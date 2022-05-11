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Украина закупила 5 тыс. противогазов за средства криптофонда Aid For Ukraine

протигаз

Украина закупила 5 тысяч противогазов для защиты от химического, биологического и радиоактивного воздействия за средства, полученные с платформы сбора помощи в криптовалюте Aid For Ukraine

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Закупили 5 тысяч противогазов с фильтрами для защиты от химического, биологического и радиоактивного воздействия. 2500 единиц мы уже передали нашим пограничникам. Остальные средства защиты доставим на передовую для ВСУ", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, защитное оборудование изготовлено в Израиле и приобретено за счет криптофонда Aid For Ukraine.

Автор: 

защита (189) радиация (321) химическое оружие (373) биологическое оружие (24)


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Топ комментарии
+4
Жуткий вид. А потом кацапы скажут что за нас марсияне воевали верхом на Звезде Смерти
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11.05.2022 14:07 Ответить
+3
В жизни вообще-то ничего не дается бесплатно. То что Вы за что-то не платите совсем не означает, что никто за это не заплатил. Платить приходится за все. В данном случае средствами фонда Aid For Ukraine.
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11.05.2022 14:12 Ответить
+3
Кто их даёт бесплатно? Фильтры для противогазов - очень дорогая штука.
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11.05.2022 14:13 Ответить
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Жуткий вид. А потом кацапы скажут что за нас марсияне воевали верхом на Звезде Смерти
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11.05.2022 14:07 Ответить
Отлично. Пусть боятся.
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11.05.2022 14:12 Ответить
а діло говорите.
Нікому не кажіть кому достанеться хриплий шлем Дарта Вейдера
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11.05.2022 14:14 Ответить
Ещё можно косплеить под "комбайн" из Half-Life 2. Кое-кто на российской стороне вспомнит и обосрётся.
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11.05.2022 14:39 Ответить
До второго руки не дошли
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11.05.2022 15:03 Ответить
В жизни вообще-то ничего не дается бесплатно. То что Вы за что-то не платите совсем не означает, что никто за это не заплатил. Платить приходится за все. В данном случае средствами фонда Aid For Ukraine.
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11.05.2022 14:12 Ответить
Кто их даёт бесплатно? Фильтры для противогазов - очень дорогая штука.
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11.05.2022 14:13 Ответить
Вони ВЖЕ мають бути на передовій.

Якраз зараз пишуть у соцмережах.

"Зараз окупанти на Ізюмському напрямку схоже, що застосували якийсь вид хімічної зброї.
Люди втрачають свідомість і рвуть!!!"

Фото:
https://pbs.twimg.com/media/FSeDxPGX0AEFROn?format=jpg&name=small
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11.05.2022 14:15 Ответить
Це вибух складу з аміачною селітрою під Краматорськом.
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11.05.2022 14:37 Ответить
Українській державі самій потрібно налагодити виробництво протигазів.
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11.05.2022 14:33 Ответить
их от совка должно было остаться несколько миллионов,и на каждом предприятии хим.промышл енности должно быть по 2 штуки на каждого работника
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11.05.2022 20:14 Ответить
А на хєра ЦЕ зараз?
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11.05.2022 14:47 Ответить
 
 