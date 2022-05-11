РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13729 посетителей онлайн
Новости Война
3 785 16

Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Белгородом, Москвой, Нижним Новгородом, Новосибирском и Санкт-Петербургом

харків,бобок

Город Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с российскими городами: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Как отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов, учитывая, что вооруженная агрессия Российской Федерации привела к человеческим страданиям и значительным разрушениям, у города Харькова не может быть побратимов среди российских городов.

"Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не может у нас быть побратимских отношений с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может", - подчеркнул Терехов.

Также читайте: В Харькове выбрали новое название Московского проспекта

Отметим, решение о расторжении побратимских отношений с городами страны-агрессора было принято единогласно.

Автор: 

москва (3090) россия (96267) Санкт-Петербург (488) Харьков (7602) Терехов Игорь (258) Белгород (457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Замість них пропоную місто Тампере. Якщо є зацікавленість, маю можливість посприяти. У фінів зараз дуже добре ставлення до України і дуже високий рівень русофобії.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:25 Ответить
+10
Терехов, як і гепа, не в курсі, що війна за парашею у нас з 2014 року.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:19 Ответить
+7
«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали. А дерьмо оказалось мстительным». Ада Роговцева
показать весь комментарий
11.05.2022 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:18 Ответить
Терехов, як і гепа, не в курсі, що війна за парашею у нас з 2014 року.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:19 Ответить
По центральній і східній частинах України місцева влада скрізь або пряма агентура або вата комуністична
показать весь комментарий
11.05.2022 18:10 Ответить
«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали. А дерьмо оказалось мстительным». Ада Роговцева
показать весь комментарий
11.05.2022 14:23 Ответить
Замість них пропоную місто Тампере. Якщо є зацікавленість, маю можливість посприяти. У фінів зараз дуже добре ставлення до України і дуже високий рівень русофобії.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:25 Ответить
Тампере - побратим Києва.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:28 Ответить
Шкода. А в інших містах в мене нема виходу на керівництво...
показать весь комментарий
11.05.2022 14:36 Ответить
Во время Зимней войны 1939-1940 годов советская авиация 12 раз бомбила Тампере. Самолеты уходили на боевое задание из оккупированного москалями эстонского Таллинна, где находились советские авиабазы.

Во время крупного налета 2 марта 1940 года погибло 9 человек, возникло 22 пожара, сгорели, в частности, заводы Sarvis Oy, Verkatehdas, Tako и Haarla.

По разным данным, в бомбежках Тампере погибло 14-17 человек. Сгорело 73 дома и повреждено 243 здания. Больше всего пострадали городские районы Кюттяля и Таммела.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:35 Ответить
Давно пора было! Какие могут быть братские отношения с нашими УБИЙЦАМИ?
показать весь комментарий
11.05.2022 15:14 Ответить
"...Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 11 травня, Джерело: ..." Можно только одно спросить: Не того...? Не поторопилсь!? Звииииздец, полный!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 15:21 Ответить
Таких друзєй,тільки в мушку приціла,на дистанції!
показать весь комментарий
11.05.2022 15:27 Ответить
Життя - великий учитель . Навчить розуму навіть вкрай упоротого і затятого . Нехай і через 30 років .
показать весь комментарий
11.05.2022 15:59 Ответить
И для этого нужна была война? А до нее любили орков?..
показать весь комментарий
11.05.2022 18:44 Ответить
А чого так довго? Тільки зараз доперло чого український народ ще з часів Короля Данила боровся з Ордою? За вісім років війни могли б і дотумкати...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:30 Ответить
 
 