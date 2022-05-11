Kalush Orchestra, в случае победы на Евровидении, отдадут награду на аукцион, а вырученные деньги – Украине

Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2022" - группа Kalush Orchestra - в случае победы пообещали разыграть свою статуэтку и передать деньги на нужды Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом группа сообщила в своем Telegram-канале.

"Если выиграем в финале Евровидения-2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины", - сказано в сообщении.

Вчера, 10 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2022" в Турине, Италия. После выступления представителя от Украины, группы Kalush Orchestra с песней "Stefania", зал взорвался овациями – все аплодировали стоя.

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По итогам первого полуфинала Kalush Orchestra и представители еще 9 стран вышли в большой финал, который пройдет в Турине 14 мая в 22:00. Среди них: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

12 мая состоится второй полуфинал конкурса, который определит еще 10 участников большого финала.

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