Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) заместителю командующего ВМС Игорю Бедзаю
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) заместителю Командующего ВМС по авиации полковнику Игорю Бедзаю.
Об этом говорится в указе №327/2022, информирует Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу - полковнику (посмертно)", - говорится в сообщении.
Игорь Бедзай – бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки возле Сак в Крыму. Благодаря ему в 2014 удалось сохранить Морскую авиацию Украины. Вертолет. В 2014 году, пока все ждали приказов из Киева, Бедзай организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины.
Бедзай погиб при выполнении боевого задания. В морской вертолет Ми-14, в составе экипажа которого он находился, попала ракета российского истребителя.
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Не зрадив у 2014, загинув у бою як герой у 2022. Вічна пам'ять йому!
Світла пам'ять Герою.
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