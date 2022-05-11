Украина должна быть членом НАТО - мы стали крепостью на границе Альянса, гарантирующей мир, - Порошенко
Украина сегодня фактически стала крепостью на восточном фланге НАТО, и наша армия уже доказала свою эффективность на уровне натовских стандартов. Поэтому мы должны быть в Североатлантическом альянсе, гарантирующем мир.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом сказал Петр Порошенко в онлайн-выступлении во время международной конференции "НАТО после Мадрида: уроки Украины", состоявшейся в Болгарии.
"Мы не можем позволить Путину победить в Украине. Если это произойдет, и это маловероятный сценарий, это было бы поражение не только Украины, но и НАТО и Свободного мира. Это было бы поражение демократии перед автократией", - подчеркнул он.
"Поэтому битва Украины намного больше Украины", – подчеркнул Порошенко.
"Де-факто за 8 лет российской агрессии Украина превратилась в крепость на восточном фланге НАТО. Именно мы не позволяем Путину перебросить его войну на другие страны. Украинская армия неоднократно доказывала, что воюет в стиле НАТО. И я горжусь тем, что с 2014 года под моим командованием и с помощью наших союзников по НАТО мы не теряли времени, чтобы создать новую украинскую армию с полного нуля", – отметил он.
Порошенко призвал накануне саммита НАТО в Мадриде рассматривать Украину как наиболее преданного союзника НАТО.
"На поле боя мы доказали, что отвечаем критериям ПДЧ на 100 процентов. Если мы этого не заслуживаем, то кто заслуживает? Пора для НАТО изучить урок Бухареста. И пора для НАТО научиться мужеству Украины", – сказал он.
Порошенко подчеркнул, что сейчас Украине нужно больше тяжелого оружия, а также акты о ленд-лизе от союзников, включая Болгарию.
Кроме того, нужно еще больше ужесточить санкции против России. "Нам нужно нефтяное эмбарго, газовое эмбарго, торговое эмбарго. Сейчас не время для национального эгоизма", – отметил он.
"Нам нужно остановить Путина в Украине и остановить его сегодня. Иначе российские танки и крылатые ракеты могут появиться где-нибудь, даже в Болгарии. Не недооценивайте этот вызов. Чем больше Украина получит оружия, чем больше западной поддержки придет в Украину, чем больше санкций будет против России, тем быстрее закончится эта война", – призвал Порошенко.
"Если вы спросите меня, как я отношусь к стремлению Украины к членству в НАТО, то мой ответ будет таким: там, где НАТО – там мир, там, где Россия – там война. А относительно нас, то мы в Украине хотим мира", – сказал он.
Порошенко также отметил, что сейчас мы живем в переломный момент истории и только от нас зависит, как будет выглядеть мир завтрашнего дня. Он добавил, что через 77 лет после завершения Второй мировой войны мы снова видим кровавую, ненужную, необъявленную войну на украинской земле, прямо в центре Европы.
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теж голова фракції ВР
смердючій зграі , не по зубах 😠
Кожний з людей оцінює дії політика з точки зору своїх власних шкурних інтересів
Тільки "ВАНА" вміє обіцять продавцям свинини підвищення цін на м"ясо удвічі, покупцям - подвійного їх зниження, а свиням - недоторканність!
Эк тебя понесло!
Бо своя сорочка ближча до тіла... Який би не був крутий УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТ, але після російського вторгнення, західний бізнес буде неохоче йти в країну....Особливо в Харків, Чернігів, Суми.... А західні інвестиції - це один з головних чинників відновлення цих регіонів, повернення до нормального життя ..
А ось тому...
Бо зараз в Жешуві (Польша) кожну годину (!), кожний день, безперервно приземляється черговий військовий транспортний літак ( в основному з США, а також Британії, Італії, ітд.) зі зброєю та припасами для України.
Це дуже велика навіть критична допомога для ЗСУ.
Уявіть на мить, без цієї допомоги, ЗСУ скоро би припинила стріляти в москалів. Бо запаси радянських патронів вже вичерпалися а свого патронного заводу в нас немає.
Наприклад, тільки США поставили Україні зараз десятки мільйонів (!) патронів різного калібру.
Поляки поставили 250 танків нам, це 30% від усів танків, які були у нас на час вторгнення рашистів.
Допомагає грандіозна нам.
А от тепер уявіть, якби ми були в НАТО то не тільки була б допомога технікою, припасами а саме збройні сили тих же США, Британії, Польщі тут в Україні воювали би проти рашистів.
Тому єдина гарантія безпеки України, це Україна в складі НАТО.
Решта любих гарантій це самообман. Це ніщо.
зЕ если не хочешь или не можешь так, значит прямо сейчас, на коленях умоляй о членстве в НАТО!!! Третьего не дано, проверено почти 9 годами войны!
PS: Гарантии безопасности уже были, даже от выгребной ямы-404!
Напередодні п'ятий Президент України Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП.
Одним з ключових питань Конгресу буде агресія росії і посилення підтримки України, підсилення жорсткості санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради. Комітет закордонних справ і міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України підтримав відрядження лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на Конгрес ЄНП.
Конгрес Європейської народної партії відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).