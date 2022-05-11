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Следователи ГБР нашли документы, свидетельствующие о планах России захватить всю территорию Украины

дбр,тростянець

В Тростянце Сумской области следователи ГБР нашли важные документы российских военных, свидетельствующих о том, что РФ готовилась захватить всю Украину.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.

Следователи Бюро осмотрели более 2 тысяч гектаров фактически разрушенного захватчиками города. Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи российских военных.
Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города ВС РФ, следователи ГБР нашли умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданских объекта Тростянца.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", - подчеркнул директор ГБР.

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В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток гражданских. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.

Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двоих детей.

Сотрудники ГБР также обезвредили несколько взрывоопасных предметов и передали на нужды ВСУ найденноее неиспользованное оружие и боеприпасы.

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Кроме того, следователи считают целесообразным объединить в отдельное дело и ряд производств по мародерству.

"Работа продолжается. Для обеспечения должной эффективности мы привлекли лучших следователей из центрального аппарата и работников Территориального управления Полтавы и Краматорска", - добавил Сухачев.

Отмечается, что вся полученная информация поступит, в частности, в международные инстанции и ни один из преступников не избежит справедливого наказания.

Сумская область (3347) ГБР (3053) Тростянец (28)


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Топ комментарии
+30
А слідчі дбр не хочуть допитати того бородатого виродка із банкової, якому ще у листопаді 2021-го року буданов особисто доповів про плани захоплення України рашистами?!
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11.05.2022 17:19 Ответить
+21
Знову героїчні зелені ДБР і документи знаходять, і розміновують, і розташування бойових частин знаходять. В окопи їх, щоб не задарма "учасників" дали і прослідкувати, щоб не злиняли тихенько в ліс.
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11.05.2022 17:23 Ответить
+15
ДБР знайшли ворожі документи? Не вірю, вони можуть знайти і забрати клінстрони, розбити наші катери на слідчих діях, зупинити виробництво бронежилетів і сфальшувати справи проти наших героїв-генералів та спецпризначенця "Ріфа".
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11.05.2022 17:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а без документів було неясно?? ну дбр і тупіци
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11.05.2022 17:17 Ответить
Офигеть ))) . Каждому по "герою Украины")))
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11.05.2022 17:18 Ответить
І премію! 100% від окладу! Це справжній подвиг ДБР!
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11.05.2022 17:54 Ответить
І ввіковічити цей подвіг у пам'ятнику! Замість пам'ятника дзержинському - пам'ятник дбр та монастирському!
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11.05.2022 21:18 Ответить
Изымаете интересные документы, выставляйте в открытый доступ в Интернете
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11.05.2022 17:19 Ответить
Не все так зразу!
Взагалі то це таємниця слідства, ще потрібно провести експертизу підписа Ху*ла, спитати дозволу у Єрмака, повідомити Арестовича і Подоляка, потім дати інформацію Мосейчук на Г+Г , ознайомити Шефіра, далі попасти на прийом до секретарки "найвеличнішого..." і попередити про дату ефіру, щоб не було накладки з відвідинами барбершопа, а то не дай бог буде воно виглядати заросле як чмо захисники Маріуполя, але ж воно "нє лох")
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11.05.2022 17:52 Ответить
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11.05.2022 18:51 Ответить
А слідчі дбр не хочуть допитати того бородатого виродка із банкової, якому ще у листопаді 2021-го року буданов особисто доповів про плани захоплення України рашистами?!
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11.05.2022 17:19 Ответить
відсутність фаберже не дозволяє це зробити.
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11.05.2022 17:30 Ответить
боневтиксталевияйця
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11.05.2022 18:17 Ответить
Так а про що допитувати? Чи доповідав йому Буданов чи ні? Ну припустимо доповідав і що? В чому склад злочину?
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11.05.2022 18:01 Ответить
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11.05.2022 18:17 Ответить
Ну вислухав, ну поржали, далі свята, потім обсирали західних лідерів за "істерику", готувались до шашликів і здачі Харківа, а тут ... і заспівали по новій: ми все знали, передбачали, готувались і Харків не здали ("про*бали" південь, але то таке, зто згадає вже).
Зараз певне думають як це ВСЕ на Пороха повісити, бо якось невдобно вийшло, вибори попереду, ще й рейтинг той Маріуполь знижує, а гроші на відновлення пиляти і пиляти...
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11.05.2022 18:43 Ответить
Він сам усе дбр може допитати - паяльників та прасок на всіх вистачить.
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11.05.2022 21:19 Ответить
Знову героїчні зелені ДБР і документи знаходять, і розміновують, і розташування бойових частин знаходять. В окопи їх, щоб не задарма "учасників" дали і прослідкувати, щоб не злиняли тихенько в ліс.
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11.05.2022 17:23 Ответить
Понад 400 років оркостан має такий план.Але чомусь все якось тільки з втратами народу та окупації земель до голови влади доходить.
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11.05.2022 17:23 Ответить
На Запоріжжі священик УПЦ МП https://risu.ua/na-zaporizhzhi-svyashchenik-upc-mp-razom-z-rosijskimi-zagarbnikami-svyatkuvav-9-travnya_n129123 разом з російськими загарбниками святкував 9 травня
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11.05.2022 17:29 Ответить
Анафема сцуке!!!
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11.05.2022 17:31 Ответить
Анафема фашисткому попу!!!!
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11.05.2022 17:33 Ответить
300 лет тому назад мацковия пытается контролировать нашу украинскую землю, но теперь очевидно это уже в прошлом и навсегда!!!
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11.05.2022 17:30 Ответить
Ніфуя собі, який об'єм роботи... а це правда, що Зелений, очільника ГБР призначив без конкурсу 31 грудня пізно ввечері?!
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11.05.2022 17:30 Ответить
Та шо ви кажите! А українці про це без хороброї ДБР навіть не здогадалися б.
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11.05.2022 17:31 Ответить
кацапи тупі, распад підерації попереду
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11.05.2022 17:36 Ответить
ДБР уміє знаходити щось цінне тільки при обшуках і то випадково)
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11.05.2022 17:38 Ответить
Процишин это ещё до войны знал, и клип сделал. Как в воду глядел. https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc
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11.05.2022 17:40 Ответить
Прямо в Тростянце были планы Генштаба.
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11.05.2022 17:50 Ответить
єлдак напився і забув.
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11.05.2022 17:54 Ответить
Ты прочитал ,орк ,что планы генштаба вашего? Или документы які дають розуміння.
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11.05.2022 19:03 Ответить
Це правда. У них тут був ще й орочий штаб. Та й взагалі у нас тут багато чого залишилося після орків. Деякі з них, той хто не встиг здриснути від холодноярівців, ще ховаються, деякі вже не можуть ховатися.
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11.05.2022 19:33 Ответить
ДБР знайшли ворожі документи? Не вірю, вони можуть знайти і забрати клінстрони, розбити наші катери на слідчих діях, зупинити виробництво бронежилетів і сфальшувати справи проти наших героїв-генералів та спецпризначенця "Ріфа".
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11.05.2022 17:52 Ответить
Силовики при зеленій владі попереджають 100500 замахів на "найвеличнішого...", знаходять супер-секретні документи, які ще вчора підписав Ху*ло, але показувати нікого і нічого не будуть, бо таємниця слідства, а клістрони з серійниками можна і продемонструвати, бо то таке, кому цікаво, хіба ФСБ)
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11.05.2022 17:59 Ответить
Просто смішно, які герої!
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11.05.2022 18:14 Ответить
Жінка стоїть перед вольєром слона і читає його раційон.Центнер апельсин,центнер яблук,центнер моркви...Питає служника - невже він то все з"їсть?Той відповідає - він то все з"їсть,але хто йому дасть?Мораль така - ***** забере стільки,скільки йому дадуть.А якщо йому дадуть тільки по морді,то він облизнеться і ні хрєна не забере...
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11.05.2022 18:22 Ответить
Для українців це століттями не новина, а для міжнародного суду над загарбниками ці докази не завадять
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11.05.2022 19:07 Ответить
ДБР негармонійно поєднує функції охорони і політичних переслідувань.
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11.05.2022 20:56 Ответить
А можна я вгадаю? Ці документи у Тростянці (!) були підписані особисто Порошенком!
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11.05.2022 21:22 Ответить
Ну4 відмазку затрусість та запроданство треба ж склеїти.
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11.05.2022 21:44 Ответить
 
 