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Новости Санкции против России
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Крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами RapNet отказывается торговать драгоценными камнями с Россией

бриллиант

Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценными камнями RapNet перестал торговать бриллиантами с РФ – запрет будет касаться всех камней, поставленных из РФ после 24 февраля, а также тех, которые изготовлены из российского сырья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении платформы.

"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила доступ к российским бриллиантам в своей сети. Запрет распространяется на все бриллианты, поставленные из России после 24 февраля 2022 года, и включает шлифованные бриллианты, изготовленные за пределами России из российских необработанных алмазов", - объяснили в компании.

Запрет также распространяется на алмазы компаний, на 50% и более принадлежащих находящимся под санкциями компаниям.

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Такое решение объяснили санкциями США против российской компании АЛРОСА – крупнейшего в мире производителя алмазов.

"Санкции против России кардинально меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят уверенности в источнике их бриллиантов. Этические соображения выходят за пределы юридических требований, поскольку покупатели отказываются от российских бриллиантов, обработанных за пределами России.

Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в центры огранки, и потому вероятен дефицит природных алмазов перед сезоном праздников", - сказал глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.

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санкции (11500) торговля (967) бриллианты (18)


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Топ комментарии
+17
знов шопопало у заголовку написано
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11.05.2022 19:34 Ответить
+10
У заголовку навпаки написано. Я вже хотів євреїв лаяти за гешефт понад усе, але насправді респект!
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11.05.2022 19:37 Ответить
+8
Перечитайте зміст новини.
Це найбільший у світі продавець алмазів і він зупиняє обробку та реалізацію кацапського коштовного каміння. А саме Московія, тобто Якутія, є найбільшим добувачем алмазів у світі і це були мільярди доларів прибутку. Тобто дуже вагомий удар по гебнявій шоблі, я впевнений що ця компанія прийняла таке рішення після антисемітських заяв лаврова і компанії, адже всесвітній ринок обробки і продажу брильянтів належить ортодоксальним євреям
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11.05.2022 19:46 Ответить
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знов шопопало у заголовку написано
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11.05.2022 19:34 Ответить
не критично. Пересічна вата навряд цікавиться діамантами )))
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11.05.2022 19:36 Ответить
це гроші бюдждету кцпстану. йдеться про експорт
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11.05.2022 19:41 Ответить
Перечитайте зміст новини.
Це найбільший у світі продавець алмазів і він зупиняє обробку та реалізацію кацапського коштовного каміння. А саме Московія, тобто Якутія, є найбільшим добувачем алмазів у світі і це були мільярди доларів прибутку. Тобто дуже вагомий удар по гебнявій шоблі, я впевнений що ця компанія прийняла таке рішення після антисемітських заяв лаврова і компанії, адже всесвітній ринок обробки і продажу брильянтів належить ортодоксальним євреям
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11.05.2022 19:46 Ответить
соррі. заголовок відрегадували. інша справа.
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11.05.2022 19:56 Ответить
Де знаходиться головний офіс?

Я думаю, активісти можуть пару акцій з шинами провести...
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11.05.2022 19:36 Ответить
А прочитати текст, а не тільки дурнуватий заголовок?
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11.05.2022 19:40 Ответить
Ну это уже просто ПРЕСТУПЛЕНИЕ ,арестовать надо всё имущество этих подонков .
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11.05.2022 19:37 Ответить
Чиє імущество? редактора Цензора?
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11.05.2022 19:44 Ответить
Зрада відміняється
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11.05.2022 20:00 Ответить
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11.05.2022 20:03 Ответить
У заголовку навпаки написано. Я вже хотів євреїв лаяти за гешефт понад усе, але насправді респект!
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11.05.2022 19:37 Ответить
перевірка на тупість для дібілів, які читають тільки заголовки)))
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11.05.2022 19:44 Ответить
заголовок не відповідеє тексту статті ))))
а хто відповість за таку "накладку" ???
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11.05.2022 19:44 Ответить
Боже, ну конечно им насрать на Украину. Но не насрать на своих покупателей, которые очень даже на это смотрят. И поэтому по всем соцсетям стоит долбить и долбить. Пускай выбирают.
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11.05.2022 19:45 Ответить
Кому им? Аж интересно
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11.05.2022 19:51 Ответить
Двуличие и лицемерие Запада, который ещё (!) не узнал ужасов обстрела российскими ракетами и бомбардировок.

Сейчас через Латвию (проездом через Минск, где россияне открывают банковские карты в беларусских банках и обходят блокировку российских карт) ежедневно вылетает самолетами и едут автобусами в Европу от 1500 до 3500 россиян.

И если начать перечислять все пути обхода «санкций» , то не хватит нескольких страниц комментария. И
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11.05.2022 19:46 Ответить
Хватит читать только заголовки! Некоторым абы коммент написать. А сайту бы нанять корректора, в каждой новости ошибки
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11.05.2022 19:50 Ответить
Saitu nado prastit oshipki, ljudi ustajut...
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11.05.2022 20:08 Ответить
 
 