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На разминирование украинских территорий может потребоваться от 5 до 10 лет, - ГСЧС

розмінування

Как свидетельствует международный опыт, разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

"Исходя из международного опыта, разминирование может занять от 5 до 10 лет", - отметил Бондарь.

По его словам, одним из главных негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.

Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, цинично устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств, несущих смертельную опасность и угрозу мирному населению.

Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет примерно 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов", - добавил он.

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Как отметил Бондарь, ГСЧС с целью обезопасить гражданское население активизировала работу по обучению населения по рискам в случае обнаружения взрывоопасных предметов; на постоянной основе проводится информационная разъяснительная работа с гражданами.

По информации представителя ГСЧС, после освобождения нашими ВСУ украинских городов и сел осуществляются первоочередные мероприятия, в частности, это и обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.

"В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы предоставить возможность агропредприятиям осуществлять весеннюю посевную кампанию", - сказал Бондарь.

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Автор: 

ГСЧС (5032) разминирование (722)


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vot sdes kak raz plennye kacapi podoidut....
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11.05.2022 13:31 Ответить
Чего так долго?! Стояли рашисты месяц, а нагадили прям на десятилетия?
Это мне напоминает, когда рассказывают, сколько будет стоить построить Мрию. От 800 млн баксов до 5 млрд. Вы там всех за дураков держите?
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11.05.2022 14:03 Ответить
чего так долго? а ты головой подумай - ты сам пойдешь в саперы? разминировать? ты знаешь сколько прилетов было сколько кацапов прошло сколько по оставляли бк и растяжек? нужно тысячи специалистов и много времени для такой работы ..
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11.05.2022 14:20 Ответить
А як це можна розраховувати, не маючи всіх вхідних даних?

Насамперед - скільки ще сюди прилетить/впаде/приїде!

Якщо ДСНС цього не враховує - то або ПИ%ДЯТЬ або ДЕБІЛИ!
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11.05.2022 14:09 Ответить
Або й те і інше!
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11.05.2022 14:12 Ответить
(Клонуйте )Патрона …
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11.05.2022 17:08 Ответить
Виродки. Що б їм Бог дупи замінував...
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11.05.2022 18:35 Ответить
Были б те территории…
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11.05.2022 19:57 Ответить
 
 