздушным пространством, а также совместно с военнослужащими РФ проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.