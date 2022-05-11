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Новости Война
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Рашисты обстреляли Циркуны в Харьковской области зажигательными снарядами: Поселок горит в нескольких местах

харківщина

Российские оккупанты обстреляли поселок Циркуны на Харьковщине зажигательными снарядами.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Поселок горит в нескольких местах. Обстрел велся со стороны поселка Липцы. Единственной целью обстрела было поджечь поселок, где сейчас находятся 20 лежачих людей, много детей и только несколько взрослых", - говорится в сообщении.

Читайте: От рашистов освобожден поселок Питомник на Харьковщине, - Генштаб ВСУ

обстрел (27972) Харьковщина (5577) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31)


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Будут стрелять всем, что у них есть. Уже по сути используют химическое оружие, x-22 если запустят с близкого расстояния, то топливо вполне себе ядовито. Увы, способ защиты от этого только один: отправить 50 диверсантов в Москву, сделать им из удобрений и прочих легально продающихся вещей для бизнеса через подставные фирмы несколько десятков очень мощных фугасов в грузовики и фуры, ну и начать атаковать правительственные здания с дистанционным управлением. Каждый раз. Диверсанты, разумеется, уже должны работать там еще с первого предупреждения США о нападении, а то и с прошлогодних попыток напасть.
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11.05.2022 19:49 Ответить
Правильно чеченцы резали кацапне головы на камеру!!
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11.05.2022 19:57 Ответить
Чечня все одно потрапила під вплив москви, краще палити їх колонни, це ефективніше як бачу.
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11.05.2022 20:32 Ответить
 
 