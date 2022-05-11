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Новости Война
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ММК им. Ильича Группы Метинвест будет работать, но только в украинском Мариуполе - Шевченко

ммк

Металлургический гигант ММК им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен после разрушений, вызванных российскими обстрелами, и продолжит свою работу. Но это случится только после того, как последний оккупант покинет город.

Об этом заявил генеральный директор предприятия Тарас Шевченко, передает Цензор.НЕТ

"Есть четкая, категорическая позиция акционера, Рината Ахметова, что после освобождения Мариуполя, когда захватчики будут изгнаны с нашей земли, мы приступим к восстановлению наших заводов и обязательно запустим их в эксплуатацию. Но это произойдёт только при украинском контроле и при украинском законодательстве в городе Мариуполь. С оккупационными властями предприятия работать не будут", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, предприятие пострадало достаточно сильно. Но у компании Метинвест есть необходимая документация, специалисты и ресурсы, которые помогут восстановить завод - в отличие от российских оккупантов, которые заявляют о своём намерении заняться его ремонтом.

"Оккупационные власти уже заявили, что начнут восстанавливать предприятие. Очевидно, что это очередная чудовищная ложь - у них для этого нет ни ресурсов, ни специалистов, ни документации. Поэтому мы призываем наших работников, которые остались в Мариуполе и не смогли эвакуироваться, не сотрудничать с оккупантами в вопросах восстановления предприятия. Пропагандистские картинки благополучия в Мариуполе - это неправда, и украинцы не должны на них поддаваться", - резюмировал Шевченко.

Читайте на Цензор.НЕТУкраина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны, – "Метинвест"

Как известно, в данный момент город Мариуполь практически полностью оккупирован российскими войсками. Под украинским контролем остаётся металлургический завод Азовсталь, который уже стал символом несгибаемости Украины и ее бойцов перед российской агрессией. Собственник завода Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала крепостью Украины. И подчеркнул: ни при каких условиях заводы в Мариуполе не будут работать в оккупации.

Ахметов Ринат (2004) Мариуполь (5726) ММК им. Ильича (67) Метинвест (186) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+8
А Ахмет за свое бабло будет востанавливать? Там же доменные и мартеновские печи еще советские были. А щас он хочет современные Будем и после победы терпеть олигофренорхат?
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11.05.2022 13:34 Ответить
+8
спочатку суки здали південь а тепер патріотами стають за рахунок смертей українців сволочі зелені. *********** ***** в геноциді.
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11.05.2022 13:42 Ответить
+7
а шо за Ілліч?
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11.05.2022 13:35 Ответить
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А Ахмет за свое бабло будет востанавливать? Там же доменные и мартеновские печи еще советские были. А щас он хочет современные Будем и после победы терпеть олигофренорхат?
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11.05.2022 13:34 Ответить
Будемо,ще як будемо.У мафії на "мудрий"нарід тільки і надія.
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11.05.2022 13:51 Ответить
Конфіскуати і передати американським інвесторам. Ми їм винні, а кдала-Ахметов просрав і завод і Маріуполь.
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11.05.2022 13:53 Ответить
весь ахметовский персонал руководящий в Мариуполе занимался саботажем обороны - суки пусть за свои гроши восстанавливают то что не давали защищать
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11.05.2022 14:15 Ответить
а шо за Ілліч?
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11.05.2022 13:35 Ответить
«От Ильича до Ильича - без инфаркта и паралича»
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11.05.2022 13:37 Ответить
как кораблик назвали так он и устал
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11.05.2022 13:53 Ответить
спочатку суки здали південь а тепер патріотами стають за рахунок смертей українців сволочі зелені. *********** ***** в геноциді.
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11.05.2022 13:42 Ответить
в украинском Мариуполе не будет ни какого ильича!
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11.05.2022 13:48 Ответить
А до війни він був не українським?
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11.05.2022 13:52 Ответить
+100500.
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11.05.2022 14:11 Ответить
Потрібні не ММК, а заводи старядів, патронів , дронів, мін, гаубиць і все це в 3 зміни в кожному вцілілому приміщенні. Інакше вони полізуть знов і знов. Хочеш свободи - повинен бути воїном, тільки так.
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11.05.2022 13:49 Ответить
Нехай метінвест будує брудне підприємство на території одного з маєтків ахмєтава!!!!і нехай там напише 'ахмєтав любіт ілліча'
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11.05.2022 14:38 Ответить
"Гол с подачи Блохина, забивает Балтача. Это личная заслуга Леонида Ильича"!(с)
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11.05.2022 16:51 Ответить
 
 