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Новости Война
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Захват территории центральной Украины и Киева остается в планах РФ, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Вероятными последующими действиями российских оккупантов есть попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательную власть с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

Следовательно, противник будет пытаться достичь своей стратегическо-политической цели. Но это его мысли. По их мнению, есть наше противодействие", - сказал Громов на брифинге.

Читайте: Угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне сохраняется, - Генштаб

Генштаб ВС (6503) Киев (25710) россия (96267)


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Топ комментарии
+24
То автомати здавати чи ні?
Ви там визначитись!
Бо три п'ятниці на тиждень...
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11.05.2022 17:49 Ответить
+21
Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ
**********

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11.05.2022 17:51 Ответить
+15
Ви дебіли ви ще довго будете ретранслювати хотілки кремля?
Їхні бажання були давно відомі будь-якій адекватні людині ще як мінімум з 2014 року!
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11.05.2022 17:59 Ответить
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То автомати здавати чи ні?
Ви там визначитись!
Бо три п'ятниці на тиждень...
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11.05.2022 17:49 Ответить
Громов ще кращий свистун чим арестович. Це його заміна. Мовчав, а тепер виліз.
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11.05.2022 19:31 Ответить
сспади это в планах ещё со времен Боголюбского.
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11.05.2022 17:50 Ответить
Да кому вы нужны.
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11.05.2022 17:59 Ответить
Захоплення території центральної України та Києва залишається у планах РФ
**********

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11.05.2022 17:51 Ответить
Я хочу купити собі червоний Ферарі, але грошей вистачає на 4 колеса і задній бампер.
Тупо казати, що я планую купити Ферарі. З москалями все аналогічно.
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11.05.2022 17:52 Ответить
Генштаб "Зная что у нас некоторые могут про..ть Россия не оставляет своих планов захвата Киева".
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11.05.2022 17:56 Ответить
"Захват территории центральной Украины и Киева остается в планах РФ". - эта мантра повторяется чуть ли не каждый день! Так что делать Арестовича слушать или всё же пора на фронт с дивана выдвигаться?
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11.05.2022 17:56 Ответить
Вони якби хочуть захопити все до Ліссабону, ольо гараж. Євразія 1984 Оруел
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11.05.2022 17:56 Ответить
Бла бла бла, кароче. Ничего нового и интересного не придумали, что кацапы что эти говорящие наши украинские головы. Кароче, обычный чес.
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11.05.2022 17:56 Ответить
Цели спецоперации будут достигнуты - Дмитрий Медведев.
Мы в курсе, Димон: когда достигнуть нихуя не удаётся, цели меняются на «нихуя», и - вуаля, ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ! (c)
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11.05.2022 17:56 Ответить
Я б не проти пару NLAW чи якихось пацерфаустів тримати дома на всяк випадок(та хоч би "на крайняк"комплект РПГ-7), бо зі стрілкотньою довго не протриматись - коли на тебе попре якись бетер чи беха або ще й танчик вилізе..
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11.05.2022 17:56 Ответить
Війна ресурсів. Найгірший варіант, бо може тривати роками. І справа не в повільні дії санкцій, а в Китаї та Індії, які активно стають спонсорами фашистського режиму оркостану.
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11.05.2022 17:58 Ответить
На нас работает вся западная экономика. На Россию нет. Итог как бы решен. Просто это произойдет не завтра.
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11.05.2022 18:02 Ответить
Ви дебіли ви ще довго будете ретранслювати хотілки кремля?
Їхні бажання були давно відомі будь-якій адекватні людині ще як мінімум з 2014 року!
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11.05.2022 17:59 Ответить
А у Конашенкова в планах завязать с планом, но плана у него еще много, поэтому пока что всё только в планах.
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11.05.2022 18:01 Ответить
Это значит, что американцы снова оказались правы. Скорого окончания войны не предвидится. Поражение для параши смерти подобно...
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11.05.2022 18:01 Ответить
Пока в Одессе не посносят памятники всем имперским свиньям типа Екатеринаы-2,Ришелье,Пушкину до тех пор она будет под прицелом и приманкой для русни.
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11.05.2022 18:03 Ответить
Точно так. Кацапня як псина мітить територію, визначає її як свою і приходить туди.
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11.05.2022 18:51 Ответить
Увага! У планах рф залишається захоплення центральної України, Києва, Європи, планети Земля і Сонячної системи.
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11.05.2022 18:03 Ответить
План конечно забористый ,но придётся кацапам *** сосать !
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11.05.2022 18:08 Ответить
Интересно как и когда кацапы собрались взять ВСЕ. У нас уже 700 тысяч в строю и мобилизация продолжается, у них даже не началась еще. Едет новое оружие если политики мешать не будут, то где взять ресурс кацапам чтоб захватиь Киев и всю Украину? Моя версия нас готовят к сдаче Юга и пугают всякими сказками.
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11.05.2022 18:13 Ответить
Интересно, центральная полностью?
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11.05.2022 18:21 Ответить
ми завжди у них в планах. але сосаті будуть
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11.05.2022 18:24 Ответить
Нет никакого смысла транслировать планы врага, важны лишь наши планы и наша победа. А эти все кремлевские бредни - в палату номер 6.
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11.05.2022 18:35 Ответить
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11.05.2022 18:43 Ответить
А мне больше всего обидно за Херсон и Мариуполь. Если бы их не слили, может все пошло по другому. А так первая главная цель орды как бы достигнута, а Киев оставили на потом. Валить надо отсюда, с "мудрым наридом" толку не будет.
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11.05.2022 18:41 Ответить
І що на цей раз розмінує і на яку оборонну програмуу накладе вето зеленський, щоб полегшити їм роботу?
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11.05.2022 20:22 Ответить
зелена влада готує нас до "важкого рішення" здачі півдня України!
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11.05.2022 20:24 Ответить
Це таке виправдання бездіяльності у південному напрямку придумали самі чи з Патрушевим порадились ?
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12.05.2022 13:14 Ответить
 
 