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Новости Война
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Оккупанты на юге расстреливают проукраинских активистов, мародерят и врут о захвате территорий, - ОК "Південь"

рф,окупанти

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Враг не ведет активные наступательные действия на линии столкновения, аккумулирует силы и пытается восстановить поврежденную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Південь".

В то же время, как сообщается, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационных властей. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты угоняют, вывозят в Россию. Выявленных активистов с проукраинской позицией пытают, а за отказ сотрудничать расстреливают.

Выезды из населенных пунктов, находящихся под рашистами, заблокированы.

"Не имея поддержки населения, оккупанты осуществляют давление угрозами и ложью об установленной уже власти над всем югом Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Одесской области с целью защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения, выявления и обезвреживания диверсионных групп РФ, отработки других задач продолжаются контрдиверсионные меры. В приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая.

Читайте также: На Южном направлении 10 мая уничтожены 79 оккупантов и 12 единиц техники, среди которой беспилотники и гаубицы, - ОК "Південь"

"Корабельная группировка врага продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами с моря. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", - добавляют в ОК "Південь".

Автор: 

Николаевская область (2150) Одесская область (3651) Херсонская область (4908)


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Топ комментарии
+12
Все, что могут ордынцы в тылу, это вертухаить тех, кто отлынил от мобилизации и насиловать беззащитных женщин.
Делайте вывод украинцы! Они пришли уничтожать нас. Они убивают всех мужчин от 12 до 65, сторонников рюзького мира, и просто украинцев. Им не нужно население здесь, мужчин они убивают, а женщин угоняют в рабство. Ничего не напоминает?
Поэтому все мужчины, если не желают просто быть пристреленными бесславно за собственным домом со связанными руками и на коленях, просто обязаны брать оружие и уничтожать ордыцев!
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11.05.2022 14:36 Ответить
+9
Пишуть, що на трасі з Мелітополя до Запоріжжя десь зо п'ять десятків орко-блокпостів.

Цікаво, чому українська армія їх не атакує тими ж Switchblade чи гаубицями? Розташування відоме.

(не "стратєх", просто цікавлюся)
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11.05.2022 14:37 Ответить
+8
не уявляю скільки там Буч по масштабу скільки можна тянути звільніть Херсон від окупантів з кожним днем що тянуть зі звільненням ще більше звірства гвалтувань крадіжок тортур і смертей
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11.05.2022 14:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все, что могут ордынцы в тылу, это вертухаить тех, кто отлынил от мобилизации и насиловать беззащитных женщин.
Делайте вывод украинцы! Они пришли уничтожать нас. Они убивают всех мужчин от 12 до 65, сторонников рюзького мира, и просто украинцев. Им не нужно население здесь, мужчин они убивают, а женщин угоняют в рабство. Ничего не напоминает?
Поэтому все мужчины, если не желают просто быть пристреленными бесславно за собственным домом со связанными руками и на коленях, просто обязаны брать оружие и уничтожать ордыцев!
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11.05.2022 14:36 Ответить
Что значит отлынил от мобилизации поясни на примере оккупированных , Херсона, Мелитополя, Бердянска , очень интересно почитать такого вумного
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11.05.2022 16:08 Ответить
Берешь паспорт, все необходимое по минимуму и идешь в ближайший военкомат мимо 10 попивающих пивасик, отлынивающих. Я доступно объяснил, Гена?
В Киеве это заняло у меня дня 4, а в этих городах, согласен, были проблемы почти сразу.
Но, это не значит, что украинцы не должны учиться на собственных ошибках!
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11.05.2022 16:52 Ответить
вы о разном говорите. у жителей указанных геной мест не было даже такой возможности.
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11.05.2022 19:14 Ответить
Пишуть, що на трасі з Мелітополя до Запоріжжя десь зо п'ять десятків орко-блокпостів.

Цікаво, чому українська армія їх не атакує тими ж Switchblade чи гаубицями? Розташування відоме.

(не "стратєх", просто цікавлюся)
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11.05.2022 14:37 Ответить
Може через імовірність руху цивільних через ці блокпости? Та й блокпости - не головне, вони скоріше наслідок окупації, мені здається. Не претендую на абсолютну істину, просто припущення.
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11.05.2022 14:41 Ответить
не уявляю скільки там Буч по масштабу скільки можна тянути звільніть Херсон від окупантів з кожним днем що тянуть зі звільненням ще більше звірства гвалтувань крадіжок тортур і смертей
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11.05.2022 14:38 Ответить
В може ОК'південь' розкаже чому лінія фронту як була 2 місяці назад по адмінмежі херсонської області, так там і осталась?
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11.05.2022 14:43 Ответить
треба вставати з дівана і іти в зсу тоді тягучки з визволеням Украіни не буде
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11.05.2022 14:45 Ответить
не все так просто. ще треба підготуватись й озброїтись
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11.05.2022 14:58 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/tym-komu-zavtra-na-vijnu/ Тим, кому завтра на війну .
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11.05.2022 15:18 Ответить
У областях від кордону з Польщею до Луганської області , там де ми вийшли до старого державного кордону, ми ж будуємо багатоешелонну оборону, як у ООС? Ми ж не відновлюємо пункти пропуску та дороги-мости до РФ та Білораши? Ми ж точно скористались цією паузою?
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11.05.2022 15:08 Ответить
Самое плохое для рашки будет даже не проигрыш. Будут возвращаться калеки с войны в свои сараи. Будут по пьяне рассказывать, как зажиточно и хорошо жили украинцы. Как у них газ, свет, туалеты в домах. Водопроводы! Дороги в сёлах. И дурная кацапская голова призадумается, а чего ж них такого нет
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11.05.2022 15:30 Ответить
Ну про що би оце в вас голова боліла як не про рашку.
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11.05.2022 18:25 Ответить
Потому что говорили всем гражданам раздайте оружия для своей защиты. Теперь у них нет оружия и их расстреливают. Говорили годами про Швейцарскую систему в которой все граждане получат оружие и смогут защищать страну и где??? а теперь безоружных людей тупо убивают и насилуют и грабят.
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11.05.2022 15:40 Ответить
Почему не идет наступление, почему мосты с Крымом все не взорваны и что между Херсоном с Крымом и что Крыма с Россией, почему русские могут спокойно везти подмогу тудой??? Это все похоже на предательство власти! Мариуполь с националистами сдали в окружение и помогают Путину денацификацию проводить. Все складывается в очень плохой пазл для власти! Нужно взорвать мосты и наступать со всех направлений и со стороны Одессы и Николаева и со стороны Запорожья и Донбасса в сторону побережья! орки людей мучают насмерть. Как это можно терпеть??? Это точно предательство! коллаборантов не вычистили ниоткуда! Коллаборантов нужно расстреливать без суда и следствия!
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11.05.2022 15:47 Ответить
как погодка в Москве?
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11.05.2022 15:55 Ответить
Мариуполь с националистами , кацап совсем не палится
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11.05.2022 16:10 Ответить
 
 