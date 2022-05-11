Kalush Orchestra, в случае победы на Евровидении, отдадут награду на аукцион, а вырученные деньги – Украине
Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2022" - группа Kalush Orchestra - в случае победы пообещали разыграть свою статуэтку и передать деньги на нужды Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом группа сообщила в своем Telegram-канале.
"Если выиграем в финале Евровидения-2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины", - сказано в сообщении.
Вчера, 10 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2022" в Турине, Италия. После выступления представителя от Украины, группы Kalush Orchestra с песней "Stefania", зал взорвался овациями – все аплодировали стоя.
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По итогам первого полуфинала Kalush Orchestra и представители еще 9 стран вышли в большой финал, который пройдет в Турине 14 мая в 22:00. Среди них: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.
12 мая состоится второй полуфинал конкурса, который определит еще 10 участников большого финала.
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"Kalush Orchestra" звернулися до світових лідерів та до людей, які приймають важливі рішення:
"Дуже просимо вас вивезти людей з Маріуполя та з Азовсталі, провести процедуру екстракшн".
https://twitter.com/hashtag/%D1%8F%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #яАзов
Відео:
https://twitter.com/i/status/1524107325509931012
В любом случае, выглядели они вполне достойно. Хотя, их изначальный клип, до конкурса, мне не понравился. Но, они его переделали и очень даже можно смотреть и слушать.
https://eurovisionworld.com/odds/eurovision