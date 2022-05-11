Деблокада Мариуполя потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям, - Генштаб

Операция по деблокированию подразделений металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день проведение операции по деблокированию потребует усилий значительного количества войск, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины находятся на расстоянии от 150 до 200 км от Мариуполя. Также противником создана разветвленная система инженерных ограждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших войск" , – сказал Громов на брифинге в Медиацентре "Украина" в Киеве в среду.

Он добавил, что связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими позиции, поддерживается.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что "если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем, она была бы использована руководством страны".

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"Вооруженные силы Украины сегодня делают все возможное, чтобы такая возможность появилась в видимой перспективе, чтобы это было как можно быстрее", - подчеркнула Маляр.