Рашисты обстреляли Циркуны в Харьковской области зажигательными снарядами: Поселок горит в нескольких местах
Российские оккупанты обстреляли поселок Циркуны на Харьковщине зажигательными снарядами.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Поселок горит в нескольких местах. Обстрел велся со стороны поселка Липцы. Единственной целью обстрела было поджечь поселок, где сейчас находятся 20 лежачих людей, много детей и только несколько взрослых", - говорится в сообщении.
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Kek Jager
показать весь комментарий11.05.2022 19:49 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Неопознанный объект
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Solsky Wasyl
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