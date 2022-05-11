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Новости Война
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Встреча с Путиным была правильным решением, потому что позволила спасти мирных жителей из бункеров Мариуполя, - генсек ООН Гутерриш

путін,гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что его визит к президенту России Владимиру Путину был правильным, поскольку для поиска решений необходимо иметь дело с теми, кто создает проблему или может ее решить.

Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть полный смысл говорить с руководителем Российской Федерации; есть смысл говорить с любыми другими заинтересованными сторонами в нынешнем кризисе", – сказал он.

Генсек ООН заявил, что встреча с Путиным дала конкретные результаты и привела к эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

"Я думаю, что жизнь, которая была спасена мирным жителям, находившимся в бункерах Мариуполя, заслуживают того, чтобы я встречался с кем-либо в любой части мира, не сомневаясь в том, что это правильно", - сказал Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов, был ли его визит в Москву правильным решением.

Также читайте: Из "Азовстали" и Мариуполя ООН и Красный крест эвакуировали около 500 человек, - Гутерриш

ООН (4195) путин владимир (31575) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+18
Это что было???
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11.05.2022 18:58 Ответить
+16
дід по вухах поїздив Тіпа Смаріте ООН НЄ БЕСПОЛЕЗНО ПЛАТІТЄ мнє зарплату я путіна пабєділ!
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11.05.2022 19:02 Ответить
+13
sam sebja pohvalyl
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11.05.2022 19:00 Ответить
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Это что было???
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11.05.2022 18:58 Ответить
sam sebja pohvalyl
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11.05.2022 19:00 Ответить
дід по вухах поїздив Тіпа Смаріте ООН НЄ БЕСПОЛЕЗНО ПЛАТІТЄ мнє зарплату я путіна пабєділ!
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11.05.2022 19:02 Ответить
Похвалил

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11.05.2022 19:06 Ответить
Португальці такі, часто кажуть після того як вони щось зробили, що дуже задоволені результатом, чи задоволені на 90 відсотків
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11.05.2022 19:16 Ответить
Ґудь'їріш дешева хвойда,як і вся ООН. Я про це коментив раніш. Цензор тоді наразі видаляв...
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11.05.2022 19:03 Ответить
Таке враження після цієї новини, як зайшов хтось у кімнату, насрав посередині і вийшов.
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11.05.2022 19:04 Ответить
Чісто підар, черговий.
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11.05.2022 19:08 Ответить
ну то мав би у путіна й поселитися хоч на півроку, щоб врятувати людські життя в пристойній кількості, які путін нищить щодня. Якщо це так працює, то Гуттеріш мав би жити в прихожій у путіна
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11.05.2022 19:09 Ответить
а серед тих евакуйованих мирних жителів щирі українці чи ждущіє руського міра попри все, аби жрать було що і пенсії платились?
Впевнена, за щирих українців і мови би не йшло за евакуацію.
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11.05.2022 19:14 Ответить
рятувальник ти наш цинічний поц
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11.05.2022 19:16 Ответить
Нема бажння кометувати... В покидьків, й виправдання покидьків
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11.05.2022 19:20 Ответить
Йому й резолюція, де війну війною не називають досягненням https://twitter.com/antonioguterres/status/1522679884300103680?cxt=HHwWgMC5pbHS0qEqAAAA видається
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11.05.2022 19:23 Ответить
За желание посмотреть Куйлу в чоколадный глаз "в поисках там мира " надо сразу давать в рыло. Это чмо хоть знает, что в Марике ещё осталось около 100.000 мирняка?
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11.05.2022 19:23 Ответить
З 15 автобусів 3 приїхало, дитина в автобусі, а матір забрали. "Хороша" евакуація.
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11.05.2022 19:47 Ответить
Там ще 100 000 мешканців у місті, їдь ще раз.
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11.05.2022 19:54 Ответить
А почему он, а не зелен..
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11.05.2022 20:16 Ответить
Спас людей, а мог бы сидеть в офисе выражать протест, чего надо вам..
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11.05.2022 20:15 Ответить
Придурок! Их куда в Московию вывезли ?
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11.05.2022 20:25 Ответить
Так, задля цього ваотувало створювати ООН. Попереджати та зупиняти війни? Я вас прошу....
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11.05.2022 21:22 Ответить
Ще одне вилізло гімно!
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11.05.2022 21:50 Ответить
а мог бы стрельнуть и сразу спас бы больше.
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11.05.2022 22:01 Ответить
Що таке демагогія? - це намагання переконати сусідку у преференціях х¥я обвислого перед х¥єм стоячим.
Даремне витрачаня грошей на те паразитарні утворення.
Час їх відключати від апарату ШВЛ, мозок на енцефалограмі там вже давно дає пряму лінію.
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11.05.2022 23:33 Ответить
 
 