В ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ, - советник главы МВД Андрусив

Продвижения по Украине оккупанты достигают ценой стирания населенных пунктов, когда украинским солдатам уже даже негде обороняться. Это занимает у рашистов недели и просто физически так воевать они долго не могут. Следует ожидать, что через неделю или 10 дней они изменят свою тактику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Относительно освобождения Херсона он отметил, что стоит вопрос о цене этого наступления.

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа такая есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , – отметил советник.

По словам Андрусива, даже сейчас мы видим результат поставок оружия. В частности, украинские военные проводят контрнаступление под Харьковом.

"Это очень правильно, потому что это контрнаступление позволяет отодвинуть россиян от Харькова и они больше не смогут из артиллерии обстреливать жилые кварталы", – объяснил советник.

Андрусив считает ключевой целью россиян в войне – оцепить наши войска в Операции Объединенных сил. Он сказал, что на сегодняшний день не видит у них для этого достаточно сил. Кроме этого, у оккупантов большая проблема возникла на севере Харьковской области. Оттуда наши защитники будут им угрожать, потому что могут перерезать тылы.

"Поэтому россияне, наоборот, будут оттягивать свои силы, чтобы сдерживать нас там. На сегодняшний день я такой возможности у них не вижу, хотя они фактически применили все, что у них было, и особо ощутимых результатов не достигли", – рассказал советник.

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Андрусив объяснил, что продвижения оккупанты достигают ценой стирания населенных пунктов, когда украинским солдатам даже негде обороняться. Это занимает у рашистов недели и просто физически они не могут так воевать долго. Поэтому он ожидает, что через неделю или через 10 дней они изменят свою тактику.

"Я это называю "ползучая оккупация". Они перестанут атаковать по всем фронтам, а будут сосредотачиваться на каждом отдельно, и действовать медленно", - сказал он.

Советник добавил, что россияне точно уже отказались от каких-либо захватов Украины. Кроме этого, по его словам, в ближайшее время они еще откажутся от сухопутных коридоров в Приднестровье и фактически до конца мая сосредоточатся на тех рубежах, которые захватили.

"Их логика такова: удерживаем захваченное и выдаем это за победу", - добавил Андрусив.