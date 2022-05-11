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Более сотни автомобилей, земельные участки, здания и 300 м² в центре Львова. Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

медведчук,козак

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

"Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложены в частности на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

Также читайте: Суд арестовал 40 млн грн на счетах предприятий родственников Медведчука и Козака, а ГБР провело очередные обыски. ФОТО

В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

Медведчук Виктор (1791) арест имущества (299) ГБР (3053) Козак Тарас финансист (11)


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Топ комментарии
+12
Народ интересует сколько наличных денег, то есть гривен, долларов, евро было изъято у всей этой многочисленной медведчуковской банды? Чтобы нас не кормили изъятым неликвидом и не получилось так, что всё самое жирное давно вывезенно на Рашку, тогда грош цена всем этим пидозрам, расследованием, судам
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11.05.2022 16:15 Ответить
+7
Брат родной Медведчука таможню или налоговую львовскую много лет возглавлял . Там машин не одна сотня, гостинцы, рестораны
и в Закарпатье такая же историю
НЕКОРОНОВАННЫЕ КОРОЛИ - медведчук и Балога . Балога как-то кричал, когда его пьяным несли из его санатория Синяк , что Закарпатье - все его 🤣🤣🤣
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11.05.2022 16:53 Ответить
+4
Все майно всіх мерзенних гнид та зрадників України має бути конфісковане та передане на користь української громади...
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11.05.2022 16:16 Ответить
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Народ интересует сколько наличных денег, то есть гривен, долларов, евро было изъято у всей этой многочисленной медведчуковской банды? Чтобы нас не кормили изъятым неликвидом и не получилось так, что всё самое жирное давно вывезенно на Рашку, тогда грош цена всем этим пидозрам, расследованием, судам
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11.05.2022 16:15 Ответить
Народ розуміє, що ДБР породжено зеленими і воно тягне все тихенько в ліс.
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11.05.2022 16:24 Ответить
Все майно всіх мерзенних гнид та зрадників України має бути конфісковане та передане на користь української громади...
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11.05.2022 16:16 Ответить
Так класно! Там тепер будуть жити дітки сироти, як у межегірї
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11.05.2022 16:17 Ответить
Ви неправильно зрозуміли, патріот Садовий не міг роздати львівську землю ворогам, то всьо Порошенко. Він тільки міг розвозити по всій Україні і підкидати, як зозуля, сміття зі Львова. Бувають і такі патріоти. Там ще виявиться багато чого невідомого, не виключено, що і пу отримав там кусочок землі, чи бізнесу.
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11.05.2022 16:34 Ответить
Садовий він же доля, ніякий не патріот. Він звичайне мурло, яке лише про бабки зі своїм Фрідманом думали, то обкрадали Львів роками. Пропозицій від партнерів було повно, а Садовий відмітав усе, бо усе через Фрідмана робилося. Не офіційно Андрюша був задоволений, що можливо зовсім скоро, Львів русифікують, та не вийшло.
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11.05.2022 19:24 Ответить
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11.05.2022 16:39 Ответить
Брат родной Медведчука таможню или налоговую львовскую много лет возглавлял . Там машин не одна сотня, гостинцы, рестораны
и в Закарпатье такая же историю
НЕКОРОНОВАННЫЕ КОРОЛИ - медведчук и Балога . Балога как-то кричал, когда его пьяным несли из его санатория Синяк , что Закарпатье - все его 🤣🤣🤣
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11.05.2022 16:53 Ответить
Неплохо бы поинтересоваться ещё делами этих ' князьков' в Солотвино. УНИКАЛЬНОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО равноценное Мертвому морю , УНИКАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ соленые шахты для астматиков
‼️‼️‼️Все эти ЦУКИ покацапски загребли и уничтожили , срач развели неимоверный .
Ни одна власть не вмешивалась и не наказывала , прокуроры у них свои , судьи у них свои . Только янек их трошки погонял , бо сам хотел все присвоить в Закарпатье . А остальные презеденты на откуп отдали район этим бандитам
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11.05.2022 16:58 Ответить
У вісімдесятих роках брат Мелведчука Сергій працював у Львівському обкомі профспілки медиків інструктором.Дуже симпатичний круглолиций хлопчина з вусиками,дуже послужливий,готовий тут же збігати за пивом чи вином,хоча сиділи вони високо,на п"ятому чи шостому поверсі.З ним там разом сидів і Шурма Ігор,довірений лікар,пізніше нардеп і соратник Медведчука старшого.А ось син Шурми зараз в офісі президента,патріот,абсолютно адекватний і розумний чоловік.Бачите,як все переплітається неоднозначно...
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11.05.2022 18:38 Ответить
А толку? Вот https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/7197712/ в 2018 через банк Порошенко вывели около 2 млрд арестованных средств из банка Януковича .
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11.05.2022 17:05 Ответить
Что делать с предателями Украины не знают до сих пор. Украинцы очень толерантны!
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11.05.2022 17:08 Ответить
и андрей-доля не знал не ведал об этом кубле и о награбленном добре,давно пора за садового взяться, мотню ему отрезать
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11.05.2022 17:13 Ответить
его не конфисковать нужно а на фронт пусть наши на иномарках дорогих поездят или продать их и купить внедорожников для армии. Сладкие мечты может быть где то в параллельной реальности.
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11.05.2022 17:28 Ответить
Скільки таких "медведчуків" і "козаків" при владі? Вони і є влада?!
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11.05.2022 17:45 Ответить
В самом ДБР надо делать кардинальную чистку..., всё руководство это прокурорские, мусорские и судейские детки !!!
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11.05.2022 18:18 Ответить
Дуже добре...
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11.05.2022 19:28 Ответить
 
 