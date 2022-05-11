Оккупанты на юге расстреливают проукраинских активистов, мародерят и врут о захвате территорий, - ОК "Південь"

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Враг не ведет активные наступательные действия на линии столкновения, аккумулирует силы и пытается восстановить поврежденную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Південь".

В то же время, как сообщается, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационных властей. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты угоняют, вывозят в Россию. Выявленных активистов с проукраинской позицией пытают, а за отказ сотрудничать расстреливают.

Выезды из населенных пунктов, находящихся под рашистами, заблокированы.

"Не имея поддержки населения, оккупанты осуществляют давление угрозами и ложью об установленной уже власти над всем югом Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Одесской области с целью защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения, выявления и обезвреживания диверсионных групп РФ, отработки других задач продолжаются контрдиверсионные меры. В приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая.

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"Корабельная группировка врага продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами с моря. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", - добавляют в ОК "Південь".