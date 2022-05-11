Более сотни автомобилей, земельные участки, здания и 300 м² в центре Львова. Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.
"Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложены в частности на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.
В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
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и в Закарпатье такая же историю
НЕКОРОНОВАННЫЕ КОРОЛИ - медведчук и Балога . Балога как-то кричал, когда его пьяным несли из его санатория Синяк , что Закарпатье - все его 🤣🤣🤣
‼️‼️‼️Все эти ЦУКИ покацапски загребли и уничтожили , срач развели неимоверный .
Ни одна власть не вмешивалась и не наказывала , прокуроры у них свои , судьи у них свои . Только янек их трошки погонял , бо сам хотел все присвоить в Закарпатье . А остальные презеденты на откуп отдали район этим бандитам