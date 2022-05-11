Из-за обстрелов россиян в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой. ФОТО

Непосредственной угрозы для жителей нет, но рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Из-за вражеских обстрелов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой. Акцентирую, что непосредственной угрозы для жизни жителей Славянской громады нет. Но прошу найти возможность и ограничить пребывание на открытом воздухе, плотно закрыть окна в домах сроком на сутки", - говорится в сообщении.







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