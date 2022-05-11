Украина закупила 5 тыс. противогазов за средства криптофонда Aid For Ukraine
Украина закупила 5 тысяч противогазов для защиты от химического, биологического и радиоактивного воздействия за средства, полученные с платформы сбора помощи в криптовалюте Aid For Ukraine
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Закупили 5 тысяч противогазов с фильтрами для защиты от химического, биологического и радиоактивного воздействия. 2500 единиц мы уже передали нашим пограничникам. Остальные средства защиты доставим на передовую для ВСУ", - сказано в сообщении.
Как отмечается, защитное оборудование изготовлено в Израиле и приобретено за счет криптофонда Aid For Ukraine.
Топ комментарии
+4 Олег Кущ #490032
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+3 Странник Виртуальный #486477
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+3 Stanisław Lipski #193331
показать весь комментарий11.05.2022 14:13 Ответить Ссылка
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Нікому не кажіть кому достанеться хриплий шлем Дарта Вейдера
Якраз зараз пишуть у соцмережах.
"Зараз окупанти на Ізюмському напрямку схоже, що застосували якийсь вид хімічної зброї.
Люди втрачають свідомість і рвуть!!!"
Фото:
https://pbs.twimg.com/media/FSeDxPGX0AEFROn?format=jpg&name=small