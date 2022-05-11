Встреча с Путиным была правильным решением, потому что позволила спасти мирных жителей из бункеров Мариуполя, - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что его визит к президенту России Владимиру Путину был правильным, поскольку для поиска решений необходимо иметь дело с теми, кто создает проблему или может ее решить.

Об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть полный смысл говорить с руководителем Российской Федерации; есть смысл говорить с любыми другими заинтересованными сторонами в нынешнем кризисе", – сказал он.

Генсек ООН заявил, что встреча с Путиным дала конкретные результаты и привела к эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

"Я думаю, что жизнь, которая была спасена мирным жителям, находившимся в бункерах Мариуполя, заслуживают того, чтобы я встречался с кем-либо в любой части мира, не сомневаясь в том, что это правильно", - сказал Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов, был ли его визит в Москву правильным решением.

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