РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5627 посетителей онлайн
Новости Война
7 405 20

Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) заместителю командующего ВМС Игорю Бедзаю

ігор,бедзай

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) заместителю Командующего ВМС по авиации полковнику Игорю Бедзаю.

Об этом говорится в указе №327/2022, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу - полковнику (посмертно)", - говорится в сообщении.

Игорь Бедзай – бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки возле Сак в Крыму. Благодаря ему в 2014 удалось сохранить Морскую авиацию Украины. Вертолет. В 2014 году, пока все ждали приказов из Киева, Бедзай организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины.

Бедзай погиб при выполнении боевого задания. В морской вертолет Ми-14, в составе экипажа которого он находился, попала ракета российского истребителя.

Смотрите: Погиб заместитель Командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай. ВИДЕО

авиация (2860) Герой Украины (464) Зеленский Владимир (20922) награда (1818) смерть (9254) потери (4447)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
11.05.2022 17:36 Ответить
+20
Дядько був справжній українець!
Не зрадив у 2014, загинув у бою як герой у 2022. Вічна пам'ять йому!
показать весь комментарий
11.05.2022 17:41 Ответить
+12
Саме так, званням Героя він мав би бути нагородженим ще у 2014 році. На відміну від агента Мамчура, який здав кацапам 50 одиниць непошкоджених винищувачів. Його родині максимальної підтримки, а його дітям- пустити на цей світ як умога більше онуків.
Світла пам'ять Герою.
показать весь комментарий
11.05.2022 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
11.05.2022 17:36 Ответить
Заголовок змініть. Додайте що по авіації заступник.
показать весь комментарий
11.05.2022 17:41 Ответить
Дядько був справжній українець!
Не зрадив у 2014, загинув у бою як герой у 2022. Вічна пам'ять йому!
показать весь комментарий
11.05.2022 17:41 Ответить
Саме так, званням Героя він мав би бути нагородженим ще у 2014 році. На відміну від агента Мамчура, який здав кацапам 50 одиниць непошкоджених винищувачів. Його родині максимальної підтримки, а його дітям- пустити на цей світ як умога більше онуків.
Світла пам'ять Герою.
показать весь комментарий
11.05.2022 17:48 Ответить
Мамчур не агент - просто не патріот і не такий решучій - ссиканув.
показать весь комментарий
11.05.2022 18:04 Ответить
R.I.P. Воїну !
показать весь комментарий
11.05.2022 17:44 Ответить
Бред. Какой Змеиный, что ему там делать? Чтобы что?
показать весь комментарий
11.05.2022 18:03 Ответить
ми-14 подбили кацапская авиация-наверное гидрофоны ставили
показать весь комментарий
11.05.2022 19:31 Ответить
Вот те же вопросы возникают.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:11 Ответить
уничтоженный на змеином не ми-14
показать весь комментарий
11.05.2022 19:32 Ответить
хрен его знает, Ми-14 построен на базе Ми-8. Надеюсь, что не наш. Высаживать там десант сейчас - дурость
показать весь комментарий
11.05.2022 21:20 Ответить
Правду ніколи не узнаємо. Семенченко почав публікувати про подвиги долбодятлів - придумали провину сидить і мовчить.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:39 Ответить
больше Говнюшенкова слушайте,,особенно про сбитые байрактары (их уже уничтожили больше,чем произвели)
показать весь комментарий
11.05.2022 19:39 Ответить
краще рідні дати 5-10 млн. грн замість нагороди посмертно, не можемо позбутися радянських часів
показать весь комментарий
11.05.2022 18:38 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
11.05.2022 19:44 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-61412803 Потери украинских летчиков Россия в настоящее время "выполняет боевое воздушное патрулирование возле острова Змеиный", заявил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, это, вероятно, стало "результатом атак, которые украинцы проводили там в последние несколько дней". 9 мая украинские СМИ сообщили о гибели заместителя командующего ВМС ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая - его называют одним из лучших летчиков Украины. Он погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета-амфибии Ми-14 от ракеты российского истребителя, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Примерно в то же время в украинской прессе появилась информация о гибели еще двух украинских летчиков - об одном из них, Василии Ильчуке, сказано, что он погиб в районе острова Змеиный. Это косвенно подтверждает сообщения об ожесточенных боях в районе Змеиного, а, возможно, и о неудачной попытке высадки украинского десанта.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:48 Ответить
Може українців повідомлять про результат цих авіаційних баталій, чи нас досі за бидло тримають, якому не можна правду казати?

https://vinbazar.com/news/podiyi/bilya-ostrovu-zminiy-zaginuv-viyskoviy-morsko-aviatsii-z-oratova А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах", - зауважував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

показать весь комментарий
11.05.2022 20:56 Ответить
Героям Слава ! Ясно что на о.Змеинный.
показать весь комментарий
11.05.2022 21:12 Ответить
 
 