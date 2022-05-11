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Главный раввин Украины советует евреям уезжать из России, потому что там опускается железный занавес

асман,раввин

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман посоветовал евреям уезжать из России, пока это возможно.

В интервью Голосу Америки он предупредил, что "там опускается железный занавес", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы сегодня посоветовал еврейским общинам России уезжать из страны. И многие это уже делают. Там опускается "железный занавес". Я там жил, когда-то родился там во времена Советского Союза. Я был в Советском Союзе и пытался долгие годы оттуда поехать в Израиль. Я понимаю, что это такое. Поэтому, когда все закроется, тяжело уже будет ехать", – сказал раввин.

Он считает, что нынешняя риторика в России значительно хуже, чем во времена СССР, которые он помнит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный раввин России: Было бы неплохо, если бы Лавров извинился перед евреями

"Я не говорю о сталинских временах, но это очень похоже на сталинские времена", – заявил раввин.

"Они зомбированы. Я понимаю, что это – коллективное зомбирование, но оно все равно со временем раскроется. Когда немцы были зомбированы пропагандой Геббельса – у них была эйфория, а после 1945 года у них открылись глаза, им стало стыдно, они осознали зверства, которые делали их родители и братья. До сих пор они не могут отмыться от стыда", – добавил раввин.

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евреи (312) Асман Моше Реувен (17)


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Топ комментарии
+18
таки шо то знает
____________________________________________________________________________

А "шо" там знать...
Еврейская карта в России будет разыграна обязательно.
пока еще не совсем плохо - об этом молчат.
Но когда припрет - вспомнят и об этом.
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11.05.2022 18:02 Ответить
+14
таки шо то знает
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11.05.2022 17:55 Ответить
+14
Зачекай - ще трох і кацапи згадають про "безродних касмапалитав" А потім звинуватять євреїв у програші війни! Правда перед цим почнуть "******* хахлов" по Росії
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11.05.2022 18:05 Ответить
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таки шо то знает
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11.05.2022 17:55 Ответить
таки шо то знает
____________________________________________________________________________

А "шо" там знать...
Еврейская карта в России будет разыграна обязательно.
пока еще не совсем плохо - об этом молчат.
Но когда припрет - вспомнят и об этом.
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11.05.2022 18:02 Ответить
Зачекай - ще трох і кацапи згадають про "безродних касмапалитав" А потім звинуватять євреїв у програші війни! Правда перед цим почнуть "******* хахлов" по Росії
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11.05.2022 18:05 Ответить
Кінь лавров уже розповідав, що найбільші фашисти були євреями. Тому не дуже вже і мовчать
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11.05.2022 18:12 Ответить
За висловлювання Лаврова Путін вибачився у телефонній розмові із ПМ Нафталі Беннетом. Ізраїль вибачення приняв і про це писали в ізраїльських ЗМІ. У російських ЗМІ жодного слова про вибачення не сказали.
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11.05.2022 18:38 Ответить
Це новий анекдот- путлер вибачився?
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11.05.2022 22:11 Ответить
Мудра Людина!!!
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11.05.2022 19:06 Ответить
Чуйка Мойшу ни когда не подводила.
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11.05.2022 18:00 Ответить
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11.05.2022 18:00 Ответить
А твой предок наверное конь-лавров?
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11.05.2022 18:10 Ответить
Не,оно само по себе,как и твои предки

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11.05.2022 18:36 Ответить
переставити назви
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11.05.2022 19:32 Ответить
Да пофіг)
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11.05.2022 20:11 Ответить
І зараз Ізраіль араби бомбануть війною, а ці всі репатріанти нагрузять систему прийому, і буде веселуха на Близькому Сході, ай да путлєр сукін дрин
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11.05.2022 18:02 Ответить
А баблоси хай в Україну перекинуть!
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11.05.2022 18:03 Ответить
А шо, есть такая должность - главный раввин? Никуя себе...
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11.05.2022 18:04 Ответить
А что необычного? Главный поп может быть, главный муфтий тоже, а раввинам отказано в самоорганизации?
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11.05.2022 18:53 Ответить
Его предки прослеживаются значительно раньше, с 12-го века.

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11.05.2022 18:08 Ответить
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11.05.2022 18:37 Ответить
Евреев уговаривать не надо у них природная чуйка,если что не так то драпанут все.
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11.05.2022 18:11 Ответить
Да фіг там. в 1933-39 якось не дійшло навіть після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%87 Кришталевої ночі
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11.05.2022 18:21 Ответить
Дійшло. Ще й як дійшло! - 120 000 жидів служили в Вермахті. Отримували нагороди і вчилися воювати. Після створення Ізраїлю "чомусь" всі вони опинились саме там і на німецькій трофейній техніці яку, до речі, поставив Радянський Союз, воювали арабів аж гай шумів. Усі вони вважалися "жертвами Холокосту" і пожиттєво отримували репарації з Німеччини...
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11.05.2022 19:00 Ответить
Почему подлец и подонок?. Почитай воспоминания солдат вермахта еврейского происхождения. А у Геринга были два генерала еврея. А некоторым евреям , особенно ценным для рейха, АГ лично подписал документы о их ,,Арийском ,, происхождении
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11.05.2022 19:31 Ответить
"Подлєц і полонок" саме ти бо не цікавишся історією власного народу. Якби не ці навчені німецькими фашистами воювати "жертви Холокосту" то в Ізраїлю не було б інструкторів які підготували армію і змогли захистити Ізраїль. Чи ви там як кацапи теж історію "переписали"?
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11.05.2022 19:34 Ответить
Чудні діла твої, Господи ! Навіщо даєш доступ до інтернету брехунам і невігласам ?
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11.05.2022 21:30 Ответить
Правда очі коле? Так звикай "стид не дим очі не виїсть". А краще навчись користуватись Інтернетом. І мову вивчи. Англійську. Дізнаєшся про історію Ізраїлю трошки більше і не будеш виглядати нахабним невігласом. В історії хуцпа навіть по документам не проходить.
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11.05.2022 22:54 Ответить
Це для русні завіса,а для євреїв тільки лишній спосіб заробляння.
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11.05.2022 18:44 Ответить
Да ? Но почему Еврейский Ребёнок (Джугашвили И.В ) в свое время не удрал а стал во главе сионистской империи СССР? Ведь президент РФии Шаломов-Эпштейн и никуда не убегает и ратует за возрождене СССР в худших его качествах
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11.05.2022 19:25 Ответить
Ведь президент РФии Шаломов-Эпштейн...
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Ах-ах-ах...
Андреас Мюллер-Рабинович.
Вы сделали мой день.
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11.05.2022 21:31 Ответить
А Бандера - Шварцман ? А ? А Петлюра - Хаймович ? Ну,Тягнибок,то звісно - Шпігель. Чи Шпігель то Ющенко ? А ясновельможний гетьман Пилип Орлик ? Конституцію читав ? Може чув колись ?

Дивний і незбагненний у долях своїх Бог, милосердний у довготерпінні, справедливий у покаранні, як завжди від початку світу, на праведному мірилі правосуддя свого - одні держави і народи возвеличує, а інші за гріхи і беззаконня - упокорює, одні поневолює, інші - звільняє, одні підвищує, інші - понижує. Так і стародавній хоробрий козацький народ, що раніше називався хазарським, спочатку був піднесений славою безсмертною, розлогими володіннями та лицарськими відвагами, якими наводив страх не тільки на навколишні народи, а й на саму Державу Східну, тому східний володар, прагнучи жити вічно в мирі з ним, одружив свого сина з дочкою кагана хазарського.

Ну не так важливо, головне по суті. А все,*****,князь Володимир,син Малки, від нього всьо,еге ж ?
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11.05.2022 21:43 Ответить
А чому всі головні равини в росії і Україні одного поля ягоди - з хабаду? А у всіх інших країнах Європи і навіть СНД представники класичного іудоїзму?
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11.05.2022 18:14 Ответить
Треба дивитися в корінь проблеми! Якого біса всі ці равіни - євреї? Це змова, не інакше!
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11.05.2022 18:19 Ответить
Раввин у евреев это то же самое что у русских поп
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11.05.2022 19:35 Ответить
Немає такого терміну - класичний. Як і нема класичного християнства - є католіки,ортодокси, протестанти,євангелісти тощо. Також є іудеї литовського напряму - найбільш чисельна група, сатмари,карлінськи,хабад(любавичи), бреслав(уманськи) ,ще десяток можу нарахувати. Різницю між ними неспеціалісту помітити неможливо, просто деякі замкнені на собі, а інші - як ХАБАД -активні і тому помітні.
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11.05.2022 21:56 Ответить
Вьі посмотрите на єтого биндеровца! Уже даже ***** извинился, а он все никак не угомонится!
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11.05.2022 18:18 Ответить
Їхати у ізраїль, щоб там прокацапська підтримка була не 60% а 80%?
Коли євреї виїжджають з рашки, то не перестають бути козломордими!
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11.05.2022 18:19 Ответить
Пишіть, будь ласка, про те, що ви знаєте і в чому ви розумієтесь.
Мітинг на підтримку України зібрав в Ізраїлі від 12 до 15 тисяч, мітинг на підтримку Росії - 50-70 осіб.
На вчорашньому засіданні Кнесету, присвяченій перемозі над нацизмом, кілька депутатів почали прямо звинувачувати росію у відродженні фашизму та військових злочинах проти України. Посол Росії Вікторов розлютився і залишив засідання.
Де ви побачили 60%...?
У вас у кращому разі просто нестача інформації, у гіршому випадку брехня.
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11.05.2022 18:34 Ответить
Народ Израиля - мудрый народ ,большинство людей прекрасно видит к чему все идет . В росии возродился фашизм в самой жестокой его форме . Сейчас всему миру нужно собраться вокруг одной цели - уничтожить путина и его империю , иначе опять будут Бухенвальд, Освенцим , Гулаг.
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11.05.2022 19:13 Ответить
Насрать українцям на ваші мітинги та кнесети! Кацапи воюють проти ЗСУ ізраїльською технікою, українці отримали дулю. Кацапи можуть вільно їздити у Ізраїль та використовувати як офшор - українці дулю.
У мене, як раз є уся інформація про вашу двустульєжопасть суки єврейські!
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11.05.2022 20:33 Ответить
Не пишіть, будь ласка, від імені "всіх українців". Українці вам такого права не надавали та говорити "за всю Адесу"у вас також немає права. Пишіть від себе особисто або від тієї невеликої групи любителів шмурдяка, членом якої ви є
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11.05.2022 20:44 Ответить
Я висловлюю думку більшості українців, а твоє мнєніє союзника ***** взагалі нікого не цікавить.
Сиди у своїй землі обітованій у безпеці за американські гроші та завдяки їхнім технологіям, та не лізь сюди, поки ми позбавляємо світ від зла. Але потім прийде час розбиратися і з поплічниками *****, отже і до вас черга дійде.
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12.05.2022 11:04 Ответить
Хай тікають. Тільки не в Україну - нам ще ЗЕ банду на чолі з Коломойським "виносити"...
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11.05.2022 18:54 Ответить
Ой, засмішили! Залізний занавіс!!!)))))))
Красти не буде шо - ось причина!
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11.05.2022 19:09 Ответить
Нахер они тут обосрались ? Тупорылы, ленивы, непрофессиональны ,иврит учить челюсть не позволяет , зато амбиций и претензий хоть отбавляй.
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11.05.2022 19:37 Ответить
в третьяковке старий ж*д
молодому говорит
видишь трех богатирей?
в центре Муромец-еврей
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11.05.2022 20:04 Ответить
 
 