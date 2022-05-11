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Новости Война
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С начала войны по Украине выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Беларуси, - Генштаб ВСУ

ракета,рф

3 24 февраля Вооруженными силами России было совершено 487 ракетных ударов по Украине, в ходе которых с территории РФ и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил представитель Генштаба, из них оперативно-тактические ракеты "Искандер" – 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка-У" – 61 единица, крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц, совершено 4 тыс. 917 авиационных вылетов.

"Непосредственно в течение мая Вооруженными силами России было совершено 49 ракетных ударов с территории России, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – четыре единицы, "Точка-У" – восемь единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – две единицы, совершено 459 авиационных налетов", – рассказал Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская крылатая ракета сбита над Одесской областью

армия РФ (19738) Генштаб ВС (6503) крылатые ракеты (889)


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Топ комментарии
+13
Артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка накрыли сегодня российскую понтонную переправу
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11.05.2022 18:37 Ответить
+12
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11.05.2022 18:38 Ответить
+8
Как-то странно - 31.03.22. Минестерство обороны опубликовало инфу, что по Украине на тот момент уже было выпущено 1370 крылатых и балистических ракет. А Генштаб ЗСУ 11.05.22. говорит о 788 ракетах... А это почти в 2 раза меньше, чем Минобороны заявляло в марте... Парадокс однако
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11.05.2022 18:48 Ответить
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Артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка накрыли сегодня российскую понтонную переправу
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11.05.2022 18:37 Ответить
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11.05.2022 18:38 Ответить
Так писали, что больше 1900?
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11.05.2022 18:42 Ответить
Как-то странно - 31.03.22. Минестерство обороны опубликовало инфу, что по Украине на тот момент уже было выпущено 1370 крылатых и балистических ракет. А Генштаб ЗСУ 11.05.22. говорит о 788 ракетах... А это почти в 2 раза меньше, чем Минобороны заявляло в марте... Парадокс однако
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11.05.2022 18:48 Ответить
А скільки ракет випущено по запаребріку у відповідь?
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11.05.2022 19:02 Ответить
нема чого випускати. у нас тільки Точки-У. ракетну програму зекоманда закрила. кілька нептунів чудом врятували волонтери.
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11.05.2022 19:22 Ответить
Може це хтось недочуває, і малося на увазі, що то кацапи виключно з території бєлакацапії стільки запустили? Бо раніше з-під прикриття лукашенкі підраховували десь 680 з чимось, тож тоді 788 наче нормально. Але якщо за увесь час та звідусіль, то дурня якась
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11.05.2022 19:02 Ответить
хто б раніше сказав що в новинах будуть кількість ракет по областям замість прогнозу погоди
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11.05.2022 19:12 Ответить
А можна, якось зробити онлайн лічильник для расії, і окремо для білорусії, щоб будь яка людина, з будь якої країни бачила, яку суму винні ці недокраїни на данну годину?!!!
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11.05.2022 19:21 Ответить
ужас, шоб так усе воевали!
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11.05.2022 19:35 Ответить
 
 