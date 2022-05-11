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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.05.2022

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.

Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и перебрасывания их на другие направления, подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают проведение демонстрационных действий. В приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 350 человек, 199 самолетов, 160 вертолетов, 1 187 танков и 2 856 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области.

В Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населённых пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине российскими оккупантами, запрещен.

В Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на получении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Бахмутском направлении, с целью подготовки наступления, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковка, успеха не имел.

Также читайте: С начала войны по Украине выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Белоруссии, - Генштаб ВСУ

В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Проводит инженерное оборудование передовых позиций.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника выполняют задачи изоляции районов боевых действий и ведение разведки. Российские оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции", - говорится в сообщении.

Также читайте: Угроза высадки российского десанта в Черноморской зоне сохраняется, - Генштаб

Генштаб ВС (6503)


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Топ комментарии
+4
tak....kacapy....gde esho odin litak ?!
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11.05.2022 18:39 Ответить
+4
Таки вдерлись через Донець... Хочуть Луганщину відрізати...

Хірачте їх, хлопці!
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11.05.2022 18:43 Ответить
+2
Думаю что все-таки на днях начнется операция по освобождению Марика. Хотя дебилы из ОПы зеледента уже ее уже анонсировали, зрадники. Все буде Україна, Смерть ворогам, Україна понад усе!
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11.05.2022 18:54 Ответить
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tak....kacapy....gde esho odin litak ?!
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11.05.2022 18:39 Ответить
Бздять ссуки, не залітають...
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11.05.2022 19:53 Ответить
Таки вдерлись через Донець... Хочуть Луганщину відрізати...

Хірачте їх, хлопці!
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11.05.2022 18:43 Ответить
Через Сіверський Донець вони вдерлись коли Ізюм взяли.
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11.05.2022 18:54 Ответить
Вдерлося до 4 батальонних груп. Це до 4 тисяч кацапів та до 60 БТРів. Ризик оточення наших дуже великий, залишилося оркам пройти всьго 40 км від Білоголовки на південь і наші будуть в котлі!
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11.05.2022 19:26 Ответить
Думаю что все-таки на днях начнется операция по освобождению Марика. Хотя дебилы из ОПы зеледента уже ее уже анонсировали, зрадники. Все буде Україна, Смерть ворогам, Україна понад усе!
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11.05.2022 18:54 Ответить
Не думаю що все так буде просто там 100-150 км шляхами
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11.05.2022 18:55 Ответить
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 18:56 Ответить


"Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ"
Невже досі не зрозуміло, що ні рАсєйські солдати, ні 99% расейських населюків думати не здатні від слова - взагалі?
А з тих, що належать до 1%, більшість думає тільки про власний гаманець, і більша їх частина вже драпанула за кордон паРашки.
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11.05.2022 19:22 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.

https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
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11.05.2022 19:27 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/14572 Повідомляє Борислав Береза (з окопу з-під Харкова): "Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинское контрнаступление в районе Харькова оказалось успешным, и, согласно одному из российских источников, украинские войска уже находятся в 10 км от российской границы (впрочем, другими источниками эта информация пока не подтверждена). Это заставляет Россию передислоцировать силы из Изюма на север для прикрытия границы."
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11.05.2022 20:21 Ответить
 
 