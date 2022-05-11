Рашисты обстреляли Циркуны в Харьковской области зажигательными снарядами: Поселок горит в нескольких местах

Российские оккупанты обстреляли поселок Циркуны на Харьковщине зажигательными снарядами.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Поселок горит в нескольких местах. Обстрел велся со стороны поселка Липцы. Единственной целью обстрела было поджечь поселок, где сейчас находятся 20 лежачих людей, много детей и только несколько взрослых", - говорится в сообщении.

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