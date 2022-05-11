Процесс экстрадиции Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года, - Венедиктова
Процесс экстрадиции в Украину блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, может длиться до года.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.
Также она подчеркнула, что сейчас пророссийский блоггер находится не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.
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де поставити кому знають всі
З шарієм все зрозуміло. Ху..й з ним.
Хто здав Південь? Хто випустив орків з Криму? Хто пропустив орків у Херсон?
Скажи конкретне ім'я, все інше - ***..ня!
Ім'я, сестра, ім'я...
А про зданий оркам південь влада вирішила, що "про*бали" озвучене Люською буде достатнім, щоб закрити всі "зайві питання".
https://youtu.be/x-KucjMHgrY Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много диких обезьян
Есть очень большие сомнения в том, что прокуратура имеет такую доказательную базу. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".