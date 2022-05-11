Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом
Город Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с российскими городами: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Как отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов, учитывая, что вооруженная агрессия Российской Федерации привела к человеческим страданиям и значительным разрушениям, у города Харькова не может быть побратимов среди российских городов.
"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не может у нас быть побратимских отношений с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", - подчеркнул Терехов.
Отметим, решение о расторжении побратимских отношений с городами страны-агрессора было принято единогласно.
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Во время крупного налета 2 марта 1940 года погибло 9 человек, возникло 22 пожара, сгорели, в частности, заводы Sarvis Oy, Verkatehdas, Tako и Haarla.
По разным данным, в бомбежках Тампере погибло 14-17 человек. Сгорело 73 дома и повреждено 243 здания. Больше всего пострадали городские районы Кюттяля и Таммела.