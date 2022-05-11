РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11711 посетитель онлайн
Новости
2 733 21

Всемирный банк будет ежемесячно выделять Украине 200 млн долларов на зарплаты бюджетникам

кредит,гроші

Ежемесячно Всемирный банк будет предоставлять Украине около 200 млн. долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев в интервью "Укринформу".

По словам Ермоличева, Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том числе и для поддержки образования.

"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим общий с Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит $1,5 млрд", - рассказал чиновник.

Как отметил замминистра финансов, проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей.

Также читайте: Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка для оплаты работы бюджетников, - Минфин

Ермоличев добавил, что сегодня поддержка международных партнеров важна для Украины, поскольку она способна усилить состоятельность нашего бюджета.

"В то же время, обратите внимание, что, по данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах возникли остатки образовательной субвенции в объеме 7,5 млрд грн, а также аккумулировано в 1202 местных бюджетах 242 млн грн субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки людям с особыми образовательными потребностями", - заметил замминистра финансов.

Всемирный Банк (449) помощь и поддержка (878) заработная плата (2400)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Многих в Украине перевели на минималку, отменив премии и сократив оклады на треть, все по закону. Так чем бюджетники лучше? Тем более, что они проедают даже не бюджет, а кредитные деньги?
показать весь комментарий
11.05.2022 19:59 Ответить
+8
Судди, набу, дбр, прокурори, таможня потрібно скорочувати негайно, або на фронт
показать весь комментарий
11.05.2022 20:02 Ответить
+7
Переводьте бюджетників на мінімалку
показать весь комментарий
11.05.2022 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переводьте бюджетників на мінімалку
показать весь комментарий
11.05.2022 19:31 Ответить
себе переведи на мінімалку, гєнєратор ідей блін
показать весь комментарий
11.05.2022 19:40 Ответить
Многих в Украине перевели на минималку, отменив премии и сократив оклады на треть, все по закону. Так чем бюджетники лучше? Тем более, что они проедают даже не бюджет, а кредитные деньги?
показать весь комментарий
11.05.2022 19:59 Ответить
Да что за херню ті несешь,хрюсский баран ,собери свою одну жопную извилину до кучи...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:26 Ответить
Прийди в школу, где ты проучился всего 5 лет, и скажи это в лицо учителям
показать весь комментарий
11.05.2022 19:47 Ответить
ага, вчителів. на зарплату зекоманди. оцих всіх подоляків, єрмаків і пр.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:33 Ответить
Судди, набу, дбр, прокурори, таможня потрібно скорочувати негайно, або на фронт
показать весь комментарий
11.05.2022 20:02 Ответить
а що робити небюджетникам?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:06 Ответить
Бюджетники очень довольны: третий год не ходят на работу, имитируя "работу" в удаленке..
показать весь комментарий
11.05.2022 20:08 Ответить


"Бюджетники очень довольны: третий год не ходят на работу, имитируя "работу" в удаленке"
Ага, наприклад лікарі в госпіталях та лікарнях, деякі з яких з 24 аж пару днів дома були.

Тупий дебіл-малолітка, чи троль-провокатор з клікухою замість ім'я?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:58 Ответить
Та никто и не говорит, что врачи и учителя не заслуживают з/п, просто это десятая часть бюджетников с далеко не самыми высокими зарплатами
показать весь комментарий
11.05.2022 22:13 Ответить


АЛЕ багато з коментуючих не роблять різниці між різними категоріям бюджетників, деяким з яких дійсно можна було б і зменьшити з/п, особливо тим, хто драпанув на Західну або за кордон, а з/п продовжує отримувати,
а за своєю недолугісттю та неосвтченностю огульно пишуть про ВСІХ бюджетників.

Нариклад той же "розумник" явно натякає на вчителів та викладачів в закладах середньої спеціальної/технічної та вищої освіти.
показать весь комментарий
11.05.2022 22:23 Ответить
А бюджетники у нас кто?зеля,беня,и оп.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:09 Ответить
Вони не знають що деякі наші бюдженики отримають зарплатню в 5 разів більше ніж у Франції чи Ниметчині.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:14 Ответить
Гадаю зе забув озвучити для Европи зарплати своїх бюджетників,А чи візьмуть таких корупціонерів до Евросоюзу.Чи може він думає красти і там?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:15 Ответить
Наївні. Нам потрібно набагато більше. Тільки на бонуси зеленим депутатам за голосування в конвертах скільки піде! А решті владним за лояльність? Про що вони там в своїх демократіях думають?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:15 Ответить
Шашлычками запахло бюджетникам......
показать весь комментарий
11.05.2022 20:37 Ответить
Ну звісно, ціла армія нероб нізашо ні про що отримують зарплати! Клас! Супер! А голові укрпошти, нацбанку, сучим суддям,мерам, райрадам, депутатам і т.д. їх оклади залишили?? Уроди кончені! А що робити нам без роботи ??? Або вводіть гарантований доход всім без роботи або ждіть бунтів!
показать весь комментарий
11.05.2022 21:23 Ответить
Як шо робити? Йти грабувати перелічені вами категорії
показать весь комментарий
11.05.2022 21:37 Ответить
Суддям як раз вистачить, а хто не згоден - засудять.
показать весь комментарий
11.05.2022 21:42 Ответить
Вчителів в Житомирській області переводять на 2\3 тарифного окладу, тобто вчитель до 10 років стажу буде отримувати біля 3 тис. грн, щоби на таку з\п жили ці зелені мудараси
показать весь комментарий
11.05.2022 22:24 Ответить
 
 