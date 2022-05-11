Деблокада Мариуполя потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям, - Генштаб
Операция по деблокированию подразделений металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день проведение операции по деблокированию потребует усилий значительного количества войск, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины находятся на расстоянии от 150 до 200 км от Мариуполя. Также противником создана разветвленная система инженерных ограждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших войск" , – сказал Громов на брифинге в Медиацентре "Украина" в Киеве в среду.
Он добавил, что связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими позиции, поддерживается.
В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что "если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем, она была бы использована руководством страны".
"Вооруженные силы Украины сегодня делают все возможное, чтобы такая возможность появилась в видимой перспективе, чтобы это было как можно быстрее", - подчеркнула Маляр.
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Як здавала, так хай і повертає...
....Ситуація ускладнюється тим, що парашутисти все ще ведуть бої в тилу противника, причому багато хто були викинуті далеко від запланованих зон висадки. З усього загону порятунку Рядового вижило лише декілька чоловік, але Рядового врятували
така мораль Армії Вільного Суспільства
так,шоб твари молили о пощаде..
Кончене створіння, яка нах*й "видима перспектива", якщо "...підрозділи Збройних сил України перебувають на відстані від 150 до 200 км від Маріуполя.". Зеленим підерасам лячно сказати, що воїнів обрекли на страшну смерть...
Арестович реально чесно відповів "про*бали"! А з Маріуполем вийшло інакше
Згадалися пісня Борис Гребенщиков "*******"
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
Во б^я, і коли вони встигли?
8років будували-строїли, а каци за день пройшли
Як можна пускати орків у міста?
Чи не сприймайте- вона від цього не зміниться.
Деблокада Маріуполя на сьогодні військовим шляхом неможлива. КРАПКА!- отака сьогодні реальність.
Боріться або не беріться
Вот американская разведка на днях писала, что ситуация движется к пату. Когда каждая сторона застынет на позициях надолго. Это не значит что произойдет именно так, но чтобы вы понимали. Вот кто умнее - американская разведка, наш Генштаб или зрадофил, который начитался недоэкспертов, которые меняют мнение по три раза на день?