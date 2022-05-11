Крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами RapNet отказывается торговать драгоценными камнями с Россией
Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценными камнями RapNet перестал торговать бриллиантами с РФ – запрет будет касаться всех камней, поставленных из РФ после 24 февраля, а также тех, которые изготовлены из российского сырья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении платформы.
"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила доступ к российским бриллиантам в своей сети. Запрет распространяется на все бриллианты, поставленные из России после 24 февраля 2022 года, и включает шлифованные бриллианты, изготовленные за пределами России из российских необработанных алмазов", - объяснили в компании.
Запрет также распространяется на алмазы компаний, на 50% и более принадлежащих находящимся под санкциями компаниям.
Такое решение объяснили санкциями США против российской компании АЛРОСА – крупнейшего в мире производителя алмазов.
"Санкции против России кардинально меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят уверенности в источнике их бриллиантов. Этические соображения выходят за пределы юридических требований, поскольку покупатели отказываются от российских бриллиантов, обработанных за пределами России.
Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в центры огранки, и потому вероятен дефицит природных алмазов перед сезоном праздников", - сказал глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.
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Це найбільший у світі продавець алмазів і він зупиняє обробку та реалізацію кацапського коштовного каміння. А саме Московія, тобто Якутія, є найбільшим добувачем алмазів у світі і це були мільярди доларів прибутку. Тобто дуже вагомий удар по гебнявій шоблі, я впевнений що ця компанія прийняла таке рішення після антисемітських заяв лаврова і компанії, адже всесвітній ринок обробки і продажу брильянтів належить ортодоксальним євреям
Я думаю, активісти можуть пару акцій з шинами провести...
а хто відповість за таку "накладку" ???
Сейчас через Латвию (проездом через Минск, где россияне открывают банковские карты в беларусских банках и обходят блокировку российских карт) ежедневно вылетает самолетами и едут автобусами в Европу от 1500 до 3500 россиян.
И если начать перечислять все пути обхода «санкций» , то не хватит нескольких страниц комментария. И