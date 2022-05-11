Ставленики Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума
Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.
Это информация российского пропагандистского издания РИА Новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова.
"Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. – Ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единственный указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РФ", - заявил Стремоусов.
По словам ставленника Кремля, Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России. А структура власти в Херсонской области якобы будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.
Коллаборант добавил, что банк для хождения рубля в Херсонской области заработает до конца мая, и в перспективе он будет интегрирован с российским Центробанком.
Сообщается также, что российские оккупанты в ходе нападения смогли "полностью отрезать Украину от Азовского моря", а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с псевдореспубликой "ДНР".
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о таких говорят "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке" его прямо там в Херсоне и застрелят, зря он думает, что потом где-то спетляет в *********
щоб погрожувати ядерними ракетами
війська мордора не втримають позиції,
бо орки воювати не хочуть а хочуть тільки мародерити
https://www.youtube.com/watch?v=43QL_Po8qtc
Севастополь
когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров
и гордиться, гордиться!
А слова клоуна -- це ж комічно їх сприймати й враховувати це бла-бла-бла . Та нехай вони с ****** один одного призначать головою міжгалактичного радгоспу , та джидаєм комсомольского будзагіну на Марсі . Дурний спить , дурне сниться !
Назовіть хоч одну причину підривати міст прямо зараз ?!
Послухайте , є молодий Залужний в України, який має бойовий досвіт й проходив додатковий курс в країнах НАТО . Він знає карту й розстановку сил . Поки що ЗСУ звільнила 2/3 захопленний в перші дні теріторії (через чинник несподіванності захопленних) . За останні дні на Харківщині женуть ворога від того , що було місяць тому на сотні км . А залишки орків , яких вони зошкребли з частин , що розбили на Київщині , Черніговщині й Сумщині (десь так 30-40 тисяч) , так ось навіть додав їх на Донбасі максимум їх просування це 10-15 км й тільки на єдиній дільниці . Але за 4 дні останні в районі Ізюма в орків з"явилося загроза відрізання від баз постачання усього їх угрупування ...
Невже ж це саме Ви організували ?!
Якщо ні , то Вам особисто не соромно давати поради Залужному ?
Вам показують мапи політичні й з запізненням в 1-3 дні . А військові мають топографічні з горизонталями (тобто рельйофом й висотами) й різного масштабу . Мають супутникові з"йомки можливо он-лайн . Мають відео аероз"йомки , мають візуальний контакт з місцевостю . Довідки розвідки , напрікінець . Схеми пересування військ ворога . Що маємо ми з Вами крім нетерплячки ?!
Совсем БОЛЬНОЙ,но пока живой.