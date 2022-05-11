Более сотни автомобилей, земельные участки, здания и 300 м² в центре Львова. Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

"Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложены в частности на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

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В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.