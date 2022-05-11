РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11711 посетитель онлайн
Новости Война
13 409 53

Разговор оккупанта с матерью: "То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", - перехват СБУ. АУДИО

Россия не рассчитывала на долгую и изнуряющую войну в Украине, поэтому сегодня армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат с новой волны скрытой мобилизации.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – жалуется матери оккупант, которого только отправили на войну в Украину.

Поэтому он просит ее одолжить денег, чтобы за свой счет купить себе средства защиты: разгрузку, каску, бронежилет.

Также смотрите: "Свалка высотой в человеческий рост. Их там тысячи", - оккупант о свалке убитых российских военных вблизи Донецка. АУДИО

армия РФ (19738) СБУ (20067) перехват (345)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Форма номер восемь - что спиз..им, то и носим.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:51 Ответить
+15
Епічно! Друга армія у світі.....
Очікування: Київ за три дні, форсування Ла-Маншу через два тижні, весь світ переляканий і здається...
Реальність: Мама, пришли 50$, я сєбє каску и наколєннікі хочу купить...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:52 Ответить
+12
на деревянную упаковку хай маман ориентируется...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Форма номер восемь - что спиз..им, то и носим.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:51 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 20:17 Ответить
Знаю по личному опыту отправки двух броников (без касок и прочих налокотников)

Один австрийский броник 5 уровня - 18 тыщ гривень. В рублях это около 50тыщ.

Шо ОНО нашло себе за 8 тыщ рублей ?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:55 Ответить
Нуу походу лапти и ушанку.
показать весь комментарий
11.05.2022 21:04 Ответить
чорний селофановий пакет 😏
показать весь комментарий
11.05.2022 21:04 Ответить
Просо захотів побухати )
показать весь комментарий
11.05.2022 22:34 Ответить
Ящо він собі щось купує за 2.500 т. гривень,то яке унило гімно їм видали.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:24 Ответить
А шо такоє «екіпіровка» ?- Ета как «кунілінгус»,тока сзаді.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:51 Ответить
Ета-ипанутая кацасемейка уже саписала сваим аканьем здесь,вышлите этой тупорылой уже эту епиптровку...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:19 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 20:21 Ответить
Модний тренд весна-літо ДМБ-2022
показать весь комментарий
11.05.2022 21:06 Ответить
Мой милый с горочки спустился

На нем был чорный селофан... 🤕
показать весь комментарий
11.05.2022 21:08 Ответить
Хочет тварь подохнут в новеньком. Ещё и свою маму суку в долги загнать. Скрепы *****.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:52 Ответить
Мені якось пох на те...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:52 Ответить
Епічно! Друга армія у світі.....
Очікування: Київ за три дні, форсування Ла-Маншу через два тижні, весь світ переляканий і здається...
Реальність: Мама, пришли 50$, я сєбє каску и наколєннікі хочу купить...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:52 Ответить
Странный оккупант. Про Чечню ничего не знает. Там всегда ставили 12 человек в ряд, давали оружие четверым, а остальным говорили либо искать в кишлаках, либо ждать, пока убьют первых четверых и тогда забирайте оружие с них, а третья группа в ожидании гибели второй. Ну и здесь тоже самое, нашел своих орков с оружием, стой за ними и жди, пока их перебьют. Потом забирай оружие и сам подыхай, а за тобой уже новый подвоз. Так и будет.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:53 Ответить
на деревянную упаковку хай маман ориентируется...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:53 Ответить
А што, кулькі уже на расії не в моде?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:30 Ответить
ну дыбилы же ******* типа по богатому...
показать весь комментарий
12.05.2022 16:34 Ответить
За счастье деревянный макинтош примерять
показать весь комментарий
11.05.2022 19:53 Ответить
Давайте будемо відверті. Мені тиждень тому волонтери привезли бронік та кевларовий шолом. В військовій частині нема. Якесь дежавю-8 років ,а волонтери знов одягають.
Хоча весь іншій одяг і взуття супер.
показать весь комментарий
11.05.2022 19:53 Ответить
Подтверждаю. Тоже знаю семью, которая собрала деньги по родственникам и отослала сыну на передовую для покупки снаряжения. Военная помощь разворовывается, а потом продается тем же волонтерам. Эту проблему поднимал Юрий Швец, но зеленые его заклеймили.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:17 Ответить
мені теж якось вже набридло слухати, які вони недолугі. я більше хотіла б почути, де наші дрони-камікадзе? скільки гаубиць уже на місці? чи вже всіх наших забезпечили броніками? доки ми будемо збирати на рації!!!!! і тепловізори!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 19:55 Ответить
*******.! не разгрузку а место на кладбище лучше прикупи,а то закопают гдето в канаве!!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 19:55 Ответить
Плять ,вона збирається позичати вісім тисяч рублів ?
показать весь комментарий
11.05.2022 19:55 Ответить
Можна тільки уявити яке жалюгідне в них життя, якщо такі гроші ще й позичати треба.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:28 Ответить
Голодранци 1-й абосранай арміі міра...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:55 Ответить
Экипировка это не скрепно. У дедов этого не было .Кастрюлю на голову и дверь от холодильника вместо броника, чем не экипировка?
показать весь комментарий
11.05.2022 19:55 Ответить
розгрузку, каску, бронежилет за 8 000 рупій ?
показать весь комментарий
11.05.2022 19:56 Ответить
от Нерфа
показать весь комментарий
11.05.2022 20:00 Ответить
Нічого собі в них торби поліетиленові які дорогі...
показать весь комментарий
11.05.2022 19:57 Ответить
дубвий бронік і липову каску
показать весь комментарий
11.05.2022 19:58 Ответить
Друга армія в світі. Бомжі.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:01 Ответить
Ну то трусів собі й жінкам нап*здили, а екіпіровки ж в людей нема по хатах...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:05 Ответить
навіщо екіпіровка дохлим оркам,
залишився б вдома то заощадив би гроші
показать весь комментарий
11.05.2022 20:08 Ответить
Ёпсель-мопсель!
Так ви ж самая сільная армія в мірє!
Подивись, браток, на свою екіпіровку, мож очі розкриються ЗА ЩО ти стріляєш українців!
показать весь комментарий
11.05.2022 20:10 Ответить
Головне - аби в кармані був великий поліетиленовий пакет - у цьому випадку є ненульова вирогідність, що кохана отримає його не те щоби цілого, але принаймі всього. Невелика, але є!

А якщо серьозно, то велика подяка Пороху, що наша армія зараз екіпірована на декілька порядків ліпше, аніж ці запоребрики. І навіть всі намагання Зелені не постачати в армію форму, броніки, екіпіровку, нормально кормити бійців, не призвела до критичних наслідків... просто не встигли настільки відкотитись назад! Звісно - багатьом приходиться за свій рахунок все це купувати, але все ж далеко не всім!
показать весь комментарий
11.05.2022 20:10 Ответить
Что бы выжить ему нужен не броник, а свалить оттуда. Умные мысли не приходят, как и запись на войну? Или все таки не покидает мысль что то на этом заработать и остаться в плюсе?
показать весь комментарий
11.05.2022 20:15 Ответить
Екіпіровка росгвардії: Топтуны сверхпрочные, защита от гниения ног, защита от вони ног.

показать весь комментарий
11.05.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 20:18 Ответить
Настелили по селах асфальту, що в окупантів лижі стираються...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:39 Ответить
за 8 000 і будьоновку не купе
показать весь комментарий
11.05.2022 20:19 Ответить
Чорний сміттевий пакет не забудь!!!
У нас "самообслужіваніє"...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:20 Ответить
Да и вас людьми не назовешь...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:21 Ответить
Ваша правда... Як на мене, то наша головна помилка не в тому, що ми колись вважали їх "братнім народом", а в тому, що вважали їх людьми...
показать весь комментарий
11.05.2022 20:44 Ответить
///
Вони кажуть: нам дуже пощастило. Отаке воно «пощастило» в окупації - у твоєму городі стоять два танки й три БТРи, але хоч самі живі і власна домівка вціліла . Бо ті покидьки застрелили сусіда з хати неподалік. Будинок його підірвали, і він вигорів дотла....
Виходимо за ворота. Дядя Міша показує мені місце, де збиралися рашисти. Зовсім недалеко від їх будинку. «А тут зв'язок хороший. То вони тут рідні дзвонили, такий розповідали брєд. Та і нам вони казали про нацистів, про "асвабаждєніє". Слухай, сміх - вони електричні чайники ставили на газові плити! А коли вже відступали, то грузили все, що можна винести, на свої БТРи. Так от з тієї хати (показує мені на будинок неподалеку рукою) тягли коври, стільці і ракетки для бадмінтону. От нащо їм ті ракетки?».
«Асвабадітєли» були з єкатеринбургу, пєрмі та туви, з центральних регіонів - жодного. До них рашисти приходили додому двічі: спочатку зайшли в хату, позаглядали під ліжка, у шафи, думали, що там ховаються українські військові; вдруге питали за зброю та хотіли забрати телефони. Дядя Міша сказав, що в них один телефон на двох (свій він, звісно, заховав, аби мати зв'язок з дітьми) і віддав старий мобільний тьоті Шури. Телефон руzня все ж таки не взяла, а от сімку витягнули.
Дядя Міша уважно заглядає мені в очі: «Я розумію, що цей рік буде складним. Складним в усіх сенсах, і в плані продовольства у першу чергу. Стільки землі не засіяли...а скільки "засіяли" мінами... Але я готовий їсти саму лишень картоплю з солоним огурком. Аби вони не поверталися! Розумієш? Аби вони лише не повернулися, ці нелюди»…
Йдемо назад до будинку. На столі нас чекає ароматна кава з домашнім молоком та порізаний тільки-но спечений тортик. За кавою дядя Міша з гордістю розповідає, що тьотя Шура радо готувала нашим бійцям гарячі обіди, коли ті зайшли в село після відходу каzапів. Вона - діабетик, важко пережила інсульт у грудні 2021 року. Але не просто вистояла, але й знайшла в собі сили допомагати іншим. Поки ми говорили (про війну, звісно ж), у моїй голові постійно роїлися думки: «Які вони неймовірні, які сильні. Пережити таке у 70 років і не перестати радіти життю. Не зламатися, усміхатися так щиро, випромінювати людяність».

Закінчити я хочу оцими словами дяді Міші: «Я не боюсь вже їхніх обстрілів, їхніх ракет, їхніх бомб. Мені то все не так страшно, як вони самі. Особливо після того, що вони наробили в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Бо вони нелюди, не люди !!!».
показать весь комментарий
11.05.2022 20:24 Ответить
розгрузку, каску, бронежилет. "Ета ********* рубашка мая!" (Володарь кілець)Приб"ють, свої ж оркі приб"ють його. За каску і бронік і за розгрузку.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:38 Ответить
А пусть он волонтеров своих попросит 😆, может помогут.....ну хоть чем нибудь.....ну хоть пакетик..целофановый..на удачу.
показать весь комментарий
11.05.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2022 20:54 Ответить
то без пластин щоб кожен міг по макбуку додому взяти
показать весь комментарий
11.05.2022 20:56 Ответить
Москаль готовься! "Скоро на тебя оденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Ну ты ее не услышишь".
показать весь комментарий
11.05.2022 22:34 Ответить
 
 