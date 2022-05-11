Главный раввин Украины советует евреям уезжать из России, потому что там опускается железный занавес
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посоветовал евреям уезжать из России, пока это возможно.
В интервью Голосу Америки он предупредил, что "там опускается железный занавес", передает Цензор.НЕТ.
"Я бы сегодня посоветовал еврейским общинам России уезжать из страны. И многие это уже делают. Там опускается "железный занавес". Я там жил, когда-то родился там во времена Советского Союза. Я был в Советском Союзе и пытался долгие годы оттуда поехать в Израиль. Я понимаю, что это такое. Поэтому, когда все закроется, тяжело уже будет ехать", – сказал раввин.
Он считает, что нынешняя риторика в России значительно хуже, чем во времена СССР, которые он помнит.
"Я не говорю о сталинских временах, но это очень похоже на сталинские времена", – заявил раввин.
"Они зомбированы. Я понимаю, что это – коллективное зомбирование, но оно все равно со временем раскроется. Когда немцы были зомбированы пропагандой Геббельса – у них была эйфория, а после 1945 года у них открылись глаза, им стало стыдно, они осознали зверства, которые делали их родители и братья. До сих пор они не могут отмыться от стыда", – добавил раввин.
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А "шо" там знать...
Еврейская карта в России будет разыграна обязательно.
пока еще не совсем плохо - об этом молчат.
Но когда припрет - вспомнят и об этом.
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Ах-ах-ах...
Андреас Мюллер-Рабинович.
Вы сделали мой день.
Дивний і незбагненний у долях своїх Бог, милосердний у довготерпінні, справедливий у покаранні, як завжди від початку світу, на праведному мірилі правосуддя свого - одні держави і народи возвеличує, а інші за гріхи і беззаконня - упокорює, одні поневолює, інші - звільняє, одні підвищує, інші - понижує. Так і стародавній хоробрий козацький народ, що раніше називався хазарським, спочатку був піднесений славою безсмертною, розлогими володіннями та лицарськими відвагами, якими наводив страх не тільки на навколишні народи, а й на саму Державу Східну, тому східний володар, прагнучи жити вічно в мирі з ним, одружив свого сина з дочкою кагана хазарського.
Ну не так важливо, головне по суті. А все,*****,князь Володимир,син Малки, від нього всьо,еге ж ?
Коли євреї виїжджають з рашки, то не перестають бути козломордими!
Мітинг на підтримку України зібрав в Ізраїлі від 12 до 15 тисяч, мітинг на підтримку Росії - 50-70 осіб.
На вчорашньому засіданні Кнесету, присвяченій перемозі над нацизмом, кілька депутатів почали прямо звинувачувати росію у відродженні фашизму та військових злочинах проти України. Посол Росії Вікторов розлютився і залишив засідання.
Де ви побачили 60%...?
У вас у кращому разі просто нестача інформації, у гіршому випадку брехня.
У мене, як раз є уся інформація про вашу двустульєжопасть суки єврейські!
Сиди у своїй землі обітованій у безпеці за американські гроші та завдяки їхнім технологіям, та не лізь сюди, поки ми позбавляємо світ від зла. Але потім прийде час розбиратися і з поплічниками *****, отже і до вас черга дійде.
Красти не буде шо - ось причина!
молодому говорит
видишь трех богатирей?
в центре Муромец-еврей