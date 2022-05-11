Следователи ГБР нашли документы, свидетельствующие о планах России захватить всю территорию Украины
В Тростянце Сумской области следователи ГБР нашли важные документы российских военных, свидетельствующих о том, что РФ готовилась захватить всю Украину.
Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.
Следователи Бюро осмотрели более 2 тысяч гектаров фактически разрушенного захватчиками города. Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи российских военных.
Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города ВС РФ, следователи ГБР нашли умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданских объекта Тростянца.
"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", - подчеркнул директор ГБР.
В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток гражданских. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.
Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двоих детей.
Сотрудники ГБР также обезвредили несколько взрывоопасных предметов и передали на нужды ВСУ найденноее неиспользованное оружие и боеприпасы.
Кроме того, следователи считают целесообразным объединить в отдельное дело и ряд производств по мародерству.
"Работа продолжается. Для обеспечения должной эффективности мы привлекли лучших следователей из центрального аппарата и работников Территориального управления Полтавы и Краматорска", - добавил Сухачев.
Отмечается, что вся полученная информация поступит, в частности, в международные инстанции и ни один из преступников не избежит справедливого наказания.
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Взагалі то це таємниця слідства, ще потрібно провести експертизу підписа Ху*ла, спитати дозволу у Єрмака, повідомити Арестовича і Подоляка, потім дати інформацію Мосейчук на Г+Г , ознайомити Шефіра, далі попасти на прийом до секретарки "найвеличнішого..." і попередити про дату ефіру, щоб не було накладки з відвідинами барбершопа, а то не дай бог буде воно виглядати заросле як
чмозахисники Маріуполя, але ж воно "нє лох")
Зараз певне думають як це ВСЕ на Пороха повісити, бо якось невдобно вийшло, вибори попереду, ще й рейтинг той Маріуполь знижує, а гроші на відновлення пиляти і пиляти...