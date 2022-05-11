На разминирование украинских территорий может потребоваться от 5 до 10 лет, - ГСЧС

Как свидетельствует международный опыт, разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

"Исходя из международного опыта, разминирование может занять от 5 до 10 лет", - отметил Бондарь.

По его словам, одним из главных негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.

Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, цинично устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств, несущих смертельную опасность и угрозу мирному населению.

Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет примерно 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов", - добавил он.

Смотрите также: Возвращаться в освобожденные населенные пункты Харьковщины пока опасно, - Нацполиция. ФОТО

Как отметил Бондарь, ГСЧС с целью обезопасить гражданское население активизировала работу по обучению населения по рискам в случае обнаружения взрывоопасных предметов; на постоянной основе проводится информационная разъяснительная работа с гражданами.

По информации представителя ГСЧС, после освобождения нашими ВСУ украинских городов и сел осуществляются первоочередные мероприятия, в частности, это и обследование населенных пунктов, автодорог и сооружений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.

"В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы предоставить возможность агропредприятиям осуществлять весеннюю посевную кампанию", - сказал Бондарь.

Читайте также: Завершено разминирование в Ирпене, но есть опасность в частном секторе, где оккупанты оставили много "подарков"