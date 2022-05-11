Украина должна быть членом НАТО - мы стали крепостью на границе Альянса, гарантирующей мир, - Порошенко

Украина сегодня фактически стала крепостью на восточном фланге НАТО, и наша армия уже доказала свою эффективность на уровне натовских стандартов. Поэтому мы должны быть в Североатлантическом альянсе, гарантирующем мир.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом сказал Петр Порошенко в онлайн-выступлении во время международной конференции "НАТО после Мадрида: уроки Украины", состоявшейся в Болгарии.

"Мы не можем позволить Путину победить в Украине. Если это произойдет, и это маловероятный сценарий, это было бы поражение не только Украины, но и НАТО и Свободного мира. Это было бы поражение демократии перед автократией", - подчеркнул он.

"Поэтому битва Украины намного больше Украины", – подчеркнул Порошенко.

"Де-факто за 8 лет российской агрессии Украина превратилась в крепость на восточном фланге НАТО. Именно мы не позволяем Путину перебросить его войну на другие страны. Украинская армия неоднократно доказывала, что воюет в стиле НАТО. И я горжусь тем, что с 2014 года под моим командованием и с помощью наших союзников по НАТО мы не теряли времени, чтобы создать новую украинскую армию с полного нуля", – отметил он.

Порошенко призвал накануне саммита НАТО в Мадриде рассматривать Украину как наиболее преданного союзника НАТО.

"На поле боя мы доказали, что отвечаем критериям ПДЧ на 100 процентов. Если мы этого не заслуживаем, то кто заслуживает? Пора для НАТО изучить урок Бухареста. И пора для НАТО научиться мужеству Украины", – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что сейчас Украине нужно больше тяжелого оружия, а также акты о ленд-лизе от союзников, включая Болгарию.

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Кроме того, нужно еще больше ужесточить санкции против России. "Нам нужно нефтяное эмбарго, газовое эмбарго, торговое эмбарго. Сейчас не время для национального эгоизма", – отметил он.

"Нам нужно остановить Путина в Украине и остановить его сегодня. Иначе российские танки и крылатые ракеты могут появиться где-нибудь, даже в Болгарии. Не недооценивайте этот вызов. Чем больше Украина получит оружия, чем больше западной поддержки придет в Украину, чем больше санкций будет против России, тем быстрее закончится эта война", – призвал Порошенко.

"Если вы спросите меня, как я отношусь к стремлению Украины к членству в НАТО, то мой ответ будет таким: там, где НАТО – там мир, там, где Россия – там война. А относительно нас, то мы в Украине хотим мира", – сказал он.

Порошенко также отметил, что сейчас мы живем в переломный момент истории и только от нас зависит, как будет выглядеть мир завтрашнего дня. Он добавил, что через 77 лет после завершения Второй мировой войны мы снова видим кровавую, ненужную, необъявленную войну на украинской земле, прямо в центре Европы.

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