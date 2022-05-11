Энергоатом уволил трех работников ЗАЭС за участие в акции оккупантов "Бессмертный полк"

Трех работников Запорожской АЭС уволили из-за участия в акции "Бессмертный полк", которую устраивали российские оккупанты.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Три уже бывших работника ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Киселева Галина, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов – работник того же профилактория и Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участники организованной оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены", - говорится в сообщении.

Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но в первую очередь из уважения к нашим предкам и памяти о них Энергоатом считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", - подытожили в Энергоатоме.

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