В Кремле заявили, что Херсонщина должна войти в состав РФ "совершенно легитимно, как Крым"
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прямую речь Пескова.
"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал Песков о вопросе присоединения оккупированной Херсонщины к РФ.
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