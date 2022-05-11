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Ставленики Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

херсонщина,область,херсонська

Назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

Это информация российского пропагандистского издания РИА Новости со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

"Город Херсон – это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики. – Ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единственный указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РФ", - заявил Стремоусов.

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По словам ставленника Кремля, Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство России. А структура власти в Херсонской области якобы будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.

Коллаборант добавил, что банк для хождения рубля в Херсонской области заработает до конца мая, и в перспективе он будет интегрирован с российским Центробанком.

Сообщается также, что российские оккупанты в ходе нападения смогли "полностью отрезать Украину от Азовского моря", а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с псевдореспубликой "ДНР".

Автор: 

коллаборационизм (885) Херсонская область (4908)


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Топ комментарии
+54
Кірілл Стрємоусов... Як же його любили цитувати борцуни з Порошенком!
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11.05.2022 14:42 Ответить
+40
все по плану з ОМАНу
Так Володимире?!
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11.05.2022 14:45 Ответить
+30
А мы давайте попросим Арахамию включить Кубанскую народную республику в состав Украины. Чем мы хуже?
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11.05.2022 14:43 Ответить
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ахахах этот Стремоусов, со всех конченых рузьке клоунов гауляйтеров этот самый патороченый)
о таких говорят "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке" его прямо там в Херсоне и застрелят, зря он думает, что потом где-то спетляет в *********
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11.05.2022 16:36 Ответить
Місто Херсон- це Україна! Кому що не так- пішли на йух!
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11.05.2022 16:39 Ответить
хочуть бігом анексувати і швиденько записати собі в конституцію що тіпа територія мордора,
щоб погрожувати ядерними ракетами

війська мордора не втримають позиції,
бо орки воювати не хочуть а хочуть тільки мародерити
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11.05.2022 16:43 Ответить
Варвари проти ЗСУ: війна не націй, а цивілізацій
https://www.youtube.com/watch?v=43QL_Po8qtc
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11.05.2022 16:48 Ответить
RoksolanaКрымUA@RoksolanaKrim

Севастополь
когда вся великая пАбеда - ограбить украинских фермеров
и гордиться, гордиться!

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11.05.2022 22:04 Ответить
А відколи херсонська область є приватною власністю псевдоортанів херсонської ова?
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11.05.2022 17:16 Ответить
Ну і де ******* аваков і де спецназ авакова, який знищив Білого Сашка??? Повойобуйтесь шо ви ***** круті не тільки патріотів знищувати. ****** кінчені.
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11.05.2022 17:18 Ответить
рюкзакоф фсьо, тепер моня стирський, а ти міг би і сам, навіщо тобі авакянський спіцназ.
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12.05.2022 08:39 Ответить
Я не считаю ,что это должно быть препятствием для освобождения Херсона
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11.05.2022 17:25 Ответить
Это делается для того что бы обьявить Херсонскую область частью россии и как следствие обвинить Украину в войне на "суверенной" территории россии. Ну и иметь прямой повод ввести военное положение и мобилизацию по всей рф. Эти маневры расчитаны и проводятся с расчетом на внутреннего потребителя в основном.
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11.05.2022 20:54 Ответить
Так по чуть чуть они захватят всю Украину , зачем тогда Запад дает оружие
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11.05.2022 17:28 Ответить
бо ти дурень
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12.05.2022 08:40 Ответить
Да ударьте вьІ наконец то по Антоновському мосту і все разговорьІ закончатся. Херсон на правом берегу Днепра. Та часть орков, что находится на правом берегу, после взрьІва моста, сразу же ламанется к Новой Каховке, ето будет единственное место через которое можна будет оркам здрьІснуть на левьІй берег, А там пусть их встречает Криворожская группировка. Когда будет разрушен Антоновский мост, сразу прекратятся разговорьІ про присоединение Херсона к мордору. ССО займитесь мостом. И займитесь етим срочно, пока манкуртьІ херсонские там не начудили.
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11.05.2022 17:39 Ответить
А хіба Вам не очевидно , що завтра чи через тиждень ця опція не зникне й що час працює на нас , а не на ворога . Й саме тому, що з кожним днем кількість верогідних втрат при такий настпупальній операції зменьшуєтся швидко , їх навпаки зростає .
А слова клоуна -- це ж комічно їх сприймати й враховувати це бла-бла-бла . Та нехай вони с ****** один одного призначать головою міжгалактичного радгоспу , та джидаєм комсомольского будзагіну на Марсі . Дурний спить , дурне сниться !
Назовіть хоч одну причину підривати міст прямо зараз ?!
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12.05.2022 04:40 Ответить
А як щодо,- Включити район Брайтон Біч до складу Москви без референдуму?
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11.05.2022 18:25 Ответить
Україна не звільняє Херсон від кацапського гівна,то чому би їм не звернутися до )(уйла.
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11.05.2022 19:34 Ответить
А сили та ресурси у тебе є щоб звільняти все одночасно і ще якось утримувати міста Донбасу якi цілодобово накривають гради, смерчі, урагани, буратiно та авіація на додачу
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11.05.2022 19:45 Ответить
Назовіть голосом хоча б одного ізраїльского голову генштабу (раматкаля) який би погодився покласти в 2-3 рази більші бійців , що розбити ворога в два рази швидче ...

Послухайте , є молодий Залужний в України, який має бойовий досвіт й проходив додатковий курс в країнах НАТО . Він знає карту й розстановку сил . Поки що ЗСУ звільнила 2/3 захопленний в перші дні теріторії (через чинник несподіванності захопленних) . За останні дні на Харківщині женуть ворога від того , що було місяць тому на сотні км . А залишки орків , яких вони зошкребли з частин , що розбили на Київщині , Черніговщині й Сумщині (десь так 30-40 тисяч) , так ось навіть додав їх на Донбасі максимум їх просування це 10-15 км й тільки на єдиній дільниці . Але за 4 дні останні в районі Ізюма в орків з"явилося загроза відрізання від баз постачання усього їх угрупування ...

Невже ж це саме Ви організували ?!
Якщо ні , то Вам особисто не соромно давати поради Залужному ?
Вам показують мапи політичні й з запізненням в 1-3 дні . А військові мають топографічні з горизонталями (тобто рельйофом й висотами) й різного масштабу . Мають супутникові з"йомки можливо он-лайн . Мають відео аероз"йомки , мають візуальний контакт з місцевостю . Довідки розвідки , напрікінець . Схеми пересування військ ворога . Що маємо ми з Вами крім нетерплячки ?!
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12.05.2022 04:27 Ответить
""звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ", - заявив Стремоусов""

Совсем БОЛЬНОЙ,но пока живой.
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11.05.2022 21:20 Ответить
И прямиком под полезные санкции.
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11.05.2022 22:08 Ответить
Статья сама по себе ничтожна и не заслуживающая внимания. Орки поставили какого-то дибила . Оно завоняло ,как в лугандоне , что ему сказала оркотня. И все это еще и обсусоливать на цензоре?
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11.05.2022 22:56 Ответить
Біжать як таргани: в Херсоні українці лякають русню https://www.youtube.com/watch?v=9q_9eTFwBrE
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12.05.2022 00:23 Ответить
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