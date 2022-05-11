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На Тернопольщине задержаны два псевдоволонтера, которые использовали 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области задержаны два мошенника, которые под видом волонтеров на собранные от граждан средства приобрели для себя автомобили.

‚Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Тернопольщине задержаны два псевдоволонтера, которые использовали 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения, - прокуратура 01

По данным следствия, в начале войны братья – уроженцы Тернопольщины обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать Вооруженным Силам Украины. За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму более 2 млн. грн. При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

На Тернопольщине задержаны два псевдоволонтера, которые использовали 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения, - прокуратура 02

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро.

На Тернопольщине задержаны два псевдоволонтера, которые использовали 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения, - прокуратура 03

Мошенникам поставлено в известность о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.

мошенничество (1240) прокуратура (5037) волонтеры (2642) Тернопольская область (744)


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Топ комментарии
+29
Два кінчених ублюдка...
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11.05.2022 16:31 Ответить
+26
Таких точно треба розстрілювати привселюдно на майданах.
Люди віддають останні гроші на допомогу армії.
А такі шакали ...
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11.05.2022 16:33 Ответить
+14
От сучиська. Тому гроші - тільки в офіційні фонди. Там краще знають кому і що справді потрібно.
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11.05.2022 16:33 Ответить
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Два кінчених ублюдка...
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11.05.2022 16:31 Ответить
Это два кретина, два мелких ничтожеств без мозгов - шиковать, покупать машины, когда тайно грабишь людей это ********** высшей степени. А есть же хитрожопые и умные гниды, которые грабят так, что не подкопаешся. Вот те сделают состояния и останутся чистыми, война этому способствует((
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11.05.2022 16:44 Ответить
...а машини та кошти потрібно відібрати та спрямувати на користь українського війська...
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11.05.2022 16:35 Ответить
Ти рахуєш це вдалий жарт? Особливо зараз.
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11.05.2022 16:34 Ответить
Других волонтеров оттуда не знаю как бы

Логічно! Ви певне голосували за Зеленського)
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11.05.2022 16:43 Ответить
нашо нам Зеленський,наступний президент Притула
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11.05.2022 16:57 Ответить
Нє, нє, нє, наступний Сявка Вакагчук. "Мудрий" нарід вже пасмєялся, тепер можна й поспівати.
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11.05.2022 18:14 Ответить
А що ще очікувати від "івана пєтрова"?
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11.05.2022 16:43 Ответить
Заблукав, москалику?
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11.05.2022 16:36 Ответить
Та куда там Притулі, коли вже з 2019 по повній програмі "волонтерять" по всій Україні шапіто-95 на чолі з Бенею за підтримки президента України В. Зеленського)
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11.05.2022 16:39 Ответить
От сучиська. Тому гроші - тільки в офіційні фонди. Там краще знають кому і що справді потрібно.
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11.05.2022 16:33 Ответить
Таких точно треба розстрілювати привселюдно на майданах.
Люди віддають останні гроші на допомогу армії.
А такі шакали ...
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11.05.2022 16:33 Ответить
Прив'язувати до стовпа і ******* киями за старою-доброю січовою традицією.
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11.05.2022 18:16 Ответить
Конфисковать столько же из их личных средств. Если есть.
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11.05.2022 16:34 Ответить
тому гроші тільки провіреним роками людям чи організаціям слід давати,типу Стерненка,Юсупової чи Повернись живим.
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11.05.2022 16:37 Ответить
А можна просто допомагати особисто, без посередників. На жаль, шукати кому ж допомогти довго не доведеться.
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11.05.2022 18:12 Ответить
+ фонд Притули,.+ фонд Бутусова
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11.05.2022 22:27 Ответить
Та шо ви за ті машини, тут людина продає цілі міста, і йому нічо, ордени медалі, в Конгресі США слухають по відо зв'язку
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11.05.2022 16:37 Ответить
А хто ж його посадить? Він же президент України!
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11.05.2022 16:40 Ответить
Поки що...
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11.05.2022 16:45 Ответить
такие вот "волонтеры" и выбирали!
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11.05.2022 16:56 Ответить
А вы наверно поклонник Задорнова: "ну блин тупые".
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11.05.2022 19:10 Ответить
Страшно подумати, скільки в Україні таких "волонтерів"
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11.05.2022 16:39 Ответить
будуть сотні якщо не тисячі!!!!
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11.05.2022 16:45 Ответить
Конечно-же РАССТРЕЛЯТЬ сволочей !
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11.05.2022 16:40 Ответить
Розстріл на місці,нєх панькатись!!!!!
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11.05.2022 16:44 Ответить
Я не знаю , але здається , що поки не почнемо рубати голови на площах кількість покидьків не падатиме
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11.05.2022 16:54 Ответить
В умовах війни такі дії можна розцінювати не просто як шахрайство, а як антиукраїнську підривну діяльність на користь ворогові.
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11.05.2022 16:55 Ответить
Мародерство.І покарання за мародерство за законами воєного часу.
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11.05.2022 22:28 Ответить
Тварини ублюдочні.
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11.05.2022 16:59 Ответить
*** повна конфіскація і судити по законах війського часу , найжорстокіше .Буде іншим баригам наука , на базарах повно військової аммуніції , різної гумдопомоги .Де СБУ ,поліція - може в долі з цими г@ндонами .
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11.05.2022 17:00 Ответить
файне місто Тернопіль ту ру ту ру
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11.05.2022 17:26 Ответить
Покидьки нажаль,є в кожному місці. І в Кїві ,і в Одесі, і в Харкові. Тут важливо не мцсцепроживанная, а спорідненність з орками. "Іван Петров" - вирогідність погані москальської крові найбільша.
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11.05.2022 22:35 Ответить
Повісити виродків публічно!
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11.05.2022 17:51 Ответить
 
 