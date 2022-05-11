Разговор оккупанта с матерью: "То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - перехват СБУ. АУДИО

Россия не рассчитывала на долгую и изнуряющую войну в Украине, поэтому сегодня армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат с новой волны скрытой мобилизации.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – жалуется матери оккупант, которого только отправили на войну в Украину.

Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску, бронежилет.

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