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В Кремле заявили, что Херсонщина должна войти в состав РФ "совершенно легитимно, как Крым"

путін,пєсков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прямую речь Пескова.

"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал Песков о вопросе присоединения оккупированной Херсонщины к РФ.

Читайте также: Ставленики Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

Автор: 

кремль (731) оккупация (10202) Песков Дмитрий (1941) Херсонская область (4908)


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Топ комментарии
+70
Это всё результат слива юга Украины командой ЗЕлебобиков.
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11.05.2022 15:17 Ответить
+64
*****, коли у них порошок закінчиться?...
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11.05.2022 15:15 Ответить
+45
Да похер это сейчас, ВСУ будет освобождать в любом случае. Даже после ядерного шантажа
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11.05.2022 15:21 Ответить
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Страница 2 из 2
Аннексия Херсонщины сразу же создает опасность оккупации Николаева и Одессы и Запорожья и т.д. Если орду не разгромить, она не остановится. Крым тому подтверждение.
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11.05.2022 16:47 Ответить
Так і хчеться сказати:"Муля не нервируй меня".Яка легітимність під окупацією і обстрілами?У росії пора відкривати завод по виробництву губозакаточних апаратів ірозбитих корит.Пора звільняти херсонщину від цієї нечисті
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11.05.2022 16:52 Ответить
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11.05.2022 16:55 Ответить
Та якось пох... шо там ці трупи хочуть...
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11.05.2022 17:13 Ответить
"спс" всем причастным за слив моей Херсонщины, за оккупацию в которой я не думал что мне придется жить, за то что не дали возможность защитить. Я и многие думаем об этом каждый день и будем думать об этом даже после смерти. Всех причастных ждут муки, потому что мысли материальные, а думают об этом каждый второй здесь в Херсонской обл.
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11.05.2022 17:32 Ответить
Люто плюсую, с оккупированого Токмака Запорожской области.
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11.05.2022 21:28 Ответить
вы посмортите для начала какое гов*ще вы выбрали на выборах, а потом сопли пускайте. Мы живем так, как проголосовали....
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11.05.2022 21:43 Ответить
я проукраинский и гов о не выбирал, я уже выехал с оккупации можем встретиться поговорить кто как жил и кто как должен жить. Тихо попукивая на западе страны, пока "проросийские" города держат оборону
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27.05.2022 12:34 Ответить
Так підорам не важливо, що увійде до сраки. Аби кайф був.
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11.05.2022 18:50 Ответить
Мардвань твой путищее мехесрань мудянь

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11.05.2022 18:51 Ответить
на мааскве совсем уже **********. Не легитимные, рассуждают о легитимности. Только полный развал этого исторического недоразумения раSSейской ********* и демилитаризация проклятых березовых обезьян-андрофагов.
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11.05.2022 19:11 Ответить
ЗЕшлюхи должны уйти в отставку всей ОПой!!!!! Говорящая голова со своим Елдаком должны ответить за сдачу Херсонщины!!!
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11.05.2022 19:34 Ответить
Щизанутым нет покоя...
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11.05.2022 20:29 Ответить
Границы Украины по трианонскому миру.

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11.05.2022 21:15 Ответить
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