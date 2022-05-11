РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5369 посетителей онлайн
Новости
4 682 11

Kalush Orchestra, в случае победы на Евровидении, отдадут награду на аукцион, а вырученные деньги – Украине

калуш,євробачення

Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2022" - группа Kalush Orchestra - в случае победы пообещали разыграть свою статуэтку и передать деньги на нужды Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом группа сообщила в своем Telegram-канале.

"Если выиграем в финале Евровидения-2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины", - сказано в сообщении.

Вчера, 10 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2022" в Турине, Италия. После выступления представителя от Украины, группы Kalush Orchestra с песней "Stefania", зал взорвался овациями – все аплодировали стоя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - фаворит Евровидения, - букмекеры

По итогам первого полуфинала Kalush Orchestra и представители еще 9 стран вышли в большой финал, который пройдет в Турине 14 мая в 22:00. Среди них: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

12 мая состоится второй полуфинал конкурса, который определит еще 10 участников большого финала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организаторы "Евровидения-2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса, - росСМИ

Евровидение (780) Калуш (49) конкурс (1144)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
а я "давольний", що сучку пашу, яка заглядє в задницю бояневтіка, який заглядає в задницю *****, ********* з конкурсантів.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:14 Ответить
+3
Коли ти не із співунів та акторішок "какая_разніца" ...

https://twitter.com/Jlkp10 @Jlkp10

"Kalush Orchestra" звернулися до світових лідерів та до людей, які приймають важливі рішення:

"Дуже просимо вас вивезти людей з Маріуполя та з Азовсталі, провести процедуру екстракшн".

https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #яАзов

Відео:
https://twitter.com/i/status/1524107325509931012

показать весь комментарий
11.05.2022 14:45 Ответить
+3
Всім, хто пишуть, що Калуш не виграє Євробачення-2022: ви хоч в букмекерську таблицю загляньте, чи що. Коефіцієнт на перемогу Калуша 50%, і цей коефіцієнт був ще до початку євробачення. таких шансів раніше не давалі жодному учаснику до початку конкурсу.

https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
показать весь комментарий
11.05.2022 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красиво, но с рэпом им это не светит.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:42 Ответить
Коли ти не із співунів та акторішок "какая_разніца" ...

https://twitter.com/Jlkp10 @Jlkp10

"Kalush Orchestra" звернулися до світових лідерів та до людей, які приймають важливі рішення:

"Дуже просимо вас вивезти людей з Маріуполя та з Азовсталі, провести процедуру екстракшн".

https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #яАзов

Відео:
https://twitter.com/i/status/1524107325509931012

показать весь комментарий
11.05.2022 14:45 Ответить
думаю им не дадут победу. Так как в этом случае след. ЕВ в Киеве. Бюджету будет не до ЕВ
показать весь комментарий
11.05.2022 14:58 Ответить
Кто не даст? Что за ересь? ЕВ не обязательно проводить в Украине вообще. Я бы в случае победы Калуша предложил провести ЕВ-2023 в Вильнюсе, Варшаве или Братиславе. В знак благодарности.
показать весь комментарий
11.05.2022 17:42 Ответить
не переможуть, бо це бездарі і клоуни, лабухи..., а от Аліна Паш швидше за все перемогла би...
показать весь комментарий
11.05.2022 15:00 Ответить
а я "давольний", що сучку пашу, яка заглядє в задницю бояневтіка, який заглядає в задницю *****, ********* з конкурсантів.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:14 Ответить
Могут и выиграть. Как знать. Смотря с какой песней, да и политика тут замешана на этом конкурсе.
В любом случае, выглядели они вполне достойно. Хотя, их изначальный клип, до конкурса, мне не понравился. Но, они его переделали и очень даже можно смотреть и слушать.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:14 Ответить
Что значит "смотря с какой песней"? Алё, песня уже давно известна. Более того, с ней вчера в полуфинале выступали )
показать весь комментарий
11.05.2022 17:43 Ответить
Всім, хто пишуть, що Калуш не виграє Євробачення-2022: ви хоч в букмекерську таблицю загляньте, чи що. Коефіцієнт на перемогу Калуша 50%, і цей коефіцієнт був ще до початку євробачення. таких шансів раніше не давалі жодному учаснику до початку конкурсу.

https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
показать весь комментарий
11.05.2022 15:27 Ответить
Ідея віддати нагороду на благодійність справді хороша. Бачу на Віоліті чимало благодійних лотів викладають, можливо і справді в суспільстві щось зміниться
показать весь комментарий
11.05.2022 19:35 Ответить
Предлагаю проголосовать от нас за наших друзей, именно: Польшу, Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию. Кстати , участники от Латвии первые подняли вопрос, чтобы отстранить россию от Евровидения.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:08 Ответить
 
 