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Новости Война
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Энергоатом уволил трех работников ЗАЭС за участие в акции оккупантов "Бессмертный полк"

заес

Трех работников Запорожской АЭС уволили из-за участия в акции "Бессмертный полк", которую устраивали российские оккупанты.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Три уже бывших работника ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Киселева Галина, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов – работник того же профилактория и Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участники организованной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены", - говорится в сообщении.

Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но в первую очередь из уважения к нашим предкам и памяти о них Энергоатом считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", - подытожили в Энергоатоме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара, - Энергоатом

увольнение (2686) Энергоатом (412) Запорожская АЭС (723)


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Топ комментарии
+23
Молодцы. думал, что за этим никто не следит.
Остается еще лишать гражданства таких сограждан и депортировать.
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11.05.2022 18:29 Ответить
+16
За это уголовное дело нужно открывать. Бенядиктова, ты где?
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11.05.2022 18:33 Ответить
+15
И стали они теперь бессмертными безработными.
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11.05.2022 18:32 Ответить
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Молодцы. думал, что за этим никто не следит.
Остается еще лишать гражданства таких сограждан и депортировать.
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11.05.2022 18:29 Ответить
И стали они теперь бессмертными безработными.
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11.05.2022 18:32 Ответить
За это уголовное дело нужно открывать. Бенядиктова, ты где?
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11.05.2022 18:33 Ответить
Це не перспективна справа. От кожного дня про шарія звітувати....
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11.05.2022 19:40 Ответить
Так вони й надалі будуть тинятися на станцію та отримувати від кацапні "рублікі". Копняка під зад отримають лише після звільнення Енергодару.
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11.05.2022 18:35 Ответить
Я так розумію, зарплату їм все ж з Києва нараховують.
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11.05.2022 18:48 Ответить
Ношение дедов на швабрах здоровью вашему вредит ! ))
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11.05.2022 18:36 Ответить
На всіх домах таблички повісити с надписью ___. Колобранти і предателі
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11.05.2022 18:39 Ответить
Угу сходишь в Энергодар специально таблички повесить
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11.05.2022 19:01 Ответить
А що лише три каліки з ЗАЕС таблички з дідами носили? Таких свинособачих ********* по навіть не на окупованій території - тисячі.
Так чому не звільняють таких з інших установ, хоча б державних? Може тому, що доведеться самих себе звільняти?
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11.05.2022 20:18 Ответить
 
 