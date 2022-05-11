Захват территории центральной Украины и Киева остается в планах РФ, - Генштаб ВСУ

Вероятными последующими действиями российских оккупантов есть попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательную власть с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

Следовательно, противник будет пытаться достичь своей стратегическо-политической цели. Но это его мысли. По их мнению, есть наше противодействие", - сказал Громов на брифинге.

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