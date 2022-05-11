Это желание нанести тяжелое поражение России, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире, - Медведев отреагировал на одобрение США $40 млрд помощи для Украины
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на одобренную Соединенными Штатами помощь украинцам в 40 миллиардов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.
Он признал, что деньги, выделенные Украине, "огромные", и что эти средства якобы попытаются украсть сами же американцы.
"Совершенно очевидно, что "помощь" в таком беспрецедентном масштабе объясняется отнюдь не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель - продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире", - заявил Медведев.
Он намекнул, что Россия не намерена прекращать боевые действия против Украины.
"Не получится. Скорее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так крайне раздутый государственный долг... а вот цели спецоперации будут достигнуты", - утверждает Медведев.
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Йомуб ще "будьоновку", деревьяну конячку між ноги, лозинку в ручку і обов'язково гольфіки та шорти з підтяжками...
- "Ну-ну-ну плохая Омерика! Тьфу на тєбя! Ви згоріте а ми врай - бєбєбє! Дуракі"...
і умчался в закат попуківая....
************ бліц-криг хотів.
Тепер будуть усім скопом жерти те лайно, яке самі ж розвели.
Міноборони анонсує паузу.... Не подобаються мені такі заяви Міноборони (невідомо від кого)
Хвошізди...
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
А якщо вже на те пішло, то приведу тобі один приклад: говорив недавно з сусідом Він на кілька років старший мене Каже: "був у мене друг Зараз уже покійний Одружився з кацапкою і все життя прожив у Карелії Коли жінка вмерла, він повернувся в Україну Питаю років з десять тому:
- Коля! Скажи мені, чим в Росії все закінчиться?
Він встав Походив, покурив а потім каже:
- Знаєш Ваня! Прийде час (не знаю коли саме), коли вони до нас прийдуть "шматки" (хліба) просить! Але торб для тих шматків у них не буде з чого пошить!..."
А тепер згадай вислів покійної Валерії Новодворської: "Вы ещё у "хахлов" сало просить будете!... "
А теперь НАТО и Омерика кинули раZZею и хотят ее поражения. Да, димон?
Boewye pticy w Ispanii