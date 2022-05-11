Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.05.2022
Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.05.2022
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.
Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.
На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и перебрасывания их на другие направления, подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.
В Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области.
В Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.
На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населённых пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине российскими оккупантами, запрещен.
В Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.
Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.
На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковка, успеха не имел.
В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Проводит инженерное оборудование передовых позиций.
В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и ведение разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.
Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хірачте їх, хлопці!
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
"Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ"
Невже досі не зрозуміло, що ні рАсєйські солдати, ні 99% расейських населюків думати не здатні від слова - взагалі?
А з тих, що належать до 1%, більшість думає тільки про власний гаманець, і більша їх частина вже драпанула за кордон паРашки.
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.
Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.
https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь