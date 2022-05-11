На Тернопольщине задержаны два псевдоволонтера, которые использовали 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области задержаны два мошенника, которые под видом волонтеров на собранные от граждан средства приобрели для себя автомобили.

‚Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в начале войны братья – уроженцы Тернопольщины обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать Вооруженным Силам Украины. За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму более 2 млн. грн. При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро.

Мошенникам поставлено в известность о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.