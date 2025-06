Маск заявил, что Starlink дает отпор кибератакам РФ, однако они наращивают усилия

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink пока дает отпор попыткам российских кибератак заглушить и сломать систему, которой пользуется и Украина, но россияне наращивают усилия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Илон Маск написал в Twitter.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w