Германия не планирует использовать "Северный поток-2", он на самом деле мертв, - Минэкономики ФРГ

Несмотря на сокращение транзита российского газа через Украину, Германия не планирует использовать новый, но так и не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2".

Об этом заявила на брифинге в среду представительница Минэкономики ФРГ Анника Айнхорн (Annika Einhorn), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трубопровод "Северный поток - 2" после начала российской захватнической войны против Украины действительно мертв", - заявила Айнхорн.

Она подчеркнула, что "безопасность энергоснабжения в Германии является гарантированной".

Спикер заверила, что министерство, кризисный штаб "Газ" внимательно следят за ситуацией и последним развитием событий.

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