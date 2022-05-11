Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом

Город Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с российскими городами: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Как отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов, учитывая, что вооруженная агрессия Российской Федерации привела к человеческим страданиям и значительным разрушениям, у города Харькова не может быть побратимов среди российских городов.

"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не может у нас быть побратимских отношений с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", - подчеркнул Терехов.

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Отметим, решение о расторжении побратимских отношений с городами страны-агрессора было принято единогласно.