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Процесс экстрадиции Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года, - Венедиктова

шарий

Процесс экстрадиции в Украину блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, может длиться до года.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.

Также она подчеркнула, что сейчас пророссийский блоггер находится не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.

Читайте: Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию

Испания (879) экстрадиция (568) Венедиктова Ирина (726) Шарий Анатолий (228)


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Топ комментарии
+22
Бєнядіктова!
З шарієм все зрозуміло. Ху..й з ним.
Хто здав Південь? Хто випустив орків з Криму? Хто пропустив орків у Херсон?
Скажи конкретне ім'я, все інше - ***..ня!
Ім'я, сестра, ім'я...
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11.05.2022 17:11 Ответить
+19
Досить забивати баки тим шарієм, нафіг він нам потрібен. Коли буде розслідування і арешт виродків які дали команду на розмінування дороги з Криму!!!
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11.05.2022 17:08 Ответить
+14
Спочатку піарились з Медведчуком, толку нуль, тепер будуть з Шарієм.
А про зданий оркам південь влада вирішила, що "про*бали" озвучене Люською буде достатнім, щоб закрити всі "зайві питання".
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11.05.2022 17:36 Ответить
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не спешите - пусть шариков еще на адвокатов потратится по евро тарифам)
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11.05.2022 17:04 Ответить
екстрадувати не можна вбити

де поставити кому знають всі
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11.05.2022 18:06 Ответить
За это время петушарий 10 раз уже в Параше окажется. Или новичка поест. Как ему повезёт.
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11.05.2022 17:06 Ответить
Ну хоть на швабру этого гавнюка можно сразу посадить.
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11.05.2022 17:07 Ответить
Досить забивати баки тим шарієм, нафіг він нам потрібен. Коли буде розслідування і арешт виродків які дали команду на розмінування дороги з Криму!!!
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11.05.2022 17:08 Ответить
і тих, хто цю команду виконав, також
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11.05.2022 17:14 Ответить
В принципі так, вони також значною мірою винні. Розуміли напевно до чого це може призвести.
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11.05.2022 18:02 Ответить
Сами себя что ли будут арестовывать?
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11.05.2022 17:18 Ответить
А как Чауса из Молдовы - слабо?
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11.05.2022 17:08 Ответить
Бєнядіктова!
З шарієм все зрозуміло. Ху..й з ним.
Хто здав Південь? Хто випустив орків з Криму? Хто пропустив орків у Херсон?
Скажи конкретне ім'я, все інше - ***..ня!
Ім'я, сестра, ім'я...
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11.05.2022 17:11 Ответить
Спочатку піарились з Медведчуком, толку нуль, тепер будуть з Шарієм.
А про зданий оркам південь влада вирішила, що "про*бали" озвучене Люською буде достатнім, щоб закрити всі "зайві питання".
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11.05.2022 17:36 Ответить
хто-хто. ясно хто. такі стратегічні рішення тільки гімнокомандуючий може приймати.
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11.05.2022 19:45 Ответить
Петушарію вирок має бути здійснений українськими патріотами! Нахер потрібно ще кошти тратити на його переміщення до України?!
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11.05.2022 17:25 Ответить
Спочатку маніпулятор і пропагандон ФСБшний Шарій підтримав Зеленського і далі реєструє партію, партія приймає участь в виборах, представники його вільно потрапляють на пресконференції, а коли почав "мочити" президента, тут на нього і поперли. Така ж ситуація була з Медведчуком і його каналами. Тільки холуї уживаються з зеленою владою, а критиків зразу беруть "в оборот" правоохоронні органи. А холуї для Зеленського як гроші (він під час війни не гребує отримувати гроші з Мордору), хоч ФСБшні чи українські, походження не мають значення.
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11.05.2022 17:26 Ответить
Доречі так, Шарій агітував за Зеленського. Діяв по принципу, аби не Порошенко.
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11.05.2022 18:06 Ответить
ні, він діяв за принципом - кого замовлять кремлівські хазяї, того й оббріхувати. кого скажуть, того й підтримувати.
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11.05.2022 19:47 Ответить
как бы шарик видеотелеграмму прокурорше не прислал...
https://youtu.be/x-KucjMHgrY Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много диких обезьян
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11.05.2022 17:28 Ответить
Статьи очень серьезные. Нужна железобетонная доказательная база. Необходимо учитывать, что в цивилизованных странах за "сказал" не сажают. Сажают за "сделал".
Есть очень большие сомнения в том, что прокуратура имеет такую доказательную базу. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".
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11.05.2022 17:45 Ответить
Цього шарика по шматочках сюди будуть передавати?
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11.05.2022 17:55 Ответить
На території України таких шаріїв - тисячі, але, чомусь, замість того, щоб бути покараними, вони ведуть марафон національних новин.
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11.05.2022 18:13 Ответить
Венедіктова-хто дав вказівку на розмінування півдня,що кацапня пройшла до Херсона парадним кроком!?!?!?
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11.05.2022 19:10 Ответить
 
 