Главный раввин Украины советует евреям уезжать из России, потому что там опускается железный занавес

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посоветовал евреям уезжать из России, пока это возможно.

В интервью Голосу Америки он предупредил, что "там опускается железный занавес", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы сегодня посоветовал еврейским общинам России уезжать из страны. И многие это уже делают. Там опускается "железный занавес". Я там жил, когда-то родился там во времена Советского Союза. Я был в Советском Союзе и пытался долгие годы оттуда поехать в Израиль. Я понимаю, что это такое. Поэтому, когда все закроется, тяжело уже будет ехать", – сказал раввин.

Он считает, что нынешняя риторика в России значительно хуже, чем во времена СССР, которые он помнит.

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"Я не говорю о сталинских временах, но это очень похоже на сталинские времена", – заявил раввин.

"Они зомбированы. Я понимаю, что это – коллективное зомбирование, но оно все равно со временем раскроется. Когда немцы были зомбированы пропагандой Геббельса – у них была эйфория, а после 1945 года у них открылись глаза, им стало стыдно, они осознали зверства, которые делали их родители и братья. До сих пор они не могут отмыться от стыда", – добавил раввин.

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