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Германия не планирует использовать "Северный поток-2", он на самом деле мертв, - Минэкономики ФРГ
Несмотря на сокращение транзита российского газа через Украину, Германия не планирует использовать новый, но так и не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2".
Об этом заявила на брифинге в среду представительница Минэкономики ФРГ Анника Айнхорн (Annika Einhorn), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Трубопровод "Северный поток - 2" после начала российской захватнической войны против Украины действительно мертв", - заявила Айнхорн.
Она подчеркнула, что "безопасность энергоснабжения в Германии является гарантированной".
Спикер заверила, что министерство, кризисный штаб "Газ" внимательно следят за ситуацией и последним развитием событий.
Топ комментарии
+19 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий11.05.2022 16:49 Ответить Ссылка
+17 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий11.05.2022 16:48 Ответить Ссылка
+17 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий11.05.2022 17:08 Ответить Ссылка
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Хай вони туди з свого боку гівно заливають, чи якісь ядерні відходи...
Чи москалів тих шо з "можем павтаріть" по Берліну катаються...
Труба гарна, широка, багато гівна і москалів влізе...)))
Как бы его попилить?