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Новости Война
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Из-за обстрелов россиян в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой. ФОТО

противогаз

Непосредственной угрозы для жителей нет, но рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Из-за вражеских обстрелов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой. Акцентирую, что непосредственной угрозы для жизни жителей Славянской громады нет. Но прошу найти возможность и ограничить пребывание на открытом воздухе, плотно закрыть окна в домах сроком на сутки", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов россиян в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой 01
Из-за обстрелов россиян в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой 02
Из-за обстрелов россиян в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой 03

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аммиак (48) Донецкая область (10019) Славянск (2605)


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Млин, амиачная селитра это практически готовая взрывчатка. Нет опасности? Хотелось бы верить...
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11.05.2022 14:23 Ответить
В порту Бейрута, столицы Ливана, вечером 4 августа 2020 года . Там был ******
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11.05.2022 14:26 Ответить
Угу, тоже первое, шо в голову пришло.
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11.05.2022 14:30 Ответить
почему ее не вывезли, ведь Краматорск уже обстреливали..., это 100% какая-то местная сволота навела, какая убийственная беспечность...
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11.05.2022 14:25 Ответить
Увезите ка это добро подальше от фронта. Если грохнет, мало не покажется. Бейрут 2020 для примера.
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11.05.2022 14:35 Ответить
Міндобрив бракує,ціни космічні,але в зоні бойових дій є склад.Ну як це не вивезти раніше? Що за влада така на місцях? Та рятуйте що можна !
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11.05.2022 14:45 Ответить
Ну...ми такі...бардак у всьому...це є наша проблема, нажаль
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11.05.2022 15:19 Ответить
Що далі, які іще ресурси не вивезли окрім зерна, олії та добрив?
Склад Джавелінів та Стингерів ніде часом не "забули", а то кацапи вже хизуються трофеями, добре, поки що порожніми тубами.
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11.05.2022 14:53 Ответить
 
 