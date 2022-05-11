РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5500 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
56 441 146

В ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ, - советник главы МВД Андрусив

Продвижения по Украине оккупанты достигают ценой стирания населенных пунктов, когда украинским солдатам уже даже негде обороняться. Это занимает у рашистов недели и просто физически так воевать они долго не могут. Следует ожидать, что через неделю или 10 дней они изменят свою тактику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Относительно освобождения Херсона он отметил, что стоит вопрос о цене этого наступления.

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа такая есть и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , – отметил советник.

По словам Андрусива, даже сейчас мы видим результат поставок оружия. В частности, украинские военные проводят контрнаступление под Харьковом.

"Это очень правильно, потому что это контрнаступление позволяет отодвинуть россиян от Харькова и они больше не смогут из артиллерии обстреливать жилые кварталы", – объяснил советник.

Андрусив считает ключевой целью россиян в войне – оцепить наши войска в Операции Объединенных сил. Он сказал, что на сегодняшний день не видит у них для этого достаточно сил. Кроме этого, у оккупантов большая проблема возникла на севере Харьковской области. Оттуда наши защитники будут им угрожать, потому что могут перерезать тылы.

"Поэтому россияне, наоборот, будут оттягивать свои силы, чтобы сдерживать нас там. На сегодняшний день я такой возможности у них не вижу, хотя они фактически применили все, что у них было, и особо ощутимых результатов не достигли", – рассказал советник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теперь у нас есть доказательство - это война, - в МВД убеждены в экстрадиции Шария

Андрусив объяснил, что продвижения оккупанты достигают ценой стирания населенных пунктов, когда украинским солдатам даже негде обороняться. Это занимает у рашистов недели и просто физически они не могут так воевать долго. Поэтому он ожидает, что через неделю или через 10 дней они изменят свою тактику.

"Я это называю "ползучая оккупация". Они перестанут атаковать по всем фронтам, а будут сосредотачиваться на каждом отдельно, и действовать медленно", - сказал он.

Советник добавил, что россияне точно уже отказались от каких-либо захватов Украины. Кроме этого, по его словам, в ближайшее время они еще откажутся от сухопутных коридоров в Приднестровье и фактически до конца мая сосредоточатся на тех рубежах, которые захватили.

"Их логика такова: удерживаем захваченное и выдаем это за победу", - добавил Андрусив.

армия РФ (19738) ВСУ (6703) Андрусив Виктор (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
А язик же ж свербить.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:46 Ответить
+40
Він бодається з Антоніною, в кого язик довший.
показать весь комментарий
11.05.2022 14:48 Ответить
+36
ага вже кримський міст зірвали 9 травня-а якщо так анонсують буде пшик і нічого
показать весь комментарий
11.05.2022 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Террорист Пушилин: гражданских на «Азовстали» уже не осталось, значит руки у нас развязаны.

Гауляйтер Херсона Стремоусов:

«Город Херсон - это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации».

Захарченко тоже когда-то говорил, что Донецк это Россия...

Учителя из Крыма отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным педагогам перестроить учебный процесс под российские стандарты

Оценили 0 человек
показать весь комментарий
11.05.2022 15:18 Ответить
Никому уже не интересно что там себе кацапы планируют делать. Присоединять - отсоединять и т.д. Все будет освобождаться от нечеисти в любом случае и вне зависимости от кацапского статуса.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:24 Ответить
Из кровавой войны мерзкие ватные клоуны делают кровавое шапито... из какой-то ОПы вещает "советник" - подполковник арестович, с ним уже соревнуется какой-то "советник МВД" андрусив... эти советники с видом туалетных философов аннонсируют контрудары нашей армии, обсуждают действия наших ВС и т.д. И все это на фоне ежечасного телевизионного гундежа небритого янелоха ... Кто-нибудь помнит что-либо подобное от официальных лиц государства в 2014, 2015, 2016 ...?? Правильно как-то сказал один журналист в лицо ватному скомороху : война это не 95 квартал ...
показать весь комментарий
11.05.2022 15:26 Ответить
"Языком метёт как метлой машет.."
показать весь комментарий
11.05.2022 15:31 Ответить
Болтун-находка для шпиона. Ці покидьки з поліції завжи були знахідками для Московії.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:34 Ответить
ЗВИЗДУН !!!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 17:55 Ответить
Скільки раз Залужний просив тримати пащі закритими? Та тік-ток плісняві війська і лайна в дупі не утримають.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:36 Ответить
Пусть болтуны говорят, кацапы должны напрягаться от каждого шороху, ну где же будет удар
показать весь комментарий
11.05.2022 16:16 Ответить
Рішення приймає той, хто справу робить. Справу робить ЗСУ. Вони попросили, не один раз, не відкривати рота до оголошення Генштабом.
У чому складність? У бажанні попіаритися?
показать весь комментарий
11.05.2022 16:56 Ответить
На це можна відповісти "не хочете, щоб патякали - не розкривайте всіляким підарасам інформацію". Хто такий Геращенко? Ніхто. Хто такий Андрусів? Таке саме ніхто. (Це звісно в плані посад, без образ). Звідки в двох "ніхто" постійно береться інформація? Це - питання для "седьіх дядек с мальчишеским задором в глазах и большими лопатами для копания говна" (С)
показать весь комментарий
11.05.2022 18:35 Ответить
Надо чтобы они были шокированы от самого удара а не от места удара..
показать весь комментарий
11.05.2022 17:07 Ответить
"А я, вам, щас покажу на карте!"(с)
показать весь комментарий
11.05.2022 15:37 Ответить
и бла бла бла, мне как то уже не вериться за Херсон
показать весь комментарий
11.05.2022 15:41 Ответить
це ше якийсь інший арестович...
я бачу, я це називаю, це правильно і т.д..
показать весь комментарий
11.05.2022 16:19 Ответить
на цензорі стільки хороших точок ударів проанансовано,що рашисти дезорієнтовані і слова радника втратили цінність. Ура диванним військам)
показать весь комментарий
11.05.2022 15:41 Ответить
Схоже всі зе-радники регулярно разом десь на шашликах бухають.
показать весь комментарий
11.05.2022 15:44 Ответить
Где ответственные за сдачу Херсона и Мелитополя??? Где пожизненные сроки??? на руках предателей тысячи жертв по всему побережью и включая Мариупольские жертвы - десятки тысяч жертв, а может и сотни тысяч. С этих предателей ответственных нужно кожу живьем снять!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 15:56 Ответить
ко-ко-ко
показать весь комментарий
11.05.2022 16:52 Ответить
Головні відповідальні сидять в кремлі.
показать весь комментарий
11.05.2022 17:18 Ответить
Если наступательный удар будет по Белгороду, Брянску, Курску, то кацапы точно будут в шокированы.
показать весь комментарий
11.05.2022 16:11 Ответить
Будемо чекати новин
показать весь комментарий
11.05.2022 16:15 Ответить
может, впереди пойдёт сам Андрусив со знаменем?
тогда точно все будут шокированы
показать весь комментарий
11.05.2022 16:19 Ответить
в Украіні ********-пропагандонів збільшилося ше на одну одиницю? це створіння вітя андрусів рекламує ворогу майбутні плани ЗСУ чи поліція буде визволяти захоплені територіі самотуж, без ЗСУ? блть, як вже дістали усі ці ******* на кшталт афєрістовічєй зеленого забарвлення! дайте, нарешті, нашим славним ЗСУ спокійно, без реклами та анонсів, перемелювати окупанта! карочє, вітя андрусів, займися корисною справою!..
показать весь комментарий
11.05.2022 16:20 Ответить
Никто из из комментаторов не угадал.
Вдарим по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а так же по южной части Сахалина.
Передадим их Японии.
показать весь комментарий
11.05.2022 16:21 Ответить
Головне не промазати та не вдарити по Хіросімі. Ото буде несподіванка для всіх
показать весь комментарий
11.05.2022 18:36 Ответить
Москва?
показать весь комментарий
11.05.2022 16:24 Ответить
Есть предположение, что это будет инфраструктурный объект, который критически важен для обеспечения логистики вражеских сил и средств. Об этом объекте раньше упоминали, но так, в шутку, а теперь с получением современных средств поражения, можно и попробовать
показать весь комментарий
11.05.2022 16:32 Ответить
Все гадают где же и когда нанесут тот удар. А я так точно знаю такого человека который все знает точно. Это Лукашенко. У него даже карта есть. Он нам ее потом покажет. Главное чтобы он за шесть часов до удара на упреждение не ввел в Украину белорусскую могучую армию.
показать весь комментарий
11.05.2022 16:52 Ответить
Наверное подкараулят Путина и двойным ударом его по яйцам, по яйцам... (злой сарказм)
показать весь комментарий
11.05.2022 16:59 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ!!! [Витя Легитимный]
показать весь комментарий
11.05.2022 17:16 Ответить
Знову патякання у майбутньому часі! Знову про плани? Яке взагалі відношення до армійських операцій має якийсь радник міністра, йбйгдшмть?! Та хто-небудь дайте вже цим говірким шоуменам по писку за таке! І за гогілашвілі ще трішки насипте, щоб "з гіркою" було.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:01 Ответить
В свому "господарств" не хай розберуться.Он в Чернігові 150 служивих прогнали, бо здриснули. Судяться. А в інших областях прифронтових? А вони про плани оборони з Люсьєн торочать навипередки. Он Аваков свого бувшого корифана стерти із землі хоче. Теж вояка, як і його дружбан Коломойша. Ментам віри немає, в цих радників рівень обписати і об........ двері.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:19 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.

https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
показать весь комментарий
11.05.2022 18:33 Ответить
Треба з цих савєтніків організувати роту та відправити на передову. Нехай там савєтують.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:24 Ответить
Мост крысиный ...))
показать весь комментарий
11.05.2022 19:55 Ответить
де їх вирощують тих пророків т експертів - то арестович то цей провидець .
показать весь комментарий
11.05.2022 20:25 Ответить
Невже зелене МВС планує напад на Зелений клин? Там точно поліцаїв ніхто не чекає, особливо китайці.
показать весь комментарий
11.05.2022 21:05 Ответить
все ждали мост 09.05...
показать весь комментарий
11.05.2022 22:17 Ответить
Кількість придурків в керівництві знову повертається на довоєнний рівень
показать весь комментарий
12.05.2022 09:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 