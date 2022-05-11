Это желание нанести тяжелое поражение России, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире, - Медведев отреагировал на одобрение США $40 млрд помощи для Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на одобренную Соединенными Штатами помощь украинцам в 40 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

Он признал, что деньги, выделенные Украине, "огромные", и что эти средства якобы попытаются украсть сами же американцы.

"Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется отнюдь не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель - продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире", - заявил Медведев.

Он намекнул, что Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины.

"Не получится. Скорее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так крайне раздутый государственный долг... а вот цели спецоперации будут достигнуты", - утверждает Медведев.

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