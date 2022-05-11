Процесс экстрадиции Шария в Украину может длиться от 3 месяцев до года, - Венедиктова

Процесс экстрадиции в Украину блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, может длиться до года.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.

Также она подчеркнула, что сейчас пророссийский блоггер находится не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.

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